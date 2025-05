Regensburger Relegation ausgelost

Relegation zur Kreisliga



1. Runde (17./18. Mai)

Spiel 1: 12. der Kreisliga 2 – 2. der Kreisklasse 2

Spiel 2: 12. der Kreisliga 1 – Bestplatzierter Kreisklassen-Dritter

Spiel 3: 13. der Kreisliga 1 – 2. der Kreisklasse 3

Spiel 4: 13. der Kreisliga 2 – 2. der Kreisklasse 1



Hinweis: Sollte eine zweite Mannschaft relegieren, deren erste Mannschaft Bezirksliga oder höher spielt, wird das Spiel mit Beteiligung dieser zweiten Mannschaft erst am Dienstag, 20. Mai, ausgetragen.



2. Runde

Spiel 5: Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 1

Spiel 6: Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 4





Modus: Die 2. Runde ist abhängig von der Bezirksliga-Relegation, weswegen nicht alle Sieger der 1. Runde automatisch in die Kreisliga aufsteigen bzw. dort verbleiben. Bei vier freien Plätzen qualifizieren sich alle Sieger der 1. Runde für die Kreisliga. Bei drei freien Plätzen werden in der 2. und 3. Runde (Verlierer der 2. Runde) die entsprechenden Tickets vergeben. Bei nur zwei freien Plätzen fällt die 3. Runde weg. Die 2. Runde wird in jedem Fall ausgespielt, da zu diesem Zeitpunkt auf Bezirksebene noch keine Entscheidung gefallen ist.







Relegation zur Kreisklasse



1. Runde (17./18. Mai)

Spiel 1: 12. der Kreisklasse 1 – 2. der A-Klasse 3

Spiel 2: 12. der Kreisklasse 3 – 2. der A-Klasse 1

Spiel 3: 12. der Kreisklasse 2 – 2. der A-Klasse 4

Spiel 4: 2. der A-Klasse 2 – 13. der Kreisklasse 3

Spiel 5: 13. der Kreisklasse 1 – 13. der Kreisklasse 2





Modus: Nach jetzigem Stand ist nur eine Runde vonnöten. Die fünf Sieger spielen nächste Saison in der Kreisklasse, die Verlierer in der A-Klasse.







Relegation zur A-Klasse



1. Runde (17./18. Mai)

Spiel 1: 12. der A-Klasse 4 – 2. der B-Klasse 2

Spiel 2: 12. der A-Klasse 2 – 2. der B-Klasse 3

Spiel 3: 12. der A-Klasse 1 – 2. der B-Klasse 1



Die Sieger spielen nächste Saison sicher in der A-Klasse, die Verlierer bekommen eine weitere Chance.



2. Runde

Spiel 4: Verlierer Spiel 1 – 12. der A-Klasse 3

Spiel 5: Verlierer Spiel 2 – Verlierer Spiel 3



Die Sieger der 2. Runde spielen nächste Saison in der A-Klasse, die Verlierer in der B-Klasse. Eine Abstimmung unter den Vereinen ergab die deutliche Tendenz, dass man in der Saison 2025/26 weiterhin mit vier A-Klassen mit mindestens 12 und maximal 14 Mannschaften spielen will.