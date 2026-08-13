Regensburger Pokal-Viertelfinale ausgelost

Endstation TSV Pettenreuth: Vorjahresfinalist TSV Beratzhausen (in Blau) musste im Pokal-Achtelfinale überraschend die Segel streichen. – Foto: Felix Schmautz

Im Regensburger Kreispokal wird weiter kräftig ausgesiebt. Inzwischen sind fünf der acht Plätze fürs Viertelfinale vergeben. Überraschungen gab es bei den zwei Achtelfinalspielen am gestrigen Mittwochabend. Jeweils konnte sich der Klassentiefere durchsetzen. A-Klassist TSV Pettenreuth als klassenniedrigster verbleibender Teilnehmer düpierte den Vorjahresfinalisten TSV Beratzhausen im Elfmeterschießen. Außerdem setzte sich Kreisklassist SpVgg Stadtamhof hauchzart mit 1:0 gegen den Kreisligisten TSV Großberg durch. Bei der Partie in Pettenreuth wurden die Viertelfinal-Paarungen ausgelost.

Zuvor hatten bereits die Bezirksligisten BSC Regensburg und FC Viehhausen sowie der FC Thalmassing aus der Kreisliga 1 ein Ticket fürs Viertelfinale gebucht. Drei Partien stehen jetzt noch aus. Nächsten Mittwoch, 19. August, stehen sich die SpVgg Ziegetsdorf und der FC Kosova sowie der VfR Regensburg und die SG Oberpfraundorf/Hohenfels gegenüber. Am Dienstag, 25. August, beschließen der Freie TuS Regensburg und der VfB Bach die Runde der letzten 16.



Die nun erfolgte Auslosung des Viertelfinals brachte interessante Duelle zutage. Wobei die Teams natürlich zum Teil noch nicht ihren Gegner kennen. Zwei konkrete Paarungen stehen aber schon fest. Der FC Thalmassing bekommt es mit der SpVgg Stadtamhof zu tun und der Überraschungs-Viertelfinalist aus Pettenreuth hat den BSC Regensburg zu Gast. Regeltermin fürs Viertelfinale ist laut Rahmenterminplan der 2. September (Mittwoch). Die Spiele können jedoch je nach Wunsch der Vereine bis hinter auf den 24. September verlegt werden. Auch das Halbfinale geht noch in diesem Jahr über die Bühne.





