Regensburger Pokal-Viertelfinale ausgelost

Keine Gnade kannte der FC Oberhinkofen im Achtelfinale des Regensburger Toto-Pokals. Die Mannschaft von Dauer-Trainer Kyros Farahmand feierte am Mittwochabend einen ungefährdeten 9:2 (4:1)-Heimsieg gegen den TV Riedenburg. Damit zog der Kreisligist in die Runde der letzten Acht ein. Sechs von acht Viertelfinalplätzen sind nun vergeben. Zwei Matches des Achtelfinals stehen noch aus. In der Halbzeitpause wurde ausgelost, wie die Paarungen der nächsten Runde lauten.

Dass das Kreisliga-Duell auf dem Oberhinkofener Kunstrasenplatz derart einseitig verlaufen würde, das war im Vorfeld nicht zu erwarten, ist aber erklärbar. Die Gäste aus dem Altmühltal schonten mehrere Leistungsträger. Dafür durften zwei Youngsters aus der zweiten Mannschaft von Beginn an ran. Nichtsdestotrotz hätte sich das Riedenburger Trainerduo Bögeholz/Schäffer sicherlich schon gewünscht, dass sich die Mannschaft etwas besser aus der Affäre ziehen würde. Tat sie aber nicht, zu konsequent und effizient agierten die Gastgeber. Ein Blitz-Doppelpack von Slaven Smigic (3./4.) wies ganz früh den Weg. Zur Pause stand es 4:1 und spätestens mit dem 5:1 (49.) war die Messe gelesen. Nur knapp wurde der FCO-Sieg nicht zweistellig.



Vorab hatten sich bereits der SV Wenzenbach, der TSV Großberg, die SpVgg Hainsacker, der TSV Beratzhausen und der SV Breitenbrunn ein Ticket fürs Pokal-Viertelfinale geschnappt. Vier Teams hoffen noch aufs Weiterkommen. Am Donnerstag, 11. September, stehen sich die SG Oberndorf/Matting und der SV Donaustauf gegenüber. Abgeschlossen wird das Achtelfinale mit dem Top-Duell SV Obertraubling gegen TSV Kareth-Lappersdorf am Dienstag, den 23. September.



Der weitere Weg ist vorgezeichnet: Während der Halbzeitpause in Oberhinkofen wurde von Losfee Svenja im Beisein der Spielleiter Harald Greß und Mike Koriath das Viertelfinale ausgelost. Folgende Paarungen kamen zustande: Sieger aus Oberndorf/Matting - Donaustauf gegen Hainsacker, Beratzhausen gegen Breitenbrunn, Oberhinkofen gegen Sieger aus Obertraubling - Kareth und Großberg gegen Wenzenbach. Als Spieltag ist grundsätzlich Freitag, der 3. Oktober, vorgesehen. Das Halbfinale ist für Ostersamstag, 4. April 2026, eingeplant. Das Endspiel steigt am 30. April 2026 in Thalmassing.