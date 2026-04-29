Regensburger Pokal sieht einen Premieren-Sieger

Wenzenbach oder Beratzhausen: Wer setzt sich die Regensburger Pokalkrone auf? – Foto: Schneider, Würthele

Eines steht schon vor dem Anpfiff fest: Der Regensburger Toto-Pokal sieht erneut einen Premieren-Sieger. Beide Finalisten haben den „Pott“ noch nie gewonnen. Während der SV Wenzenbach letztes Jahr dicht davor stand, sich jedoch im Finale dem FC Thalmassing knapp geschlagen geben musste, steht der TSV Beratzhausen zum ersten Mal überhaupt im Endspiel. Anders als in den vergangenen Jahren, wird das Pokalfinale heuer nicht am 1. Mai, sondern bereits am morgigen Donnerstag, den 30. April, ausgetragen (Anstoß: 18.15 Uhr). Schauplatz ist die Spielstätte des Titelverteidigers FC Thalmassing. Dreifacher Anreiz: Dem neuen Pokalsieger winkt eine stattliche Prämie von 1.000 Euro sowie ein attraktiver Gegner in der 1. Runde des Bayerischen Toto-Pokals. Darüber hinaus darf er das Pokalendspiel 2027 austragen.

Morgen, 18:15 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen SV Wenzenbach Wenzenbach 18:15 live PUSH



Die Rollen sind klar verteilt. Hier der SV Wenzenbach, der als Tabellenzweiter der Bezirksliga Süd voll im Aufstiegskampf zur Landesliga steckt. Dort der TSV Beratzhausen, der in der Kreisliga 2 noch um den Klassenerhalt bangen muss. Obwohl der Ligaerhalt natürlich oberste Priorität genießt, ist die Vorfreude im Beratzhausener Lager auf das Spiel groß. Schließlich kam man im Kreispokal noch nie so weit. „Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel. Für uns ist das ein Bonusspiel, das wir uns durch starke Leistungen hart erarbeitet haben – vor allem durch die Siege gegen Donaustauf und den Bezirksligisten Breitenbrunn“, betont Trainer Nico Ernstberger und fährt fort: „Gleichzeitig erwarten wir eine sehr schwere Partie gegen einen starken Gegner. Unsere Chancen sind vielleicht nicht allzu groß, aber wir werden alles daransetzen, dagegenzuhalten und das Spiel so offen wie möglich zu gestalten. Meine Mannschaft soll sich einfach auf dieses Spiel freuen, ohne Druck. Ein Finale im Toto-Pokal ist etwas Besonderes – gerade für unseren Verein. Wir wollen das genießen und als wertvolle Erfahrung mitnehmen.“



Günter Brandls Wenzenbacher wollen nach dem verlorenen Finale im Vorjahr endlich den Pokal in die Höhe stemmen dürfen. „Ziel ist es natürlich, den Pokal am Ende in den Händen zu halten und die bittere Finalniederlage vom letzten Jahr vergessen zu machen“, bekräftigt Matthias Beier aus der sportlichen Führung. Der Funktionär warnt aber auch, die Aufgabe gegen den Kreisligisten auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wir haben offensichtlich die Favoritenrolle inne, wissen aber genau, dass es nicht reichen wird, wenn wir nur mit Halbgas spielen. Wir hoffen auf großen Andrang. Unsere Fans fahren mit einem Fanbus, ebenso hört man aus dem Beratzhausener Lager, dass die Mannschaft mit einem Bus und Fans anreist.“ Personell wiegt beim SVW das vorzeitige Saisonaus von Torjäger Benjamin Berger schwer. Nichtsdestotrotz ist der Bezirksliga-Zweite turmhoher Favorit und will dieser Rolle letztendlich auch gerecht werden. Im Rahmen der Partie wird die Relegation 2026 im Fußballkreis Regensburg ausgelost.