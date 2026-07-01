 2026-07-01T07:36:38.002Z

Totopokal

Regensburger Pokal-Aufgalopp: Zwei Bezirksligisten scheitern

Barbing liefert gegen den Sportclub ein Monster-Comeback +++ Weitere Überraschungen +++ Paarungen der 2. Runde stehen

von Florian Würthele · Heute, 21:29 Uhr · 0 Leser
Eine von mehreren Überraschungen: A-Klassist SG Diesenbach/Regenstauf II (in Rot) setzte den zwei Klassen höheren ASV Undorf Schachmatt.
Eine von mehreren Überraschungen: A-Klassist SG Diesenbach/Regenstauf II (in Rot) setzte den zwei Klassen höheren ASV Undorf Schachmatt. – Foto: Florian Würthele

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Totopokal Regensburg
FC Kosova
Freier TuS
SC Regensb.
SV Obertraubling

Die erste Pokalrunde im Fußballkreis Regensburg ist passé. Zumindest weitestgehend. Drei Mittwochsspiele wurden aufgrund der unbeständigen Witterung abgesagt, eines auf Donnerstag verlegt. Ansonsten stehen 28 von 32 Teilnehmern an der 2. Runde fest (Paarungen siehe weiter unten im Artikel). Beim Pokalaufgalopp am Mittwochabend gab es viele Favoritensiege, doch Überraschungen blieben nicht aus.

Ein furioses Comeback legte der TV Barbing hin. Der Kreisklassist bog gegen den Bezirksligisten SC Regensburg einen 0:3-Rückstand in der letzten halben Stunde noch in einen 4:3-Sieg um. Neben dem Sportclub musste mit dem TV Riedenburg, der jedoch nicht seine 1. Mannschaft aufbot, ein weiterer Bezirksligist frühzeitig die Segel streichen. Mit der SG Diesenbach/Regenstauf II, dem Sportbund Regensburg, dem SC Lorenzen, dem TSV Pettenreuth – im einzigen Elfmeterschießen des Abends – der Regensburger Turnerschaft und dem TSV Neutraubling setzten sich weitere Mannschaften gegen den klassenhöheren Gegner durch. Für den höchsten Sieg des Abends zeichnete Kreisligist SG Hohenschambach verantwortlich (10:0).

Alle Erstrundenspiele im Überblick:

Gestern, 19:00 Uhr
ATSV Kallmünz
ATSV KallmünzKallmünz
SG O`pfraundorf / Hohenfels
SG O`pfraundorf / HohenfelsSG O`pfraundorf
1
3
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Beilngries
1. FC BeilngriesBeilngries
FC Pielenhofen-Adlersberg
FC Pielenhofen-AdlersbergPielenhofen
1
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG FC Mötzing / SV Sünching
SG FC Mötzing / SV SünchingSG FC Mötzing
SV Harting
SV HartingSV Harting
1
3
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Sanding
SV SandingSV Sanding
SV Pfatter
SV PfatterSV Pfatter
1
8
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Diesenbach / Regenstauf
SG Diesenbach / RegenstaufSG Diesenbach
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
3
1

Heute, 18:30 Uhr
DJK SB Regensburg
DJK SB RegensburgDJK SB Rgbg
Serbischer CD Regensburg
Serbischer CD RegensburgSerb. Rgb.
5
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSG Laaber
TSG LaaberTSG Laaber
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
1
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SC Lorenzen
SC LorenzenSC Lorenzen
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
6
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SC Endorf
SC EndorfSC Endorf
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
0
10
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Sallern Regensburg
SV Sallern RegensburgSV Sallern
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
1
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG VfB Regensb / BSC Regensb.
SG VfB Regensb / BSC Regensb.SG VfB Regensb
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
1
3
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Pettenreuth-Hauzendorf
TSV Pettenreuth-HauzendorfPettenreuth
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
7
n.E.
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Sulzbach/Donau
SV Sulzbach/DonauSV Sulzbach
FC Kosova Regensburg
FC Kosova RegensburgFC Kosova
0
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
Regensburger Turnerschaft
Regensburger TurnerschaftTurnerschaft
FSV Prüfening
FSV PrüfeningPrüfening
3
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Aufhausen / SV Wallkofen / TuS Pfakofen
SG Aufhausen / SV Wallkofen / TuS PfakofenSG Aufhausen
SG Walhalla Rgb.
SG Walhalla Rgb.SG Walhalla
1
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Wacker 50 Neutraubling
TSV Wacker 50 NeutraublingNeutraubling
SV Leonberg
SV LeonbergSV Leonberg
3
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Aichkirchen
SV AichkirchenAichkirchen
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
1
6
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Hofdorf-Kiefenholz
SpVgg Hofdorf-KiefenholzHofdorf-K.
TSV Alteglofsheim
TSV AlteglofsheimAlteglofshei
1
2

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Willenhofen-Herrnried
SpVgg Willenhofen-HerrnriedWillenhofen
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
2
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
ESV Regensburg
ESV RegensburgESV 1927 Rgb
SpVgg Stadtamhof Rgb.
SpVgg Stadtamhof Rgb.Stadtamhof
1
9
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TV Barbing
TV BarbingTV Barbing
SC Regensburg
SC RegensburgSC Regensb.
4
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Hörmannsdorf
SV HörmannsdorfHörmannsd.
SV Türk Genclik Regensburg
SV Türk Genclik RegensburgTürk Genclik
0
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
DJK Altenthann
DJK AltenthannAltenthann
ASV Holzheim 1963
ASV Holzheim 1963ASV Holzheim
3
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TV Geisling
TV GeislingTV Geisling
VfB Bach
VfB BachVfB Bach
0
4

Heute, 19:00 Uhr
DJK SV Keilberg Rgb.
DJK SV Keilberg Rgb.DJK Keilberg
BSC Regensburg
BSC RegensburgBSC Regensb.
0
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG SV Schwabelweis / DJK Nord
SG SV Schwabelweis / DJK NordSG SV Schwabelweis / DJK Nord
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
0
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SG Romania / Regendorf
SG Romania / RegendorfSG Romania / Regendorf
VfR Regensburg
VfR RegensburgVfR Regensbg
2
4
Abpfiff


Abgesagt bzw. noch ausstehend:

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Illkofen
SpVgg IllkofenIllkofen
FC Thalmassing
FC ThalmassingThalmassing
Abgesagt

Heute, 18:30 Uhr
Peisinger SC
Peisinger SCPeisinger SC
FC Viehhausen
FC ViehhausenViehhausen
Abgesagt

Heute, 18:30 Uhr
SG Duggendorf / Pielenhofen
SG Duggendorf / PielenhofenSG Duggendorf
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
Abgesagt

Morgen, 19:00 Uhr
SV Zeitlarn
SV ZeitlarnSV Zeitlarn
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
19:00live





Folgende Paarungen ergeben sich für die 2. Runde (Regeltermin Mittwoch, 8. Juli):

SpVgg Illkofen / FC Thalmassing – SV Zeitlarn / FSV Steinsberg
FC Pielenhofen-Adlersberg – FC Oberhinkofen
SV Harting – VfB Bach
SV Pfatter – Peisinger SC / FC Viehhausen
SG Diesenbach / Regenstauf II – TSV Pettenreuth
SV Lupburg – VfR Regensburg
DJK Sportbund Regensburg – FC Kosova Regensburg
SpVgg Stadtamhof – Regensburger Turnerschaft
SG Oberndorf / Matting – SG Walhalla Regensburg
SC Lorenzen – SG Oberpfraundorf / Hohenfels
SG Hohenschambach – BSC Regensburg
Freier TuS Regensburg – TSV Neutraubling
TV Barbing – SpVgg Ziegetsdorf
SV Türk Genclik Regensburg – TSV Großberg
ASV Holzheim – SG Duggendorf / Pielenhofen II / TSV Beratzhausen
SV Obertraubling – TSV Alteglofsheim