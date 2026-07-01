Regensburger Pokal-Aufgalopp: Zwei Bezirksligisten scheitern

Eine von mehreren Überraschungen: A-Klassist SG Diesenbach/Regenstauf II (in Rot) setzte den zwei Klassen höheren ASV Undorf Schachmatt. – Foto: Florian Würthele

Die erste Pokalrunde im Fußballkreis Regensburg ist passé. Zumindest weitestgehend. Drei Mittwochsspiele wurden aufgrund der unbeständigen Witterung abgesagt, eines auf Donnerstag verlegt. Ansonsten stehen 28 von 32 Teilnehmern an der 2. Runde fest (Paarungen siehe weiter unten im Artikel). Beim Pokalaufgalopp am Mittwochabend gab es viele Favoritensiege, doch Überraschungen blieben nicht aus.



Ein furioses Comeback legte der TV Barbing hin. Der Kreisklassist bog gegen den Bezirksligisten SC Regensburg einen 0:3-Rückstand in der letzten halben Stunde noch in einen 4:3-Sieg um. Neben dem Sportclub musste mit dem TV Riedenburg, der jedoch nicht seine 1. Mannschaft aufbot, ein weiterer Bezirksligist frühzeitig die Segel streichen. Mit der SG Diesenbach/Regenstauf II, dem Sportbund Regensburg, dem SC Lorenzen, dem TSV Pettenreuth – im einzigen Elfmeterschießen des Abends – der Regensburger Turnerschaft und dem TSV Neutraubling setzten sich weitere Mannschaften gegen den klassenhöheren Gegner durch. Für den höchsten Sieg des Abends zeichnete Kreisligist SG Hohenschambach verantwortlich (10:0).