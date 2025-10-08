Regensburger Kreisklassen-Torwart trifft mit Abschlag

Am vergangenen Samstag hat Liepold den Spieß also quasi umgedreht. Im Heimspiel des ESV gegen den SV Zeitlarn war die Entscheidung längst zugunsten der Gäste gefallen, als er eine Viertelstunde vor Schluss zum 1:5-Endstand traf – aus einer Mega-Distanz. „Ich komme mit Abschlägen oft bis zum gegnerischen Strafraum. Dorthin schicke ich die Stürmer. Plan A ist, dass der Stürmer an den Ball kommt, Plan B, dass der Ball irgendwie durchrutscht. Jetzt hat Plan B funktioniert“, erzählt der erfahrene Torhüter.



Wie kam das Tor zustande? „Ich habe den Stürmer rennen gesehen, habe den Ball abgefangen und kam mit dem Abschlag relativ weit. Der Ball ist einmal vor dem Tor aufgetischt und sogar ins Kreuzeck geflogen.“ Seinem Gegenüber im Gästetor macht Liepold keinen Vorwurf: „Er hat sich zwar verschätzt, doch es spielte vielleicht auch der Wind ein wenig mit rein. Da kann ein Schritt ja entscheidend sein.“ Liepold weiß wovon er spricht, hatte er selbst schon ein Tor des gegnerischen Keepers hinnehmen müssen. „Mich hat es gefreut, aber mir wäre ein Sieg natürlich lieber gewesen als so ein 'Ei'.“



Sportlich steckt der Ex-Bezirksligist voll im Abstiegskampf der Kreisklasse 2. Zu den bisher eingefahrenen sechs Punkten kommen noch drei wegen eines Nichtantritts hinzu. Damit schließen die „Eisenbahner“ die Hinrunde auf einem Relegationsplatz ab. „Ein paar Leistungsträger haben aufgehört. Hinzu kamen Urlauber und Krankheitsfälle. Es geht viel um Verteidigung: Wenn zwei, drei Spieler auf ungewohnten Positionen spielen, passt die Abstimmung oft nicht. Leichtsinnsfehler führen zu Ballverlusten im Zentrum“, berichtet Samy Liepold. Es seien Kleinigkeiten, die man abstellen müsse. „Bislang kommt bei uns das Chaos zu schnell, weil wir nach dem ersten Gegentor ungeduldig werden. Wir müssen üben, mit dem vorgegebenen Plan und Taktik weiterzuspielen. Zudem müssen wir im Zentrum und in der Abwehrkette kompakt sein.“



Abschließend schneidet der Regensburger Keeper noch ein weiteres Thema an: „Wir tun uns als Stadtverein wahnsinnig schwer, qualitativ gute Neuzugänge zu bekommen.“