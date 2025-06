Regensburger Keeper Böhm versucht es in Österreich

Viele Jahre wurde Tormann Phillip Böhm im Leistungszentrum des SSV Jahn ausgebildet. In der Regensburger U21 ging er dann auch seine ersten Schritte im Herrenbereich. Nach einer Saison beim Bayernligisten VfB Eichstätt wechselte Böhm letzten Sommer zu Dynamo Dresden in die 3. Liga. Gemeinsam feierte man den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dennoch stand schon etwas länger fest, dass sich die Wege am Saisonende trennen werden. Jetzt hat der 23-Jährige einen neuen Verein gefunden. Es geht ins Nachbarland Österreich.

Dort hat der Regensburger Böhm beim Zweitligisten SC Austria Lustenau unterschrieben. Knapp 25.000 Einwohner hat die Stadt im Bundesland Vorarlberg. Die Vorsaison schloss der Verein nach dem Abstieg als Tabellenzehnter ab. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung hier in Lustenau und bin sehr glücklich darüber, dass der Transfer jetzt geklappt hat. Die Mannschaft hat mich heute bereits sehr gut aufgenommen“, lässt sich Phillip Böhm in einer Pressemitteilung seines neuen Vereins zitieren. Mit ihm verpflichtete Lustenau noch einen weiteren Keeper. „Mit Phillip und Hugo bekommen wir zwei junge und spannende Keeper neu ins Team. Sie ergänzen unser Torhüterteam perfekt und wir sind überzeugt, dass sich beide bei uns sehr gut weiterentwickeln werden“, so Sportchef Dieter Alge.



Bei Dynamo Dresden konnte Phillip Böhm nicht wirklich einen Stich setzen. Das war aber eigentlich auch klar; von Vornherein war er als etatmäßiger dritter Torhüter geholt worden. Am letzten Spieltag, als der Aufstieg feststand, kam er zu seinem einzigen Drittliga-Einsatz – und damit zu seinem Profidebüt. Es war ein Highlight für ihn, als er im Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching 20 Minuten vor Schluss für Stammtorhüter Tim Schreiber eingewechselt wurde. Vom Trainer war die Einwechslung sicherlich auch ein Dankeschön für Böhms vorbildliche Einstellung während der Saison. Nun also der Schritt in die österreichische zweite Liga. Im Eröffnungsspiel des neuen Stadtion, dem Reichshofstadion, wird übrigens Bundesligist FC Augsburg mit seinem neuen Trainer Sando Wagner in Lustenau gastieren.