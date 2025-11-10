Regensburger Gipfeltreffen – B-Klasse: Aus 0:3 mach 5:3

1:1 im Duell der beiden Liga-Dominatoren – damit bleiben sowohl der SV Sünching als auch der SV Wiesent in der Kreisklasse 1 weiter ungeschlagen. – Foto: Felix Schmautz

Das Wetter wird immer ungemütlicher, die Winterpause rückt mit großen Schritten näher. Mehrere B-Klassen haben sich bereits in den „Winterschlaf“ verkrochen. Nichtsdestotrotz war an diesem Wochenende einiges los im Oberpfälzer Kreis-Fußball. Wir haben wieder ein paar Highlights aus den drei Spielkreisen herausgesucht...

Kreis Regensburg



Kreisliga 1







Elf Buden in den letzten vier Spielen:



Kreisklasse 1



Elf Buden in den letzten vier Spielen: Max Heberlein vom SV Obertraubling hat einen Lauf. Und was für einen. Am Sonntag steuerte der 24-Jährige vier Tore zum Auswärtssieg in Harting bei, schoss den Gegner förmlich im Alleingang ab. Heberleins Mannschaft liegt als Zweiter aussichtsreich im Rennen um den Bezirksliga-Aufstieg.Kreisklasse 1



Auf dieses Spitzenspiel hatten beiden Fanlager lange entgegengefiebert. Sowohl Sünching als auch Wiesent hatten bis dato kein Saisonspiel verloren. Jetzt ist klar: beide Ungeschlagen-Läufe haben weiter Bestand. In einem hitzigen Match an der Laberau verschossen beide Mannschaften je einen Elfmeter. Die zwei Tore fielen innerhalb von 60 Sekunden. Letztlich war die Punkteteilung leistungsgerecht – der SVS hat im Titelrennen weiterhin die Hase vorn.



Kreisklasse 3







Liga-Dominator TSV Deuerling spielte zwar nur unentschieden, hatte aber dennoch Grund zur Freude. Denn der ärgste Verfolger aus Aichkirchen kam unter die Räder. Ein Großteil der 250 Zuschauer in Freihausen waren aus dem Häuschen. Satt mit 4:0 rang der Tabellendritte den Zweiten nieder.



A-Klasse 1







Erster gegen Zweiter – auch nahe des Guggenberger Sees stieg ein Gipfeltreffen. Und auch dieses fand keinen Sieger. Zwei Mal ging Gastgeber FC Rosenhof in Front, beide Male fanden die Gäste aus Sulzbach die passende Antwort. Durch das Remis hat sich an der Ausgangslage nichts geändert. Spitzenreiter Sulzbach bleibt zwei Punkte voraus, hat aber ein Spiel mehr absolviert. Der spielfreie Rangdritte TV Geisling (zwei Spiele weniger) dürfte das Ergebnis wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.



A-Klasse 2







Am Donauufer gab es ein tolles Comeback zu sehen. Die heimische SG Oberndorf/Matting II fing sich in der 77. Minute den dritten Gegentreffer zum 1:3 – das roch nach Vorentscheidung. Doch die Heimelf bewies Nehmerqualitäten, drehte die Partie mit Toren in Minute 79, 88 und 89 noch zu ihren Gunsten.







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Süd







Im Meisterschaftskampf der Kreisliga Süd ist wieder so richtig Feuer drin. Tabellenführer SV Raigering ließ Federn, weil er weit in der Nachspielzeit das Gegentor schluckte. Mit dem letzten Angriff belohnte sich Rosenburg für eine starke zweite Halbzeit.







Dicke Überraschung in Ursensollen, wo der bisherige Tabellenzweite vom Drittletzten in die Knie gezwungen wurde. Zum Matchwinner schwang in der zweiten Hälfte



Kreisklasse Süd



Dicke Überraschung in Ursensollen, wo der bisherige Tabellenzweite vom Drittletzten in die Knie gezwungen wurde. Zum Matchwinner schwang in der zweiten Hälfte Xavier Siemski auf. Der „Joker“ des Wildenauer Landesligateam erzielte binnen zehn Minuten (67., 73. und 76.) einen lupenreinen Hattrick! Damit führte er den Sportclub zu einem wichtigen Sieg im Abstiegskampf.Kreisklasse Süd



4:4 nach einem zwischenzeitlichem 0:3, zwei Tore in der Nachspielzeit. Ein wilder Ritt war das Kreisklassen-Match in Paulsdorf. Zur Halbzeit führte die Gastmannschaft komfortabel mit drei Toren Vorsprung. Doch die heimische SG bewies Moral, glich auf 3:3 aus. In der 92. Minute landete Kauerhof den vermeintlichen Lucky Punch. Damit schien die Aufholjagd des Gegners ungekrönt zu bleiben – ehe die SG Paulsdorf I/Freudenberg III im letzten Augenblick auf 4:4 stellte.



A-Klasse Nord







Sie waren so nah dran! Nach 14 Niederlagen in 14 Spielen kratzte die SG Eschenfelden I/Königstein III am Freitagabend am ersten Punktgewinn der Saison. Es wäre eine Riesenüberraschung gewesen, zu Gast beim Rangdritten. Doch daraus wurde nichts. Weil Germania II in der Nachspielzeit den Siegtreffer landete. Zuvor hatte



A-Klasse Süd



Sie waren so nah dran! Nach 14 Niederlagen in 14 Spielen kratzte die SG Eschenfelden I/Königstein III am Freitagabend am ersten Punktgewinn der Saison. Es wäre eine Riesenüberraschung gewesen, zu Gast beim Rangdritten. Doch daraus wurde nichts. Weil Germania II in der Nachspielzeit den Siegtreffer landete. Zuvor hatte Michael Eichenseer alle drei Treffer für den krassen Außenseiter erzielt.A-Klasse Süd



Einen denkwürdigen Nachmittag erlebte



B-Klasse Ost



Einen denkwürdigen Nachmittag erlebte David Nikulin . Der Arbeitsnachweis des jungen Angreifers des FC Amberg II am Samstag lautete: Drei Tore, ein verschossener Elfmeter und eine Zeitstrafe. Die Handvoll Zuschauer bekamen jedenfalls einiges zu sehen.B-Klasse Ost



Aus 0:3 mach 5:3. Die Reserve der SpVgg Pirk lieferte ein denkwürdiges Comeback ab. Die Gastgeber verschliefen die erste halbe Stunde und sahen sich klar in Rückstand. Anschließend drehte sich der Wind. Und wie.



B-Klasse West







Dieses Nachholspiel in der B-Klasse hatte es in sich. Am Ende sollten neun Tore fallen. Einen kleinen Tick effizienter war schlussendlich die SG TSV Kastl/Pressath II.







Kreis Cham/Schwandorf



Kreisklasse Süd







Ziemlich verrückt ging es in Kleinwinklarn. Nach gut zehn Minuten führte der Platzherr mit 2:0. Danach passierte 70 Minuten lang nichts. Dafür hatte es die „Crunchtime“ so richtig in sich. Gast TV Bodenwöhr traf binnen fünf Minuten drei Mal. Urplötzlich war das Spiel gedreht. Damit war das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. In der Nachspielzeit glich die SG zum 3:3-Endstand aus.



A-Klasse Ost







Nach einem 0:3-Rückstand noch zu punkten, das gelang auch der SG Lam III/Lohberg II in der A-Klasse Ost. Die Gäste aus Rimbach waren bis zur Pause auf 3:0 davongezogen. Später stellten sie sich mit zwei gelbroten Karten selbst ein Bein. Ihre numerische Überzahl nutzte die Heimelf in Form des Ausgleichstreffers in Minute 90.



A-Klasse Süd







Für den einzigen zweistelligen Sieg an diesem Wochenende zeichnete der Landesliga-Unterbau des ASV Burglengenfeld verantwortlich. Beim Derby gegen „Kellerkind“ FC Saltendorf ließ die Mannschaft von Coach Daniel Friedl aber mal sowas von die Muskeln spielen. Als Tabellenzweiter mit Tuchfühlung zur Spitze, hat der ASV II weiterhin alle Möglichkeiten auf den Kreisklassen-Aufstieg.



B-Klasse KK Ost







Der Titel des schnellsten Hattricks geht an...



Der Titel des schnellsten Hattricks geht an... Simon Schneider vom B-Klassisten SV Stachesried II. Bislang trat der 19-Jährige nicht unbedingt als Torjäger in Erscheinung. Umso bemerkenswerter, dass er für seinen Blitz-Hattrick nur neun Minuten brauchte (10., 14. und 18.). Damit ebnete Schneider seinem Team den Weg zu einem 9:0-Kantersieg.



Neun Tore und zwei Führungswechsel. Der B-Klassen-Kick in Thenried glich einer Achterbahnfahrt. Aus einem 2:0 wurde ein 2:3. Letztlich hatte die Heimmannschaft das bessere Ende für sich.