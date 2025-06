Regensburger Fußballligen eingeteilt

Im Fußballkreis Regensburg ist die Ligeneinteilung für die Saison 2025/26 finalisiert. Die Spielleiter haben sich bemüht, eine für alle passende Gruppeneinteilung hinzubekommen. In einer Kreisklasse hat sich eine 13er-Gruppe ergeben. Das bedeutet, dass in der Relegation 2026 ein weiterer Platz in der Kreisklasse zur Verfügung steht.



Leider konnten gerade in den A-Klassen nicht alle Wünsche erfüllt werden. 51 Mannschaften gehen an den Start, wobei sich eine 12er- und drei 13er-Gruppen ergeben haben. Bei den B-Klassen konnte man die gemeldeten 37 Mannschaften wieder in vier statt drei – jedoch kleinere – B-Klassen regional einteilen. Es haben sich drei 9er und eine Klasse mit 10 Mannschaften ergeben. Erfreulich ist, dass auch wieder neue Mannschaften gemeldet wurden. Somit konnte man im Bereich der A- und B-Klassen das eingeholte Meinungsbild der Vereine in die Tat umsetzen, für welches die Mehrheit gestimmt hatte.