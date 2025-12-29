Regensburger Budenzauber: Das sind die Teamkader!

Bald ist soweit: Am 10. Januar 2026 steigt in der Donau-Arena Regensburg wieder der Bananenflanker Budenzauber, das größte Turnier für Traditionsmannschaften in Süddeutschland. Bei der inzwischen sechsten Auflage könnte es erneut einen neuen Besucherrekord geben. Wie immer steht der gute Zweck im Vordergrund. Neben Lokalmatador SSV Jahn schicken unter anderem Borussia Dortmund, der Hamburger SV oder Bayer Leverkusen eine Traditionsmannschaft in die Oberpfalz. Der Spannungsbogen ist schon mal aufgebaut: Jetzt gaben die Veranstalter bekannt, welche Ex-Fußballprofis in den Kadern stehen. Und wer die Teams coacht bzw. managt.