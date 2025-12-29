Regensburger Budenzauber: Das sind die Teamkader!

Bald ist soweit: Am 10. Januar 2026 steigt in der Donau-Arena Regensburg wieder der Bananenflanker Budenzauber, das größte Turnier für Traditionsmannschaften in Süddeutschland. Bei der inzwischen sechsten Auflage könnte es erneut einen neuen Besucherrekord geben. Wie immer steht der gute Zweck im Vordergrund. Neben Lokalmatador SSV Jahn schicken unter anderem Borussia Dortmund, der Hamburger SV oder Bayer Leverkusen eine Traditionsmannschaft in die Oberpfalz. Der Spannungsbogen ist schon mal aufgebaut: Jetzt gaben die Veranstalter bekannt, welche Ex-Fußballprofis in den Kadern stehen. Und wer die Teams coacht bzw. managt.
Mannschaften: Wintec Bananenflanker Legenden, Borussia Dortmund Traditionsmannschaft, TSV 1860 München Traditionsmannschaft, 1. FC Nürnberg Traditionsmannschaft, SSV Jahn Regensburg Traditionsmannschaft, SpVgg Greuther Fürth, Hamburger SV Traditionsmannschaft, Bayer 04 Leverkusen Traditionsmannschaft
Gruppe A
Bananenflanker Legenden
Spieler: Thorsten Kirschbaum, Stefan Reisinger, Philipp Bönig, Carmen Höfflin, Sven Bender, Richard Golz, Liquid, Christian Träsch, Stefan Aigner, Dominik Stahl, Michél Dinzey
Teamchefs: Benny Lauth, Tobias Schweinsteiger, Jogi Hebel, Uli Hebel, Veit Habersetzer, Torben Hoffmann, Nele Schenker
SpVgg Greuther Fürth
Spieler: Wolfgang Hesl, Andreas Speer, Roland Graf, Petr Ruman, Stephan Fürstner, Daniel Adlung, Andreas Sendner, Edgar Prib, Michael Kümmerle, Martin Hermann, Roberto Hilbert, Daniel Felgenhauer
Borussia Dortmund
Spieler: Jörg Kühl, Giovanni Federico, Florian Kringe, Michael Oscislawski, Salvatore Gambino, Martin Driller, Antonio Da Silva, Moritz Leitner, Lars Müller, Eyüp, Cosgun, Irfan Uzungelis
Teamchef: Günter Kutowski
Hamburger SV
Spieler: Marco Müller, Ingo Hertzsch, Benjamin Lipke, Benny Lauth, Dennis Tornieporth , Jan Herting, Maximilian Beister, Marek Heinz, Marco Müller
Teamchef: Thomas Bliemeister, Teammanager: Jürgen Ahlert
Gruppe B
SSV Jahn Regensburg
Spieler: Florian Ermler, Tobias Schlauderer, Florian Hörnig, David Romminger, Stefan Jarosch, Stefan Binder, Jürgen Schmid, Marco Grüttner, Nico Beigang, André Luge, Sebastian Nachreiner, André Laurito, Bene Schmid
Teammanager: Günter Hödl, Klaus Sturm
1. FC Nürnberg
Spieler: Tobias Fuchs, Nico Oltean, Andy Nägelein, Oliver Gorgiev, Andy Wolf, Patrick Schönfeld, Michael Wiesinger, Christian Eigler, Marco Christ, Thomas Ziemer, Marek Mintal, Udo Brehm, Thomas Dotterweich
Bayer 04 Leverkusen
Spieler: Daniel Galic, Yüksel Karaaslan, Anel Džaka, Sebastian Schoof, Jörg Reeb, Thorsten Judt, Dennis Schmidt, Marcus Feinbier, Sezer Öztürk, Mike Rietpietsch, Felix Bably, Slawomir Czarniecki, Giuseppe Spitali, Stefan Schwarz
Teammanager: Dirk Dreher
TSV 1860 München
Spieler: Michael Liendl, Valdet Rama, Stefan Lex, Marius Willsch, Chris Burgkhard, Thomas Richter, Timo Gebhart, Rodnei de Lima, Nono Kossou, Michael Kokocinski
Trainer: Uwe Wolf
Hier geht's zum kompletten Spielplan...