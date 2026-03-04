Regensburger Bayernliga-Derby unter besonderem Stern

Fortunas Lukas Da Silva (vorne) oder Fabian Ziegler vom Jahn: Welcher Torjäger zeigt sich am Samstag abgebrühter vor dem Tor? – Foto: Florian Würthele

Das anstehende Stadt-Derby in der Bayernliga Nord zwischen dem SSV Jahn Regensburg II und dem SV Fortuna (Samstag, Anpfiff: 17 Uhr) steht unter einem besonderen Zeichen. Im familiären Umfeld eines ehemaligen Jahnschmiede-Talents und aktuellen Fortuna-Spielers ist jemand auf eine Stammzellenspende angewiesen. Am Samstag wird ab 16 Uhr deshalb am Sportpark Kaulbachweg eine Typisierungsaktion durchgeführt. Ohne großen Aufwand kann damit vielen Betroffenen geholfen werden. Über diese Aktion informiert des SSV Jahn auf seiner Homepage.

„Es geht um mehr als Fußball: Das ist bereits seit Jahren ein Motto des SSV Jahn. So will auch die Jahnschmiede den SV Fortuna und einen ehemaligen Spieler unterstützen, einen passenden Stammzellenspender zu finden. Am Sportpark Kaulbachweg wird ab 16 Uhr die AKB (Aktion Knochenmarkspende Bayern) vor Ort sein und die Registrierung durchführen. Der Stand ist präsent auf dem Weg zum Kunstrasenplatz aufgebaut. In nur wenigen Minuten kann jeder ohne großen Aufwand Menschenleben retten. Dabei wird nur ein kurzer Wangenabstrich gemacht. Wenn du zwischen 17 und 45 Jahre alt und gesund bist, kannst du typisiert werden und vielleicht genau der passende Spender sein“, schreibt der Profiverein in der Meldung.



Sportlich liegt der Druck eindeutig auf Seiten der Hausherren. Die U21-Truppe des am Saisonende scheidenden Cheftrainers Christoph Jank weist nach dem 2:0-Heimerfolg gegen Coburg zwar vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegs-Relegationszone auf, hat aber auch schon zwei Spiele mehr bestritten als die nachfolgenden Teams. Die Fortuna kann als Rangsechster etwas entspannter in dieses Derby gehen. Nichtsdestotrotz wollen die Grün-Weißen den Sieg aus dem Hinspiel (3:1) unbedingt wiederholen und erfolgreich ins Punktspieljahr 2026 starten. Wie ist die Lage bei beiden Mannschaften, was sagen die Trainer vor dem Spiel? Dazu mehr am Donnerstag.