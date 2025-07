Regensburg: Zweite Pokalrunde ausgelost

32 Mannschaften sind noch im Rennen, für 16 von ihnen ist demnächst Schluss: Im Regensburger Kreispokal steht die zweite Runde bevor. Wer auf wen trifft, das wurde am Montagabend in Painten ausgelost.



Mit dem VfB Bach scheiterte in der ersten Runde bereits ein Bezirksligist. Dass nun weiteren Bezirksligisten dieses Schicksal ereilt, scheint keineswegs ausgeschlossen. Unter anderem der TSV Kareth-Lappersdorf (in Burgweinting), der FSV Prüfening (in Obertraubling) und Titelverteidiger FC Thalmassing (Derby in Oberhinkofen) haben schwierige Aufgaben vor der Brust. Regeltermin für die zweite Pokalrunde ist Mittwoch, der 6. August (18.30 Uhr). Die Spiele können aber auch in Absprache verlegt werden. Die Sieger ziehen ins Achtelfinale (Mittwoch, 27. August) ein, dessen Paarungen bei einem Spiel der zweiten Runde ausgelost werden.