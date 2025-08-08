Regensburg wird erste "echte Messlatte" für den MSV Duisburg

Die Analyse des vergangenen Spieltags ist abgeschlossen, die Schlüsse für den kommenden Spieltag gezogen. "Wir waren gegen Stuttgart nicht so kompakt und haben ihnen zu viele Räume gegeben", blickt Hirsch zurück. Auf dem Trainingsplatz gab es die Aufarbeitung und die nächsten Schritte, zu denen auch "mehr Chancen herausarbeiten" und "gut verteidigen" gehört. Besonders die Verteidigung von hohen Flanken dürfte nach den Erkenntnissen des Trainerteams in Regensburg entscheidend sein. "Sie machen viel über Flanken, von daher müssen wir die Box gut verteidigen und sehr wachsam sein", betont er.

Qual der Wahl beim Personal

Wenngleich der Umbruch beim Jahn nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga entsprechend groß ausgefallen ist, konnten Hirsch und sein Team dennoch aus den Daten und Spielbeobachtungen wichtige Hinweise gewinnen. "Der SSV spielt sehr laufintensiv und sie sind sehr fleißig. Gegen Ingolstadt konnte man das gut erkennen, denn sie haben erst in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt. Das zeigt ihre gute Moral", unterstreicht der 53-Jährige. Nach dem knappen Sieg gegen Stuttgart steht nun der erste echte Härtetest an. "Für uns ist es eine gute Messlatte, um zu sehen, wo wir wirklich stehen", unterstreicht er.

Mit Rasim Bulic und Christian Viet stehen zwei Ex-Regensburger im Kader der Zebras, die beide am 1. Spieltag in der Startelf standen. "Wir haben natürlich mit ihnen gesprochen und sie konnten uns einen Eindruck von dem vermitteln, was uns im Stadion erwarten wird", erläutert Hirsch und fügt an: "Sie sind voller Tatendrang und freuen sich darauf, so kurz nach dem Wechsel wieder in Regensburg zu spielen.

Personell kann Hirsch nahezu aus dem Vollen schöpfen. Wie bereits angekündigt wird Leon Müller, der nach seiner Verletzung über leichte muskuläre Probleme klagt, noch geschont und auch Mert Göckan hat zwar die Woche voll mittrainiert, ist aber für Sonntag noch keine Option. "Ich habe 24 fitte Feldspieler, muss also sechs Akteure zuhause lassen und habe so die Qual der Wahl", berichtet der Übungsleiter, der mit seinem Team in einem steten Austausch steht. "Ich muss ihnen meine Entscheidung dann auch erklären" ergänzt er und betont die "offene Kommunikation".