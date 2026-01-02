Regensburg und Cham/Schwandorf: Wer löst letzte Endrunden-Tickets?

Kurz vorm Jahreswechsel durften sich bereits Stadtamhof, Laub, Deuerling und der Serbische CD übers Weiterkommen freuen. Sie sind beim Kreisfinale am 10. Januar in Neutraubling dabei. Noch hoffen dürfen Painten und Türk Genclik. Als Gruppenzweite könnten sie nachträglich ins Teilnehmerfeld rutschen. Insgesamt drei der fünf Gruppenzweiten kommen weiter.



In Thalmassing wird nun die Vorrunde abgeschlossen. In der Vormittags-Gruppe D sticht Landesligist FC Tegernheim als klassenhöchster Klub ins Auge. Hier nimmt sich Gentrit Isufi der Sache an. Die Tegernheimer werden mit einem Mix aus Erster und Zweiter sowie zwei A-Jugendlichen auflaufen. Gruppengegner sind der FC Oberhinkofen aus der Kreisliga, der ESV Regensburg aus der Kreisklasse und die zwei A-Klassisten SSV Köfering und FC Rosenhof-Wolfskofen.



Nachmittags spielen ebenfalls fünf Teams im Modus jeder gegen jeden. Gruppenfavorit in der „E“ ist sicherlich der SV Burgweinting. Der Futsal-Bezirksmeister von 2018 klopft diese Saison erneut ans Tor zur Bezirksliga. Dazu gesellen sich drei Kreisklassisten – der VfR Regensburg, der SV Leonberg und der TV Barbing – sowie A-Klassist SV Sanding.



Auch bei der Kreismeisterschaft im Spielkreis Cham/Schwandorf findet die Vorrunde ihren Abschluss. Am Sonntag steigt in Wernberg das zweite Vorrundenturnier, am Montag (Dreikönig) in Roding das dritte und letzte Turnier. Jeweils sieben Teams sind dabei. Von den drei Vorrundenturnieren qualifizieren sich jeweils die zwei Bestplatzierten für die Kreisendrunde, die am 11. Januar in Roding über die Bühne geht. Ihren Platz sicher haben der SV Schwarzhofen und der 1. FC Neunburg vorm Wald, die in der Gruppe 1 die Nase vorn hatten.



Die Hallenexperten der SpVgg Pfreimd spielen in der Wernberg-Staffel quasi „außer Konkurrenz“ mit. Als amtierender Kreismeister sind sie ohnehin für die Endrunde gesetzt. Das erhöht die Chancen für den Rest aufs Weiterkommen natürlich. Neben dem Bezirksligisten umfasst die Gruppe 2 drei Kreisligisten (FC OVI-Teunz, SpVgg Eschlkam und SG Diendorf/Nabburg), zwei Kreisklassisten (SG Fischbach/Steinberg und SG FC Wernberg II/Weihern-Stein) sowie einen A-Klassisten (FC Vatanspor Schwandorf).



Dienstag-Gruppe 3 wird vom Landesligisten und Gastgeber TB 03 Roding angeführt. Der Turnbund richtet auch das Endrundenturnier aus, für welches er vorab qualifiziert ist. Ansonsten umfasst das Siebenerfeld gleich fünf Kreisklassisten: SV Hohenwarth, SV Bernried, SC Michelsneukirchen, TSV Falkenstein und SV Mitterkreith. A-Klassen-Spitzenreiter SG Pösing/Wetterfeld komplettiert diese enge Gruppe.



