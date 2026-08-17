Regensburg sieht zwei Oberpfalz-Duelle – Gebenbacher »Highlight« Bayernliga Nord, 6. Spieltag am Dienstag: Entthronte Chamer müssen bei der Jahn-U21 Farbe bekennen +++ Fortuna und Gebenbach wollen daheim nachlegen +++ Ammerthal reist nach Stadeln von Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Anspruchsvolle Aufgaben warten auf Fortuna Regensburg (links Jason Sarajlic) und Ammerthal (Max Hiltl). – Foto: Florian Würthele

Rein in eine Englische Woche! Für die Oberpfälzer Bayernligisten geht's Schlag auf Schlag weiter. Spieltag Nummer 6 geht in Gänze am morgigen Dienstagabend über die Bühne. In der Bezirkshauptstadt steigen zwei Bezirksduelle: Der SSV Jahn II hat den ASV Cham zu Gast und parallel bekommt es der wiedererstarkte SV Fortuna mit dem noch sieglosen ASV Neumarkt zu tun.



Das mit dem „noch sieglos“ gilt auch für die SpVgg SV Weiden. Die Wasserwerkler forcieren im Heimspiel gegen den TSV Kornburg den ersten Dreier. Heimrecht genießt auch der Tabellendritte DJK Gebenbach. Gegen das aktuelle Schlusslicht Don Bosco Bamberg steht die Rühl-Truppe vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe. Gebenbachs Landkreisrivale DJK Ammerthal schlägt seine Zelte in Mittelfranken beim FSV Stadeln auf.

Morgen, 18:15 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II ASV Cham ASV Cham 18:15 PUSH



Lehrgeld bezahlte die blutjunge Mannschaft des SSV Jahn II (13., 5 Punkte) am Samstag in Bamberg. Trotz früher Führung gingen die Regensburger gegen den Titelaspiranten FC Eintracht am Ende mit 1:5 baden. Immerhin: Viel Zeit zum Nachgrübeln bleibt nicht. Am Dienstag schaut mit dem ASV Cham (2., 12) das nächste Spitzenteam der Liga am Kaulbachweg vorbei. „Mit Cham erwartet uns direkt die nächste Spitzenmannschaft, die viel Erfahrung mitbringt und extrem effizient agiert. Dennoch richten wir den Fokus bewusst auf uns selbst und die konsequente Weiterentwicklung unserer Spielidee und einzelner Spieler“, unterstreicht Regensburgs Teamorganisator Johannes Frisch. Im Vergleich zum Bamberg-Spiel fordert der Funktionär eine Leistungssteigerung ein und hofft, dass das Team seine bisherige Heimstärke abermals ausspielen kann: „Klar ist, dass wir gegen den Ball stabiler agieren und deutlicher konsequenter verteidigen müssen als zuletzt. Unser Ziel ist es, die bisherige Heimstärke zu untermauern – diese Energie auf eigenem Platz soll uns durch das Spiel tragen, damit wir zu Hause ungeschlagen bleiben.“ Raphael Steudtner und Vitus Zimmermann sind nach Erkrankungen wieder im Training. Ob es für einen Einsatz reicht, entscheidet sich kurzfristig. Ansonsten steht dem Trainerteam der Jahn-U21 das gleiche Personal wie im letzten Spiel zur Verfügung.



Jetzt hat es auch den ASV Cham erwischt: Nach vier Siegen in Serie mussten die Kreisstädter letzten Freitag den ersten Dämpfer hinnehmen. Das Top-Spiel gegen Gebenbach ging zu Hause knapp mit 0:1 verloren. „Das Spiel gegen Gebenbach hat gezeigt, dass in der Qualität ein Unterschied festzustellen war. Das knappe Ergebnis täuscht ein Stück weit. Die Leistung dahinter müssen wir richtig einordnen und daraus lernen. Gebenbach hat eine sehr gute Mannschaft und wird in den nächsten Wochen sicherlich noch stärker werden, wenn sie richtig ins Rollen kommen. Sie haben ihr volles Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft“, merkt ASV-Coach Faruk Maloku rückblickend an. Freilich würde der entthronte Tabellenzweite gern bereits morgen Abend in die Erfolgsspur zurückkehren. Maloku blickt der Aufgabe in der Regensburg so entgegen: „Mit der U21 des SSV Jahn erwartet uns die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Wir wissen um die individuelle Qualität und die spielerischen Möglichkeiten der Mannschaft. Besonders ist für uns auch das Wiedersehen mit Björn Zempelin. Er war bei uns ein sehr wichtiger Spieler und wir haben ihm einiges zu verdanken aus seiner Zeit bei uns. Nach der Niederlage gegen Gebenbach wäre ein Punktgewinn auswärts für uns absolut in Ordnung.“ Stürmer Ashour Abraham steht neu auf der Verletztenliste. Dafür kann Maloku wieder auf Alexander Sigl nach abgesessener Rotsperre zurückgreifen.





Morgen, 18:15 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna ASV Neumarkt ASV Neumarkt 18:15 live PUSH



So schnell kann es gehen: Die Stimmungslage beim SV Fortuna (10., 6) ist wieder eine gänzlich andere als noch vor anderthalb Wochen. Den verpatzten Saisonstart haben die Regensburger dank der Siege gegen Don Bosco Bamberg und Ammerthal vergessen gemacht. Im Heimspiel gegen den überraschenderweise noch sieglosen ASV Neumarkt (16., 2) soll nachgelegt werden. „Neumarkt steckt aktuell noch in der Ergebniskrise, in der wir am Anfang der Saison waren. Daher weiß ich genau, wie sich das anfühlt“, erklärt Fortunas Trainer Arber Morina, dessen Mannschaft vier der letzten fünf Duelle mit Neumarkt für sich entschied. Davor möchte sich Morina aber nicht blenden lassen. Genauso wenig wie vom schlechten Start des Vorjahresdritten: „Ich mache den Gegner keinesfalls an der Tabellensituation aus und weiß, dass dort richtig Potenzial schlummert. Neumarkt hat zuletzt gegen Weiden moralisch und mental eine Riesenleistung gezeigt und ein 0:3 noch aufgeholt. Das schafft man nicht, wenn die Mannschaft nicht intakt ist. Ihr junger Trainer Drilon Asani macht einen klasse Job.“ Nichtsdestotrotz ist das Fortuna-Ziel klar gesteckt: „Wir wollen daheim unsere Serie weiter ausbauen und unsere Heimstärke wieder auf den Platz bringen.“ Für die Mission „dritter Sieg in Folge“ steht den Gastgebern Frederic Heelein nicht zur Verfügung. Der junge Defensivspieler hat sich im letzten Spiel einen Außenband-Anriss zugezogen. Morina beziffert seine Ausfallzeit auf rund sechs Wochen. „Absolut schade, weil er sich richtig gut entwickelt hat und in der neuen Saison eine Stütze geworden ist.“ Auf der Kippe steht der Einsatz von Lukas Da Silva. Der brasilianische Wirbelwind musste in Ammerthal wegen einer Zerrung in der Wade ausgewechselt werden.





Morgen, 18:15 Uhr FSV Stadeln Stadeln DJK Ammerthal Ammerthal 18:15 PUSH



Die DJK Ammerthal (8., 7) konnte den Derbysieg aus Weiden nicht „vergolden“. Stattdessen setzte es gegen Fortuna Regensburg nach einer torlosen ersten Halbzeit eine 1:3-Heimniederlage. Nach der Pause wirkten die Gäste gieriger auf den Sieg. „Wir haben die erste Halbzeit durch eine unzureichende Chancenverwertung liegen gelassen“, moniert DJK-Übungsleiter Tobias Rösl im Rückblick. Besser machen wollen es Mutove, Gömmel & Co. im Auswärtsspiel gegen den FSV Stadeln (5., 8). Die Mittelfranken sind gut aus den Startlöchern gekommen und haben aktuell einen Zähler mehr auf dem Konto als Ammerthal. „Um Punkte zu holen, müssen wir gegen Stadeln fokussiert auftreten und jeden Ball, jeden Zweikampf und jeden Abschluss mit der Entschlossenheit angehen, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden“, fordert Rösl, der weiß: „In der Bayernliga sind 50-50-Spiele die Norm – daher zählen Kleinigkeiten. Wir setzen darauf, 100 Prozent Einsatz und Willen auf den Platz zu bringen.“ Im Gemeindeteil der Stadt Fürth erwartet der Gästetrainer kein Zuckerschlecken: „Es wird ein schweres Auswärtsspiel, denn Stadeln hat aus fünf Spielen acht Punkte geholt und verfügt über eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern.“ Personell bleibt bei den Oberpfälzern alles beim Alten. Michael Janner fällt wegen einer Trainingsverletzung (Knöchel) erneut aus.











Morgen, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg 19:00 live PUSH



Dritter gegen Letzter: Rein von der Papierform hat die DJK Gebenbach (3., 12) eindeutig die Favoritenrolle inne, wenn sie am Dienstagabend die DJK Don Bosco Bamberg (18., 2) empfängt. Doch Vorsicht: Der Aufsteiger hat im bisherigen Saisonverlauf nicht umsonst Kornburg und Weiden einen Punkt abgetrotzt. „Die kommende Aufgabe kann kaum anspruchsvoller sein“, befindet Dominic Rühl. Gebenbachs Coach fügt an: „Die Jungs haben am Freitag direkt nach dem Schlusspfiff sofort den Eindruck gemacht, dass sie dafür das richtige Mindset aufbringen.“ Mit dem verdienten 1:0-Sieg beim bisherigen Spitzenreiter ASV Cham haben die Hausherren endgültig bewiesen, dass sie es mit Jedem in der Liga aufnehmen können. Ein Spaziergang erwartet Rühl gegen das Tabellenschlusslicht aber auf keinen Fall. „Auf uns wartet zu Hause ein Highlight-Spiel, bei dem wir den nächsten Schritt gehen wollen. Dazu benötigt es, dass wir wieder mit voller Intensität, mit viel Willen und absoluter Bereitschaft zu Werke gehen. Zugleich wird es unabdingbar sein, dass wir das Spiel mit viel Spielfreude angehen werden.“ Angesprochen auf den Spieltagskader, informiert Rühl: „Sollte es zu keinen kurzfristigen Ausfällen kommen, bleibt es beim gleichen Kader wie im letzten Spiel.“ Indes findet Don-Bosco-Trainer Carsten Nüßlein vor dem diesem Match folgende Worte: „Eine schwierige Aufgabe in Gebenbach, die ganz weit vorne landen wollen und auch den Kader dazu haben. Wir werden versuchen, uns mit allem dagegen zu wehren, auch wenn die Situation aktuell schwierig für uns ist.“



