Regensburg schockt Saarbrücken, Osnabrück zieht vorbei

Der SSV Jahn Regensburg schockte den 1. FC Saarbrücken mit einem späten Ausgleichstreffer und verhinderte damit, dass die Saarländer an den MSV Duisburg heranrücken, der am Freitag ebenfalls nicht über ein Remis gegen Hansa Rostock hinauskam. Der FC Ingolstadt setzte ein Ausrufezeichen gegen den SSV Ulm, der TSV Havelse kassierte eine klare Pleite gegen Viktoria Köln.

Nach Spielende wurde seitens des MSV der Eindruck deutlich, dass man sich mehr als den einen Punkt gegen Hansa Rostock erhofft hatte. Die Duisburger zeigten sich gewohnt aktiv und hatten mehr vom Spiel, gingen auch zwei Mal in Führung, doch die Kogge konnte in Person von Cedric Harenbrock zwei Mal passend reagieren und entführt somit einen Punkt aus der Stahlstadt.

MSV Duisburg – F.C. Hansa Rostock 2:2

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (74. Mert Göckan), Alexander Hahn, Can Coskun, Jesse Tugbenyo (61. Steffen Meuer), Rasim Bulic, Conor Noß (61. Jan-Simon Symalla), Christian Viet (88. Tim Heike), Patrick Sussek, Thilo Töpken (74. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Jan Mejdr, Florian Carstens, Viktor Bergh, Franz Pfanne, Cedric Harenbrock (90. Emil Holten), Marco Schuster, Benno Dietze (90. Jonas Dirkner), Kenan Fatkic, Ryan Don Naderi (69. Andreas Voglsammer), Maximilian Krauß (46. Tim Krohn) - Trainer: Daniel Brinkmann

Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) - Zuschauer: 27207

Tore: 1:0 Patrick Sussek (32.), 1:1 Cedric Harenbrock (45.+1), 2:1 Tobias Fleckstein (71.), 2:2 Cedric Harenbrock (76.)

Osnabrück dreht Rückstand in 4:1-Sieg gegen Mannheim

Die erste große Chance der Partie entfiel auf den VfL, der in Person von Patrick Kammerbauer eine Flanke fast im Tor unterbrachte (1.), auf der anderen Seite meldete sich Felix Lohkemper in der gegnerischen Gefahrenzone an, doch verzog ebenfalls (2.). Danach beruhigte sich die Partie zunächst, bis Osnabrück-Keeper Lukas Jonsson ein böser Schnitzer unterlief. Der Schlussmann spielte unnnötigerweise auf Nicklas Shipnoski, der auf Lohkemper weiterleitete - 1:0 (14.). Osnabrück hatte in der Folge mehr vom Spiel, versuchte sich gegen den Rückstand aufzubäumen. Bjarke Jacobsen (38.) verpasste in der Schlussphase der ersten Hälfte die Antwort. Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gäste endlich belohnen. Lars Kehl setzte Robin Meißner sehenswert in Szene, dieser schloss sicher ab (49.). Osnabrück hatte nun Blut geleckt und legte wenig später erneut durch Meißner nach (58.). Der SV Waldhof musste nun zusehen das Spiel nicht komplett aus der Hand zu verlieren, doch der VfL spielte weiter nach vorne. Lucien Hawryluk parierte zunächst einen Kopfball von Fridolin Wagner, war beim Nachschuss von Frederik Christensen dafür machtlos (64.). An der Zwei-Tore-Führung brannte lange nicht mehr viel an, Mannheim konnte sich nicht gegen die drohende Niederlage wehren. Stattdessen legte Ismail Badjie nach Zuspiel von Bernd Risselmann noch alles klar (87.). SV Waldhof Mannheim – VfL Osnabrück 1:4

SV Waldhof Mannheim: Lucien Hawryluk, Tim Sechelmann, Lukas Klünter, Sascha Voelcke, Julian Rieckmann, Janne Sietan (62. Maximilian Thalhammer), Nicklas Shipnoski (62. Diego Michel), Arianit Ferati (83. Djayson Cardoso Mendes), Adama Diakhaby (62. Masca), Kennedy Okpala (71. Terrence Boyd), Felix Lohkemper - Trainer: Luc Holtz

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Yigit Karademir, Jannik Müller, Theo Janotta, Patrick Kammerbauer, Bjarke Jacobsen, Frederik Christensen (71. Kevin Schumacher), Fridolin Wagner (71. Bryan Henning), Tony Rudy Lesueur (71. Ismail Badjie), Lars Kehl (85. Kai Pröger), Robin Meißner (79. Bernd Riesselmann) - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Timo Schultz - Trainer: Ferydoon Zandi

Schiedsrichter: Max Burda (Berlin) - Zuschauer: 9413

Tore: 1:0 Felix Lohkemper (14.), 1:1 Robin Meißner (49.), 1:2 Robin Meißner (58.), 1:3 Frederik Christensen (64.), 1:4 Ismail Badjie (87.)

Nach unterhaltsamer Anfangsphase stach der FCI zuerst, als Yannick Deichmann mit seinem Zuspiel Marcel Costly zum Führungstreffer fand (22.). Der SSV musste sich daraufhin aber nicht lange schütteln und hatte zunächst auch das notwendige Spielglück. Linus Rosenlöcher wehrte eine Flanke mit der Hand ab, den fälligen Strafstoß verwandelte Leon Dajaku zugunsten der Spatzen (33.). Das Momentum schwang aber schnell wieder auf Seiten der Schanzer, die durch einen Kopfballtreffer von Simon Lorenz nach einen Eckball auch wieder in Führung gingen (50.). Ingolstadt musste in der Folge nicht sonderlich viel investieren, um die Führung über die Bühne zu bringen. In der Schlussphase erzielte Costly zunächst das beruhigende 3:1 (87.) und legte anschließend auch den Treffer von Davide Sekulovic auf (90.+1). FC Ingolstadt 04 – SSV Ulm 1846 Fußball 4:1

FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher (61. Davide Sekulovic), Jonas Scholz (42. Elias Decker), Yannick Deichmann (85. Jasper Maljojoki), Max Plath, Max Besuschkow, Gustav Christensen, Frederik Carlsen, Frederik Christensen

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Luis Görlich, Marcel Seegert, Jonas David, Max Julian Brandt (46. Ben Westermeier), Dennis Dressel, Niklas Kölle, Elias Löder (75. Max Scholze), Leon Dajaku (62. Evan Brown), Dennis Chessa (62. Paul-Philipp Besong), André Becker (46. Lucas Röser)

Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 )

Tore: 1:0 Marcel Costly (22.), 1:1 Leon Dajaku (33. Handelfmeter), 2:1 Simon Lorenz (50.), 3:1 Marcel Costly (87.), 4:1 Davide Sekulovic (90.+1)

Viktoria Köln – TSV Havelse 4:1

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Simon Handle, Christoph Greger (64. Raphael Ott), Meiko Sponsel, Tim Kloss (56. Joel Agyekum), Tobias Eisenhuth, Lucas Wolf, Leonhard Münst (64. Frank Ronstadt), Soichiro Kozuki (46. Florian Engelhardt), Lex-Tyger Lobinger, David Otto (85. Robin Velasco) - Trainer: Marian Wilhelm

TSV Havelse: Tom Opitz, Marco Schleef, Florian Riedel, Besfort Kolgeci, Emre Aytun, Semi Belkahia, Robin Müller (77. Arlind Rexhepi), Johann Berger (46. Julian Rufidis), Nassim Boujellab, Lorenzo Paldino (47. Marko Ilic), John Xaver Posselt (77. Yannik Jaeschke) - Trainer: Samir Ferchichi

Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen) - Zuschauer: 2104

Tore: 1:0 Soichiro Kozuki (14.), 2:0 David Otto (40.), 3:0 Leonhard Münst (51.), 3:1 Julian Rufidis (79.), 4:1 Lex-Tyger Lobinger (88.)

Besondere Vorkommnisse: Besfort Kolgeci (TSV Havelse) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.). Besfort Kolgeci (TSV Havelse) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).

SSV Jahn Regensburg- 1. FC Saarbrücken

SSV Jahn Regensburg – 1. FC Saarbrücken 1:1

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Robin Ziegele, Leopold Wurm, Benedikt Bauer (73. Sebastian Stolze), Leo Mätzler (85. Florian Dietz), Nicolas Oliveira (85. Benedikt Saller), Andreas Geipl (73. Dustin Forkel), Noel Eichinger, Philipp Müller (58. Phil Beckhoff), Adrian Fein, Eric Hottmann - Trainer: Michael Wimmer

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Lasse Wilhelm, Sven Sonnenberg, Till Schumacher, Joel Bichsel, Kasim Rabihic (79. Tim Civeja), Florian Pick (90. Manuel Zeitz), Abdoulaye Kamara, Kai Brünker (58. Patrick Schmidt), Maurice Multhaup, Rodney Elongo-Yombo (79. Kaan Caliskaner) - Trainer: Alois Schwartz

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)

Tore: 0:1 Kai Brünker (18.), 1:1 Adrian Fein (90.+6)

1. FC Schweinfurt - SC Verl

1. FC Schweinfurt 05 – SC Verl 1:2

1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic (46. Lucas Zeller), Thomas Meißner, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (71. Nils Piwernetz), Lauris Bausenwein, Devin Angleberger, Johannes Geis (60. Sebastian Müller), Joshua Endres (80. Manuel Wintzheimer), Jakob Tranziska (80. Michael Dellinger)

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi, Martin Ens, Berkan Taz (66. Julian Stark), Timur Gayret (93. Paul Lehmann), Joshua Eze (46. Jonas Arweiler), Dennis Waidner (66. Yari Otto), Dominik Steczyk (66. Chilohem Onuoha), Alessio Besio

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg)

Tore: 1:0 Jakob Tranziska (38.), 1:1 Chilohem Onuoha (78.), 1:2 Julian Stark (88.)

So geht es weiter

11. Spieltag

17.10.25 FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim

18.10.25 1. FC Saarbrücken - SC Verl

18.10.25 VfB Stuttgart II - 1. FC Schweinfurt 05

18.10.25 VfL Osnabrück - TSG 1899 Hoffenheim II

18.10.25 F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden

18.10.25 Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04

18.10.25 Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln

19.10.25 SSV Ulm 1846 Fußball - FC Energie Cottbus

19.10.25 TSV 1860 München - MSV Duisburg

19.10.25 TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg

