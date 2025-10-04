Regensburg schockt Saarbrücken, Osnabrück und Cottbus ziehen vorbei

Der SSV Jahn Regensburg schockte den 1. FC Saarbrücken mit einem späten Ausgleichstreffer und verhinderte damit, dass die Saarländer an den MSV Duisburg heranrücken, der am Freitag ebenfalls nicht über ein Remis gegen Hansa Rostock hinauskam. Der FC Ingolstadt setzte ein Ausrufezeichen gegen den SSV Ulm, der TSV Havelse kassierte eine klare Pleite gegen Viktoria Köln. Energie Cottbus gewann am späten Nachmittag eine wilde Partie gegen Alemannia Aachen und übernimmt dadurch den zweiten direkten Aufstiegsplatz.

Nach Spielende wurde seitens des MSV der Eindruck deutlich, dass man sich mehr als den einen Punkt gegen Hansa Rostock erhofft hatte. Die Duisburger zeigten sich gewohnt aktiv und hatten mehr vom Spiel, gingen auch zwei Mal in Führung, doch die Kogge konnte in Person von Cedric Harenbrock zwei Mal passend reagieren und entführt somit einen Punkt aus der Stahlstadt.

MSV Duisburg – F.C. Hansa Rostock 2:2

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (74. Mert Göckan), Alexander Hahn, Can Coskun, Jesse Tugbenyo (61. Steffen Meuer), Rasim Bulic, Conor Noß (61. Jan-Simon Symalla), Christian Viet (88. Tim Heike), Patrick Sussek, Thilo Töpken (74. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Jan Mejdr, Florian Carstens, Viktor Bergh, Franz Pfanne, Cedric Harenbrock (90. Emil Holten), Marco Schuster, Benno Dietze (90. Jonas Dirkner), Kenan Fatkic, Ryan Don Naderi (69. Andreas Voglsammer), Maximilian Krauß (46. Tim Krohn) - Trainer: Daniel Brinkmann

Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) - Zuschauer: 27207

Tore: 1:0 Patrick Sussek (32.), 1:1 Cedric Harenbrock (45.+1), 2:1 Tobias Fleckstein (71.), 2:2 Cedric Harenbrock (76.)

_____

Osnabrück dreht Rückstand in 4:1-Sieg gegen Mannheim

Die erste große Chance der Partie entfiel auf den VfL, der in Person von Patrick Kammerbauer eine Flanke fast im Tor unterbrachte (1.), auf der anderen Seite meldete sich Felix Lohkemper in der gegnerischen Gefahrenzone an, doch verzog ebenfalls (2.). Danach beruhigte sich die Partie zunächst, bis Osnabrück-Keeper Lukas Jonsson ein böser Schnitzer unterlief. Der Schlussmann spielte unnnötigerweise auf Nicklas Shipnoski, der auf Lohkemper weiterleitete - 1:0 (14.). Osnabrück hatte in der Folge mehr vom Spiel, versuchte sich gegen den Rückstand aufzubäumen. Bjarke Jacobsen (38.) verpasste in der Schlussphase der ersten Hälfte die Antwort.

Mannheim ging sogar in Führung. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gäste endlich belohnen. Lars Kehl setzte Robin Meißner sehenswert in Szene, dieser schloss sicher ab (49.). Osnabrück hatte nun Blut geleckt und legte wenig später erneut durch Meißner nach (58.). Der SV Waldhof musste nun zusehen das Spiel nicht komplett aus der Hand zu verlieren, doch der VfL spielte weiter nach vorne. Lucien Hawryluk parierte zunächst einen Kopfball von Fridolin Wagner, war beim Nachschuss von Frederik Christensen dafür machtlos (64.). An der Zwei-Tore-Führung brannte lange nicht mehr viel an, Mannheim konnte sich nicht gegen die drohende Niederlage wehren. Stattdessen legte Ismail Badjie nach Zuspiel von Bernd Risselmann noch alles klar (87.). SV Waldhof Mannheim – VfL Osnabrück 1:4

SV Waldhof Mannheim: Lucien Hawryluk, Tim Sechelmann, Lukas Klünter, Sascha Voelcke, Julian Rieckmann, Janne Sietan (62. Maximilian Thalhammer), Nicklas Shipnoski (62. Diego Michel), Arianit Ferati (83. Djayson Cardoso Mendes), Adama Diakhaby (62. Masca), Kennedy Okpala (71. Terrence Boyd), Felix Lohkemper - Trainer: Luc Holtz

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Yigit Karademir, Jannik Müller, Theo Janotta, Patrick Kammerbauer, Bjarke Jacobsen, Frederik Christensen (71. Kevin Schumacher), Fridolin Wagner (71. Bryan Henning), Tony Rudy Lesueur (71. Ismail Badjie), Lars Kehl (85. Kai Pröger), Robin Meißner (79. Bernd Riesselmann) - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Timo Schultz - Trainer: Ferydoon Zandi

Schiedsrichter: Max Burda (Berlin) - Zuschauer: 9413

Tore: 1:0 Felix Lohkemper (14.), 1:1 Robin Meißner (49.), 1:2 Robin Meißner (58.), 1:3 Frederik Christensen (64.), 1:4 Ismail Badjie (87.) _____ Ulm zu harmlos gegen befreite Ingolstädter

Nach unterhaltsamer Anfangsphase stach der FCI zuerst, als Yannick Deichmann mit seinem Zuspiel Marcel Costly zum Führungstreffer fand (22.). Der SSV musste sich daraufhin aber nicht lange schütteln und hatte zunächst auch das notwendige Spielglück. Linus Rosenlöcher wehrte eine Flanke mit der Hand ab, den fälligen Strafstoß verwandelte Leon Dajaku zugunsten der Spatzen (33.). Das Momentum schwang aber schnell wieder auf Seiten der Schanzer, die durch einen Kopfballtreffer von Simon Lorenz nach einen Eckball auch wieder in Führung gingen (50.).

Der FCI befreit sich mit einem Sieg. – Foto: Roland Schäfer | #inkognitophotography

Ingolstadt musste in der Folge nicht sonderlich viel investieren, um die Führung über die Bühne zu bringen. In der Schlussphase erzielte Costly zunächst das beruhigende 3:1 (87.) und legte anschließend auch den Treffer von Davide Sekulovic auf (90.+1). FC Ingolstadt 04 – SSV Ulm 1846 Fußball 4:1

FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher (61. Davide Sekulovic), Jonas Scholz (42. Elias Decker), Yannick Deichmann (85. Jasper Maljojoki), Max Plath, Max Besuschkow, Gustav Christensen, Frederik Carlsen, Frederik Christensen

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Luis Görlich, Marcel Seegert, Jonas David, Max Julian Brandt (46. Ben Westermeier), Dennis Dressel, Niklas Kölle, Elias Löder (75. Max Scholze), Leon Dajaku (62. Evan Brown), Dennis Chessa (62. Paul-Philipp Besong), André Becker (46. Lucas Röser)

Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 )

Tore: 1:0 Marcel Costly (22.), 1:1 Leon Dajaku (33. Handelfmeter), 2:1 Simon Lorenz (50.), 3:1 Marcel Costly (87.), 4:1 Davide Sekulovic (90.+1) _____ Köln fährt sichere drei Punkte gegen Havelse ein

Köln hatte früh etwas Dusel, nachdem Robin Müller nur den Pfosten traf (3.). Mit der Zeit gewann die Viktoria aber mehr in Oberwasser, wurde dominanter. Simon Handle scheiterte zunächst noch an Tom Opitz, den Abstauber brachte Soichiro Kozuki sicher unter (14.). Klare Feldvorteile lagen weiterhin auf Seiten der Hausherren, der TSV hatte teilweise größere Schwierigkeiten. Und kurz vor Halbzeitpfiff, als sich Havelse vermeintlich etwas stabilisiert hatte, schlugen die Kölner erneut zu. Lucas Wolf marschierte und gab ab auf David Otto, der das zweite Tor nachlegte (40.). Die prompte Antwort lag den Niedersachsen dann auf dem Silbertablett. Meiko Sponsel legte Müller im Strafraum, den folgenden Strafstoß von Besfort Kolgeci vereitelte Dudu (45.).

Starker Auftritt der Viktoria. – Foto: Imago Images

Kurz nach dem Seitenwechsel musste Havelse schließlich die nächste kalte Dusche einstecken. Otto fand Leonhard Müst, der mit seinem platzierten Abschluss aus der Distanz für die Vorentscheidung sorgte (51.). Es wurde um ein Haar sogar noch dicker für die Gäste, doch Münsts Kopfball prallte nur an den Querbalken (54.). Es ging in die Schlussphase und Havelse bäumte sich kurz noch einmal auf. Nassim Boujellabs Abschluss landete an der Latte, den Nachschuss drückte Julian Rufidis über die Linie (79.). Die Gäste investierten in der Folge noch einmal mehr, doch Köln und Dudu hielten stand. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit machte Lex-Tyger Lobinger den Deckel drauf (88.). Viktoria Köln – TSV Havelse 4:1

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Simon Handle, Christoph Greger (64. Raphael Ott), Meiko Sponsel, Tim Kloss (56. Joel Agyekum), Tobias Eisenhuth, Lucas Wolf, Leonhard Münst (64. Frank Ronstadt), Soichiro Kozuki (46. Florian Engelhardt), Lex-Tyger Lobinger, David Otto (85. Robin Velasco) - Trainer: Marian Wilhelm

TSV Havelse: Tom Opitz, Marco Schleef, Florian Riedel, Besfort Kolgeci, Emre Aytun, Semi Belkahia, Robin Müller (77. Arlind Rexhepi), Johann Berger (46. Julian Rufidis), Nassim Boujellab, Lorenzo Paldino (47. Marko Ilic), John Xaver Posselt (77. Yannik Jaeschke) - Trainer: Samir Ferchichi

Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen) - Zuschauer: 2104

Tore: 1:0 Soichiro Kozuki (14.), 2:0 David Otto (40.), 3:0 Leonhard Münst (51.), 3:1 Julian Rufidis (79.), 4:1 Lex-Tyger Lobinger (88.)

Besondere Vorkommnisse: Besfort Kolgeci (TSV Havelse) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.). Besfort Kolgeci (TSV Havelse) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).

_____

Feins später Ausgleich ärgert Saarbrücken

Saarbrücken ließ den zu Saisonbeginn schwächelnden Jahn anfangs agieren, stand sehr tief. So verzeichneten die Hausherren auch die ersten Offensivaktionen. Eric Hottmann setzte seinen Kopfball neben das Tor (13.), der Abschluss von Benedikt Bauer nach einem Eckstoß verfehlte ebenfalls sein Ziel (14.). Saarbrücken schaute sich das Ganze in allgemeiner Passivität an und schlug dann plötzlich eiskalt zu. Kasim Rahibic brachte die Kugel ins Zentrum zu Kai Brünker, dessen abgefälschter Abschluss Felix Gebhardt zum Führungstreffer für den FCS überwand (18.). Damit wachte Saarbrücken selbst auch auf, drückte den SSV in die eigene Hälfte und verdiente sich somit die Führung zunehmend. Gebhardt rettete gegen einen Kopfball von Lasse Wilhelm noch in höchster Not (20.).

Saarbrücken schnupperte lang am Sieg. – Foto: Imago Images

Die Gäste hatten schließlich auch nach dem Seitenwechsel mehr Spielanteile, doch beließen es bei dem einen Führungstreffer. Regensburg blieb somit am Leben und meldete sich in der Schlussphase noch einmal offensiv an. Phil Beckhoff scheiterte mit seinem Distanzschuss noch an Philipp Menzel (82.), etwas später ging ein Abschluss von ihm knapp über das Tor (90.). Der Jahn versuchte noch einmal alles und nahm dank eines wuchtigen Abschlusses von Adrian Fein in der weit fortgeschrittenen Nachspielzeit (90.+6) noch einen Punkt mit. SSV Jahn Regensburg – 1. FC Saarbrücken 1:1

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Robin Ziegele, Leopold Wurm, Benedikt Bauer (73. Sebastian Stolze), Leo Mätzler (85. Florian Dietz), Nicolas Oliveira (85. Benedikt Saller), Andreas Geipl (73. Dustin Forkel), Noel Eichinger, Philipp Müller (58. Phil Beckhoff), Adrian Fein, Eric Hottmann - Trainer: Michael Wimmer

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Lasse Wilhelm, Sven Sonnenberg, Till Schumacher, Joel Bichsel, Kasim Rabihic (79. Tim Civeja), Florian Pick (90. Manuel Zeitz), Abdoulaye Kamara, Kai Brünker (58. Patrick Schmidt), Maurice Multhaup, Rodney Elongo-Yombo (79. Kaan Caliskaner) - Trainer: Alois Schwartz

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)

Tore: 0:1 Kai Brünker (18.), 1:1 Adrian Fein (90.+6)

_____

Verl dreht Rückstand in Schweinfurt

Schweinfurt war in der Anfangsphase umgehend in der Defensive gefordert. Verl begann aktiv und verzeichnete auch die ersten Abschlüsse. Doch die Schnüdel überlebten diese Phase und wurden kurz vor Ablauf der ersten Hälfte dann auch ihrerseits zwingend. Johannes Geis setzte Jakob Tranziska mit einem Steilpass in Szene, der Philipp Schulze mit einem gekonnten Abschluss überwand (39.).

Verl schnappt sich die drei Punkte. – Foto: Imago Images

Verl startete mit Wut im Bauch in Durchgang zwei, die Riesenchance entfiel jedoch auf Schweinfurt, als Sebastian Müller nur den Pfosten traf (61.). Die Offensivbemühungen des SCV wurden schließlich belohnt, nachdem Chilohem Onuoha nach Weiterleitung von Julian Stark die beiden Seiten wieder auf pari stellte (78.). Verl wollte mehr und Schweinfurt musste sich beugen. Niko Kijewskis Flanke landete zuerst bei Jonas Arweiler, der auf Stark abgab, welcher das Comeback vollendete (88.). In der Folge schnupperten die Hausherren noch einmal an der prompten Antwort, der Abschluss von Manuel Wintzheimer wurde jedoch von der Latte gestoppt (90.+4). 1. FC Schweinfurt 05 – SC Verl 1:2

1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic (46. Lucas Zeller), Thomas Meißner, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (71. Nils Piwernetz), Lauris Bausenwein, Devin Angleberger, Johannes Geis (60. Sebastian Müller), Joshua Endres (80. Manuel Wintzheimer), Jakob Tranziska (80. Michael Dellinger)

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi, Martin Ens, Berkan Taz (66. Julian Stark), Timur Gayret (93. Paul Lehmann), Joshua Eze (46. Jonas Arweiler), Dennis Waidner (66. Yari Otto), Dominik Steczyk (66. Chilohem Onuoha), Alessio Besio

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg)

Tore: 1:0 Jakob Tranziska (38.), 1:1 Chilohem Onuoha (78.), 1:2 Julian Stark (88.)

Rot: Lauris Bausenwein (91./1. FC Schweinfurt 05/) >>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für die 3. Liga _____ Cottbus springt auf Platz zwei

Aachen begann frech und verzeichnete durch Lars Gindorf den ersten gefährlichen Abschluss der Partie (7.). Der Top-Torjäger der Gäste machte es wenig später besser, als er per Strafstoß die Alemannen in Führung brachte. Daraufhin waren die Lausitzer Gastgeber an der Reihe und brauchten ebenfalls nicht viel Vorlauf. Lebensversicherung Tolcay Cigerci versenkte einen Schlenzer zum Ausgleichstreffer (22.). Es ging prompt wieder in die andere Richtung. Mika Schroers behielt vor Marius Funk die Nerven und stellte die alte Führung wieder her (25.). Cottbus verzeichnete daraufhin mehr Spielanteile, doch suchte über lange Zeit noch nach Lücken im Abwehrverbund der Kaiserstädter.

Cigerci spielte eine wesentliche Rolle im Cottbuser Comeback. – Foto: Imago Images

Nach dem Seitenwechsel vergaben die Gäste zunächst durch Schroers (51.) und daraufhin Emmanuel Elekwa (54.) die Chance auf das 3:1. Die Quittung folgte etwas später. Nach Hereingabe von Henry Rorig musste Erik Engelhardt das Leder nur noch über die Linie drücken (68.). Wenige Minuten später machte Cigerci den Doppelschlag vom Elfmeterpunkt perfekt (71.). Aachen investierte daraufhin mehr nach vorne, doch konnte nicht mit einem weiteren Treffer antworten. Cottbus nimmt dadurch den ersten Verfolgerplatz von Primus Energie Cottbus ein, die Aachener könnten bei einem Punkt von Aue am Sonntag gegen Essen auf einen Abstiegsplatz rutschen. FC Energie Cottbus – Alemannia Aachen 3:2

FC Energie Cottbus: Marius Funk, Axel Borgmann, Henry Rorig, Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Anderson Lucoqui (46. Can-Yahya Moustfa), Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci (85. Moritz Hannemann), Jannis Boziaris (62. Timmy Thiele), Erik Engelhardt (90. Tim Campulka), Ted Tattermusch (46. Justin Butler) - Trainer: Claus-Dieter Wollitz

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Felix Meyer, Joel Da Silva Kiala, Marius Wegmann, Sasa Strujic (81. Valmir Sulejmani), Florian Heister (76. Pierre Nadjombe), Bentley-Baxter Bahn (76. Niklas Castelle), Faton Ademi, Lars Gindorf, Emmanuel-Chinedu Elekwa (69. Marc Richter), Mika Schroers (76. Kwasi Wriedt) - Trainer: Benedetto Muzzicato

Schiedsrichter: Yannick Paul Rupert - Zuschauer: 11469

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München



Liveticker: TSG 1899 Hoffenheim II - VfB Stuttgart II

_____

So geht es weiter

11. Spieltag

17.10.25 FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim

18.10.25 1. FC Saarbrücken - SC Verl

18.10.25 VfB Stuttgart II - 1. FC Schweinfurt 05

18.10.25 VfL Osnabrück - TSG 1899 Hoffenheim II

18.10.25 F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden

18.10.25 Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04

18.10.25 Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln

19.10.25 SSV Ulm 1846 Fußball - FC Energie Cottbus

19.10.25 TSV 1860 München - MSV Duisburg

19.10.25 TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg

_____

