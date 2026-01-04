Regensburg: Gruppen für Hallen-Endrunde fix

Ohne Probleme schaffte der FC Tegernheim das Weiterkommen. Der einzige Landesligist im Wettbewerb, der in Thalmassing mit einer Mix-Truppe aus Erster, Zweiter und U19 an den Start ging, gewann in der Vorrundengruppe D alle vier Spiele. Und das mit 11:2 Toren. Dahinter gab es eine kleine Überraschung. Nicht Kreisliga-Topteam FC Oberhinkofen sprang auf den zweiten Platz, sondern das Kreisklassen-Schlusslicht ESV Regensburg. Die Eisenbahner fuhren sieben Punkte ein, Oberhinkofen derer fünf. Ohne Sieg blieben Köfering und Rosenhof.



In der Nachmittagsgruppe E machte der SV Burgweinting das Rennen. Wie Tegernheim blieben auch die Kandsperger-Mannen ohne Makel, gewannen alle Partien. Dass die Regensburger dieser Tage einen regelrechten Marathon an Hallenturnieren absolvieren und vielleicht etwas müde wirken könnten, war ihnen nicht anzumerken. Hart umkämpft war der zweite Platz. Am Ende landeten der TV Barbing und der SV Sanding bei jeweils sieben Zählern. Das direkte Duell endete 1:1-unentschieden, beim Torverhältnis hatte Barbing minimal die Nase vorn. Enttäuschend lief's für den SV Leonberg (drei) und besonders für den VfR Regensburg (null).



Neben Tegernheim und Burgweinting haben sich auch die beiden Zweiten ESV Regensburg und Barbing für die Kreisendrunde (10. Januar in Neutraubling) qualifiziert. Sie brachten es nämlich auf einen besseren Punkt-Quotienten als die SG Painten und Türk Genclik Regensburg. Diese beiden Teams hatten als Gruppenzweite noch die Hoffnung auf ein Weiterkommen, welche nun begraben wurde. Nur drei der fünf Vorrunden-Zweiten kommen weiter.





Damit stehen die Gruppen für die Endrunde fest:

Gruppe 1: ATSV Pirkensee-Ponholz (Titelverteidiger), TSV Deuerling, Serbischer Club-Donau Regensburg, FC Laub, ESV Regensburg

Gruppe 2: TB/ASV Regenstauf (Ausrichter), SpVgg Stadtamhof, SV Burgweinting, FC Tegernheim, TV Barbing





