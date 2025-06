Regensburg: Erste Pokalrunde ausgelost – 66 Teams treten an

Wer beerbt den FC Thalmassing als Regensburger Pokalsieger? Diese Frage wird ab dem 1. Juli beantwortet, wenn zwei Qualifikationsspiele die neue Pokalsaison im Fußballkreis einläuten. Die 32 Partien der ersten Runde gehen dann am Mittwoch, den 9. Juli, um 18.30 Uhr über die Bühne. Runde 2 ist erst für den 8. August vorgesehen. „In gegenseitiger Absprache kann natürlich auch auf einen anderen Wochentag gewechselt werden“, erklärt Kreisspielleiter Mike Koriath. In einer Sitzung des Kreisspiel-Ausschusses wurden nun die Paarungen ausgelost. Die neun teilnehmenden Bezirksligisten spielen von Beginn an mit. Erfreulich ist der Zuspruch der Vereine. 66 Anmeldungen lagen schlussendlich für den Totopokal vor. „So viele wie schon lange nicht mehr“, weiß Koriath.