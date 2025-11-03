Regen verhindert Topspiel zwischen SC Olching und TSV Gilching

Unter keinem guten Stern stehen die Duelle zwischen dem SC Olching und dem TSV Gilching in dieser Saison. Bereits das Hinspiel Ende Juli musste nach knapp 20 Minuten wegen eines Unwetters abgesagt werden. Das für Sonntag angesetzte Rückspiel wurde hingegen gar nicht erst angepfiffen. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes wurde das Topspiel des 16. Spieltages in der Bezirksliga Süd abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Vermutlich wird die Partie aber erst im kommenden Jahr gespielt.

Von der Papierform wäre das Topspiel zwischen dem Spitzenreiter SC Olching und dem Tabellendritten TSV Gilching sicherlich ein Leckerbissen gewesen. Doch die Platzverhältnisse im Olchinger Amperstadion hätten ein schönes Fußballspiel nicht hergegeben. Bereits am vergangenen Wochenende beim 4:0-Sieg gegen den SV Pullach war auf dem tiefen Geläuf kein schönes Spiel zu sehen. „Das war schon grenzwertig“, sagte Olchings Trainer Felix Mayer.

Die Entscheidung über die Absage fiel am frühen Sonntagmorgen. Nachdem es die ganze Nach geregnet hatte und auch die Prognosen für den Sonntag keine Besserung vorhersagte, „mussten wir in den sauren Apfel. Ein reguläres Spiel wäre nicht möglich gewesen. Und das will keiner“, sagte Mayer. „Natürlich hätten wir gerne gespielt. Aber die Verletzungsgefahr für die Spieler wäre zu groß gewesen.“