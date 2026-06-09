Regen und Langdorf kooperieren und bilden A-Klassen-SG

Zur Saison 2026/2027 werden der TSV Regen II und der FC Langdorf II eine Spielgemeinschaft gründen, die in A-Klasse starten wird. Beide Vereine haben sich in den letzten Wochen auf einen gemeinsamen Unterbau der beiden ersten Mannschaften geeinigt. Ziel der SG soll vor allem die Entwicklung und Heranführung der jungen Spieler der beiden Vereine an die 1. Mannschaft sein.
Der sportliche Leiter des FC Langdorf Josef Mader betont, dass die Idee einer gemeinsamen Herrenmannschaft eher zufällig entstand: "Im Zuge der neuen SG im Jugendbereich haben wir mit dem TSV Regen eine mögliche SG auf Herrenebene mit der zweiten Mannschaft besprochen. Wenn man sich die Zahlen im B- und A-Jugend Bereich im Landkreis ansieht, dann möchten wir lieber jetzt reagieren, bevor wir noch stärker dazu gezwungen werden." Gemeinsam soll die SG einen vernünftigen Trainingsbetrieb und eine nachhaltige, qualitativ hochwertige Entwicklung der nachkommenden Jugendspieler in den Herrenbereich durch die zweite Mannschaft sicherstellen.
"Beide Vereine plagen dieselben Sorgen: In der Vergangenheit hatten wir größere Probleme eine zweite Mannschaft zusammenzubekommen und aus der Jugend kommen immer weniger Spieler nach. Der Schritt gemeinsam mit dem FC Langdorf eine Spielgemeinschaft zu bilden macht für uns auch aufgrund der gemeinsamen SG im Jugendbereich Sinn und war eigentlich der logische Folgeschritt“, meint Daniel Kopp der sportliche Leiter des TSV Regen.
Die beiden Klubs konnten Michael Wolf, der in den vergangenen eineinhalb Jahren die SpVgg Brandten anleitete und vor etlichen Jahren auch schon als Coach der TSV-Zweiten an der Seitenlinie stand, als Trainer für die neugebildete Mannschaft verpflichten. "Mich hat uns durch seine Erfahrung und seinen guten Draht zu jungen Spielern überzeugt. Gemeinsam möchten wir eine spannende Mannschaft aufbauen, die einen ansehnlichen Fußball spielen soll“, erklären die Verantwortlichen der beiden Vereine. In der Hinrunde wird die Mannschaft in Langdorf trainieren und spielen, in der Rückrunde finden Trainings- und Spielbetrieb der Spielgemeinschaft in Regen statt. Ausgenommen sind Derby-Heimspiele bei denen man auf eine ansehnliche Zuschauerkulisse hofft. Die gemeinsame Vorbereitung startet am 19. Juni.