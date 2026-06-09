Regen und Langdorf kooperieren und bilden A-Klassen-SG Die beiden Kreisligisten vereinen ihre Reserveteams und installieren Michael Wolf als Trainer von Thomas Seidl · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Langdords Sportlicher Leiter Josef Mader, Neu-Coach Michael Wolf, Regens Sportlicher Leiter Daniel Kopp – Foto: Verein

Zur Saison 2026/2027 werden der TSV Regen II und der FC Langdorf II eine Spielgemeinschaft gründen, die in A-Klasse starten wird. Beide Vereine haben sich in den letzten Wochen auf einen gemeinsamen Unterbau der beiden ersten Mannschaften geeinigt. Ziel der SG soll vor allem die Entwicklung und Heranführung der jungen Spieler der beiden Vereine an die 1. Mannschaft sein.

Der sportliche Leiter des FC Langdorf Josef Mader betont, dass die Idee einer gemeinsamen Herrenmannschaft eher zufällig entstand: "Im Zuge der neuen SG im Jugendbereich haben wir mit dem TSV Regen eine mögliche SG auf Herrenebene mit der zweiten Mannschaft besprochen. Wenn man sich die Zahlen im B- und A-Jugend Bereich im Landkreis ansieht, dann möchten wir lieber jetzt reagieren, bevor wir noch stärker dazu gezwungen werden." Gemeinsam soll die SG einen vernünftigen Trainingsbetrieb und eine nachhaltige, qualitativ hochwertige Entwicklung der nachkommenden Jugendspieler in den Herrenbereich durch die zweite Mannschaft sicherstellen.





"Beide Vereine plagen dieselben Sorgen: In der Vergangenheit hatten wir größere Probleme eine zweite Mannschaft zusammenzubekommen und aus der Jugend kommen immer weniger Spieler nach. Der Schritt gemeinsam mit dem FC Langdorf eine Spielgemeinschaft zu bilden macht für uns auch aufgrund der gemeinsamen SG im Jugendbereich Sinn und war eigentlich der logische Folgeschritt“, meint Daniel Kopp der sportliche Leiter des TSV Regen.



