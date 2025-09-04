Regen, Spektakel, Spitzenspiel und ein Leader mit weisser Weste

Flutlicht, Regen, 22 Spieler, 3 Schiedsrichter - Regio-Fussball am Donnerstag Abend. – Foto: Christian Mathea

Englische Woche in der 2. Liga Gruppe 1 am Donnerstag Abend. Flutlicht an und dazu das passende britische Wetter mit Dauerregen. Es wurde eine Vollrunde gespielt - die Resultate: Regensdorf bezwingt Rümlang 4:3, Wollishofen schlägt Unterstrass 4:2, YF Juventus 2 unterliegt Adliswil 2:3, Wiedikon siegt gegen Höngg 2 mit 1:0, Urdorf verliert gegen Red Star 2 mit 1:2, Horgen gewinnt gegen Einsiedeln 2:1 und Wädenswil holt sich den Sieg gegen Oetwil mit einem 2:1.

Top-Torjäger entscheidet Top-Duell

Spitzenkampf auf dem Sportplatz Beichlen. Der FC Wädenswil empfing den FC Oetwil-Geroldswil. Beide Teams sind mit dem Punktemaximum in die Saison gestartet.



Den Gästen gelang ein Traumstart mit der frühen Führung in der 4. Minute. Das Heimteam wusste zu reagieren und egalisierte die Partie in der 12. Minute durch einen Treffer von Luan Mehnert. Mit 1:1-Unentschieden ging es in die Kabinen.



Lange Zeit sah es nach Punkteteilung aus. In der 88. Minute gelang den Gastgebern dann aber doch noch ein Treffer. Stümer Blerton Avdyli erzielte mit seinem dritten Saisontreffer das entscheidende 2:1 im Topspiel der Runde.





Strafraum-Action im Spitzenspiel zwischen Wädenswil und Oetwil. – Foto: Roger Egger





Doppelter Hoxha sorgt für Auswärtssieg

Die Saison ist bekanntlich noch jung und von einem Kellerduell zu sprechen wäre vermessen. Aber aufgrund der aktuellen Tabellensituation trafen mit dem 11.



Die Roten Sterne legten früh vor und gingen in der 9. Minute in Führung.



Mehr als der Anschlusstreffer in der 75. Minute durch



Premieren in Horgen

Beim



Den Start in die Partie hätten sich die Einsiedler allerdings anders vorgestellt.



Der Aufsteiger kam in der zweiten Hälfte nach einer guten Stunde zum Anschlusstreffer durch



Auch die Partie Horgen gegen Einsiedeln war von Wasser geprägt. – Foto: Rabe Fotos



Ein Treffer reicht

Der Leader FC Wiedikon traf auf die Zweitvertretung des SV Höngg. Der SVW hat bisher noch keinen Gegentreffer kassiert und stellt mit Chidi Speranza aktuell sogar den besten Torjäger der Liga.



Der erste Treffer der Partie war allerdings nicht dem besten Schützen vergönnt, sondern Mittelfeldstratege Marc Lüthi, der das Heimteam in der 9. Minute in Führung schoss. Das frühe Tor sollte am Ende auch der einzige Einschuss bleiben.



Mit dem 1:0-Heimerfolg bleibt Wiedikon weiter ungeschlagen und nach wie vor ohne Gegentor. Die Mannschaft aus dem Zürcher Kreis 3 bleibt damit natürlich weiterhin an der Tabellenspitze.



