Regen, Spektakel, Spitzenspiel und ein Leader mit weisser Weste
2. Liga, Gruppe 1: 3. Runde
Englische Woche in der 2. Liga Gruppe 1 am Donnerstag Abend. Flutlicht an und dazu das passende britische Wetter mit Dauerregen. Es wurde eine Vollrunde gespielt - die Resultate: Regensdorf bezwingt Rümlang 4:3, Wollishofen schlägt Unterstrass 4:2, YF Juventus 2 unterliegt Adliswil 2:3, Wiedikon siegt gegen Höngg 2 mit 1:0, Urdorf verliert gegen Red Star 2 mit 1:2, Horgen gewinnt gegen Einsiedeln 2:1 und Wädenswil holt sich den Sieg gegen Oetwil mit einem 2:1.
Top-Torjäger entscheidet Top-Duell
Spitzenkampf auf dem Sportplatz Beichlen. Der FC Wädenswil empfing den FC Oetwil-Geroldswil. Beide Teams sind mit dem Punktemaximum in die Saison gestartet.
Den Gästen gelang ein Traumstart mit der frühen Führung in der 4. Minute. Das Heimteam wusste zu reagieren und egalisierte die Partie in der 12. Minute durch einen Treffer von Luan Mehnert. Mit 1:1-Unentschieden ging es in die Kabinen.
Lange Zeit sah es nach Punkteteilung aus. In der 88. Minute gelang den Gastgebern dann aber doch noch ein Treffer. Stümer Blerton Avdyli erzielte mit seinem dritten Saisontreffer das entscheidende 2:1 im Topspiel der Runde.
Strafraum-Action im Spitzenspiel zwischen Wädenswil und Oetwil. – Foto: Roger Egger Doppelter Hoxha sorgt für Auswärtssieg
Die Saison ist bekanntlich noch jung und von einem Kellerduell zu sprechen wäre vermessen. Aber aufgrund der aktuellen Tabellensituation trafen mit dem 11. FC Urdorf
und dem 12. FC Red Star 2
zwei Teams aufeinander, denen der Start noch nicht optimal gelungen ist.
Die Roten Sterne legten früh vor und gingen in der 9. Minute in Führung. Eni Hoxha
verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0. Hoxha doppelte in der 32. Minute nach und stellte noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0.
Mehr als der Anschlusstreffer in der 75. Minute durch Daniel Borner
wollte den Urdorfern dann aber nicht mehr gelingen. Red Star bringt den knappen Sieg über die Zeit und holt sich den ersten Saisonsieg. Urdorf rutscht auf den 13. Rang ab und wartet weiter auf einen Vollerfolg. Premieren in Horgen
Beim FC Horgen
wartet man noch auf Tore und einen Sieg. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Einsiedeln
sollte sich dies ändern. Die Gäste sind allerdings mit 4 Punkten und ohne Niederlage stark in die Saison gestartet.
Den Start in die Partie hätten sich die Einsiedler allerdings anders vorgestellt. Jan Rüttimann
traf in der 21. Minute ins eigene Tor und brachte das Heimteam in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Horgen auf 2:0.
Der Aufsteiger kam in der zweiten Hälfte nach einer guten Stunde zum Anschlusstreffer durch Pascal Fässler
. Dabei blieb es allerdings bis zum Spielende. Horgen erzielt seine ersten beiden Saisontreffer und holt sich zugleich den Premieren-Dreier. Einsiedeln kassiert die erste Pleite und fällt auf den 7. Rang zurück.
Auch die Partie Horgen gegen Einsiedeln war von Wasser geprägt. – Foto: Rabe Fotos Lucky Punch in der Nachspielzeit
Auf dem Juchhof kam es zum Duell zwischen YF Juventus 2
und dem FC Adliswil
. Das Heimteam legte in der 17. Minute vor. Der ehemalige Promotion League Spieler Seydou Kiendrebeogo
erzielte den Führungstreffer und sein persönliches zweites Saisontor. Argjend Gashi
gelang mittels Foulelfmeter in der 39. Minute der Ausgleich für Adliswil.
Auch in Halbzeit Zwei legte das Heimteam vor und stellte in der 54. Minute durch Manuel Kubli
wieder die Führung her. Die Gäste blieben aber dran und glichen die Partie in der 80. Minute durch Marcel Malacrida
erneut aus. In der 94. Minute gelang dem FCA der Lucky Punch und Donik Ajredini
traf zum 2:3-Siegtreffer.
Erster Saisonsieg für Adliswil und bereits die zweite Niederlage für YF Juventus. Damit stehen beide Teams bei aktuell drei Zählern aus drei Partien.
Ein Treffer reicht
Der Leader FC Wiedikon traf auf die Zweitvertretung des SV Höngg. Der SVW hat bisher noch keinen Gegentreffer kassiert und stellt mit Chidi Speranza aktuell sogar den besten Torjäger der Liga.
Der erste Treffer der Partie war allerdings nicht dem besten Schützen vergönnt, sondern Mittelfeldstratege Marc Lüthi, der das Heimteam in der 9. Minute in Führung schoss. Das frühe Tor sollte am Ende auch der einzige Einschuss bleiben.
Mit dem 1:0-Heimerfolg bleibt Wiedikon weiter ungeschlagen und nach wie vor ohne Gegentor. Die Mannschaft aus dem Zürcher Kreis 3 bleibt damit natürlich weiterhin an der Tabellenspitze.
Serie ausgebaut
Aufsteiger FC Wollishofen
forderte den FC Unterstrass
heraus. In den bisherigen Duellen
ging bisher immer der FCW als Sieger vom Platz. Das Heimteam legte dann auch vor und kam zum ersten Treffer. Ilir Kukaj
durfte sich in der 26. Minute mit dem 1:0 feiern lassen. Unterstrass kam noch vor dem Pausentee mittels Penalty durch Pablo Giacobbo
zum Ausgleich.
Im zweiten Durchgang drehten die Gäste die Partie und stellten in der 50. Minute durch eine Treffer von Amadé Sall
auf 1:2. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Drei Minuten später glich Enis Ljatifi
das Spiel wieder aus. In der 83. Minute war es das Heimteam, dass die Wende im Spiel schaffte. Ljatifi markierte mit dem Doppelpack die neuerliche Führung zum 3:2. Kurz darauf sorgte Tiago Kappeler
mit dem 4:2 für die Entscheidung.
Wollishofen baut damit seine Serie
gegen Unterstrass auf drei Siege aus, überholt den heutigen Gegner in der Tabelle und rückt auf den 4. Rang vor. Unterstrass rutscht auf den 6. Rang ab.Sieben-Tore-Spektakel
Für den FC Regensdorf
ging es im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Rümlang
. Die beiden Mannschaften boten den Zuschauern ein Spektakel. Am Ende resultierte ein 4:3-Heimsieg für die Furttaler.
Regensdorf setzt sich damit auf den 3. Zwischenrang, während sich die Unterländer aus Rümlang auf dem vorletzten Platz wiederfinden.
