REGEN. ROT. ELFMETER-DRAMA. von Isaija Zecevic · Heute, 21:34 Uhr · 0 Leser

Wattenscheid 09 durfte - mal wieder - jubeln. Diesmal aber ziemlich spät. – Foto: Maik Matheus | SW09

Der Bochumer Kreispokal-Finaltag hat mal wieder genau das geliefert, was Amateurfußball so besonders macht: Regen, Emotionen, fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, volle Vereinsheime, hitzige Diskussionen am Spielfeldrand– und am Ende einen Titelverteidiger, der sich irgendwie wieder durchmogelt. Vier Spiele für gerade mal sechs Euro Eintritt? Mehr Fußball bekommt man für das Geld wirklich nirgendwo. Schon am Vormittag ging es auf der Glücksburger Straße los. Im Frauen-Spiel um Platz 3 setzte sich der FC Bochum 10/21 mit 3:0 gegen die SpVgg Gerthe durch. Bochum erwischte die bessere Phase und schlug innerhalb von zwei Minuten doppelt zu. Gerthe kämpfte zwar ordentlich dagegen an, fand offensiv aber zu selten Lösungen gegen eine konzentrierte Defensive. Spätestens nach dem Eigentor in der 66. Minute war die Partie entschieden. Trotzdem: Respekt an beide Teams, die bei schwierigen Bedingungen bis zum Ende alles reingehauen haben.

Danach wurde es im kleinen Finale der Männer deutlich emotionaler. Der VfB Günnigfeld hatte sich einiges vorgenommen, traf mit dem TuS Harpen aber auf einen Landesligisten, der seine Qualität am Ende doch deutlich zeigte. Das 0:3 klingt vielleicht klarer, als das Spiel phasenweise war. Günnigfeld hielt vor allem nach der Pause ordentlich dagegen und hatte mit mehreren Abseitspfiffen auch nicht unbedingt das Glück auf seiner Seite. Besonders die Szene um Pancke sorgte am Rand für ordentlich Diskussionen. „Nie im Leben Abseits“, hörte man gefühlt von jeder zweiten Person hinterm Zaun. Harpen blieb aber brutal effizient. Kaya profitierte beim 1:0 noch von einem unglücklichen Torwartfehler, danach zeigte vor allem Rinim Haliti, warum Harpen offensiv einfach eine andere Klasse hat. Zwei Tore, dazu noch Latte und mehrere dicke Chancen – der Mann hätte hier auch vier Buden machen können. Günnigfeld dagegen fehlte trotz viel Einsatz vorne oft die letzte Klarheit. Trotzdem verkaufte sich der A-Ligist absolut ordentlich und wurde von den eigenen Fans nach Abpfiff verdient gefeiert.