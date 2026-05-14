REGEN. ROT. ELFMETER-DRAMA.

Der Bochumer Kreispokal-Finaltag hat mal wieder genau das geliefert, was Amateurfußball so besonders macht: Regen, Emotionen, fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, volle Vereinsheime, hitzige Diskussionen am Spielfeldrand– und am Ende einen Titelverteidiger, der sich irgendwie wieder durchmogelt. Vier Spiele für gerade mal sechs Euro Eintritt? Mehr Fußball bekommt man für das Geld wirklich nirgendwo.
Schon am Vormittag ging es auf der Glücksburger Straße los. Im Frauen-Spiel um Platz 3 setzte sich der FC Bochum 10/21 mit 3:0 gegen die SpVgg Gerthe durch. Bochum erwischte die bessere Phase und schlug innerhalb von zwei Minuten doppelt zu. Gerthe kämpfte zwar ordentlich dagegen an, fand offensiv aber zu selten Lösungen gegen eine konzentrierte Defensive. Spätestens nach dem Eigentor in der 66. Minute war die Partie entschieden. Trotzdem: Respekt an beide Teams, die bei schwierigen Bedingungen bis zum Ende alles reingehauen haben.
Danach wurde es im kleinen Finale der Männer deutlich emotionaler. Der VfB Günnigfeld hatte sich einiges vorgenommen, traf mit dem TuS Harpen aber auf einen Landesligisten, der seine Qualität am Ende doch deutlich zeigte. Das 0:3 klingt vielleicht klarer, als das Spiel phasenweise war. Günnigfeld hielt vor allem nach der Pause ordentlich dagegen und hatte mit mehreren Abseitspfiffen auch nicht unbedingt das Glück auf seiner Seite. Besonders die Szene um Pancke sorgte am Rand für ordentlich Diskussionen. „Nie im Leben Abseits“, hörte man gefühlt von jeder zweiten Person hinterm Zaun.
Harpen blieb aber brutal effizient. Kaya profitierte beim 1:0 noch von einem unglücklichen Torwartfehler, danach zeigte vor allem Rinim Haliti, warum Harpen offensiv einfach eine andere Klasse hat. Zwei Tore, dazu noch Latte und mehrere dicke Chancen – der Mann hätte hier auch vier Buden machen können. Günnigfeld dagegen fehlte trotz viel Einsatz vorne oft die letzte Klarheit. Trotzdem verkaufte sich der A-Ligist absolut ordentlich und wurde von den eigenen Fans nach Abpfiff verdient gefeiert.
Zwischendurch wurde das Wetter übrigens immer absurder. Erst Nieselregen, dann wieder Sonne, dann kompletter Weltuntergang für zehn Minuten. Der klassische Bochumer Pokaltag eben.
Im Frauenfinale setzte sich anschließend der SV Waldesrand Linden mit 3:1 gegen TuS Harpen durch und sicherte sich den Pokalsieg. Linden wirkte über weite Strecken reifer und konsequenter vor dem Tor, während Harpen zwar kämpfte, offensiv aber zu selten zwingend wurde. Besonders hektisch wurde es in der Schlussphase: mehrere Karten, Diskussionen und dann sogar glatt Rot in der 90. Minute für eine Spielerin von TuS Harpen. Da waren die Nerven endgültig durch. Trotzdem blieb die Stimmung insgesamt fair und die Lindenerinnen feierten danach völlig verdient ihren Titel.
Und dann kam der Abschluss dieses langen Fußballtages: Concordia Wiemelhausen gegen die SG Wattenscheid 09. Pokalfinale. Flutlicht. Volle Bande. Genau dafür liebt man Amateurfußball.
09 begann stark und ging früh durch Ilias Anan in Führung. Wattenscheid wirkte zunächst abgeklärter, gewann viele zweite Bälle und hatte die Partie eigentlich im Griff. Doch Wiemelhausen zeigte mal wieder diese typische Mentalität auf eigenem Platz. Marino glich aus, Yerli drehte das Spiel per Elfmeter und plötzlich war das Stadion richtig laut. Nach dem 3:1 durch Brekau roch vieles nach der Vorentscheidung.
Aber wer dachte, Wattenscheid würde sich einfach ergeben, kennt diesen Verein schlecht.
Uzunbas brachte die Gäste zurück ins Spiel, danach wurde es immer wilder. Chancen auf beiden Seiten, Diskussionen um mögliche Elfmeter, ständig Unterbrechungen und gefühlt jeder Zweikampf wurde kommentiert. Als Wortmann aus kürzester Distanz vorbeischob, dachten viele schon: Das war’s.
Dann Nachspielzeit.
Elfmeter für 09.
Thaqi bleibt eiskalt.
3:3.
Komplettes Chaos hinter den Toren, beide Bänke stehen schon fast auf dem Platz und jeder wusste: Dieses Finale konnte eigentlich nur im Elfmeterschießen enden.
Und dort wurde der Mann des Abends endgültig gefunden: Rexhäuser.
Der Pokaltorwart von Wattenscheid hielt gleich mehrfach stark, während die 09-Schützen unfassbar cool blieben. Firat. Anan. Thaqi. Alle drin. Auf der anderen Seite verschossen Yerli, Gumpert und am Ende auch Uzunbas. Als Rexhäuser schließlich auch gegen Weihmann parierte, gab es kein Halten mehr.
Titel verteidigt. Wieder einmal.
Und irgendwie passte genau das zu diesem Tag. Vier Spiele, unzählige Geschichten, viele Emotionen und am Ende dieser eine Moment, wenn sich auf dem Platz alles entlädt. Genau deshalb fährt man an Feiertagen eben nicht mit dem Bollerwagen los, sondern stellt sich bei Regen an den Kunstrasenplatz in Wiemelhausen.
Bochumer Amateurfußball halt. Und die 6€ haben sich durchaus gelohnt.