Regen holt tschechischen Sturm-Hünen

Der 33-jährige Routinier spielte in der vergangenen Spielzeit in Österreich beim TSV St. Marienkirchen in der 1. Klasse, die vergleichbar mit dem Niveau der bayerischen Kreisklasse ist. In 25 Partien glückten den in Prag wohnhaften Center sechs Treffer. "In der Region sind wir auf der Stürmersuche leider nicht fündig geworden, mussten aber etwas machen, weil wir mit Tim Ganserer, der zudem aus beruflichen Gründen immer wieder mal ersetzt werden muss, und Daniel Matjasch nur zwei nominelle Angreifer im Kader haben. Deshalb haben wir über die Grenze geschaut und mit Matej einen Spielertypen gefunden, der uns weiterhelfen kann. Er ist körperlich robust und ein klassischer Wandspieler, der die Bälle gut festmachen und ablegen kann. Diese Eigenschaften werden wir gut gebrauchen können", lässt Regens Abteilungsleiter Andreas Greil verlauten.





Der Neuzugang wird seinen Punktspieleinstand für die Kreisstädter im Auswärtsspiel beim SV Perkam geben. Den Saisonstart setzten Arbinger, Paukner, Wölfl und Kameraden in den Sand. Im "Pichelsteiner"-Derby gegen den benachbarten Neuling FC Langdorf zogen die Blau-Weißen vor der imposanten Kulisse von 750 Zuschauern in einer packenden Begegnung überraschend mit 2:3 den Kürzeren. Ob der TSV Regen in der Kreisliga ganz vorne mitmischen kann, bleibt abzuwarten. Das notwendige Potenzial dafür haben die Kicker des Bayerwald-Traditionsklubs definitiv, doch nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga lief es schon in der Vorbereitung nicht rund und die Niederlage in der Auftaktpartie gegen Langdorf war die nächste herbe Enttäuschung.