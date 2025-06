REGEN? EGAL! Spelle-Venhaus zaubert sich zum Pokal!

Die 1. Damenmannschaft der SG Spelle-Venhaus/Varenrode hat sich am Wochenende den Bezirkspokal 2025 gesichert und das mit einem echten Offensivfeuerwerk. Im Endspiel setzten sich die Spellerinnen bei strömendem Regen souverän mit 6:2 gegen den Osnabrücker SC II durch und krönten damit eine starke Saison.

Von Beginn an diktierte das Team von Trainerin Maria Frohberg und Rahel Mehring das Geschehen und ließ keinen Zweifel daran, wer das Finale für sich entscheiden wollte. Bereits in der 4. Minute brachte Luisa Pelle die Gastgeberinnen nach einem Querpass von Johanna Felix in Führung. In der 20. Minute war es erneut Pelle, die einen Abpraller zum 2:0 verwertete,, die Vorlage kam dieses Mal von Lea Berger.