Regelwerk: Warum Glückauf Möllen nur in der Kreisliga C starten darf

Der SV Glückauf Möllen hatte mal eine imposante Kulisse. – Foto: David Zimmer

Wer sich die Chronik des SV Glückauf Möllen auf FuPa anschaut, stellt schnell fest: Der Verein hat in diesem Jahrtausend nahezu dauerhaft eine gute Rolle im Amateurfußball am Niederrhein gespielt. Die Realität sieht aber anders aus: In Möllen wird gar nicht mehr gespielt. Sollte es tatsächlich doch noch einmal einen Neustart geben, muss Glückauf ganz unten Anfangen: in der Kreisliga C. Hinweis: Der Text ist erstmals im Oktober 2024 erschienen. Seither gibt es keine neuen Entwicklungen. >>> Chronik Glückauf Möllen

Wer beim SV Glückauf Möllen Fußball sehen möchte, kann maximal in Erinnerung schwelgen. Weder bei FuPa noch beim offiziellen DFB-Portal findet sich beim Verein aus der Voerder Umgebung eine Mannschaft. Das ist kein Fehler, denn bei Glückauf wird kein Fußball mehr gespielt - und das schon länger nicht. Bezirksliga-Rückzug 2023

Der ehemalige Landesligist (2006 bis 2008) hatte zwischen 2020 und 2024 wieder in der Bezirksliga gespielt, doch eigentlich endete das Kapitel schon Anfang August 2023: Der Verein meldete eine Woche vor dem Saisonstart seine erste Mannschaft aus der Bezirksliga ab. "Trotz mehr als vierzig Gesprächen ist es uns letztendlich nicht gelungen, eine bezirksligataugliche Mannschaft zusammen zu bekommen", heißt es in der Pressemitteilung des Vereins zum Rückzug. "Unsere Bemühungen in den nächsten Monaten zielen auf eine Vergrößerung des Vorstands und auf einen Neustart mit einem neuen Kader in der Kreisliga. Die Spieler, der Trainer, der Fußballverband Niederrhein und der Staffelleiter wurden davon am Sonntag unterrichtet." Und dieser fromme Wunsch ziert immer noch die Homepage von Glückauf Möllen: "Leider mussten wir unsere Mannschaft vor Saisonbeginn vom laufenden Spielbetrieb abmelden. Wir hoffen aber, für die neue Saison 24/25 mit einem Team in der Kreisklasse A an den Start gehen zu können." Doch auch in der Kreisliga A spielt der SV 2024/25 nicht, stattdessen bleibt die Sportstätte weiter geschlossen. Weder hat es der Klub geschafft, ein eigenes Team zu stellen, auch Gespräche über eine mögliche Fusion scheiterten.