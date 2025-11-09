Regelverstoß (?) beim 3:3 zwischen Sarau/Bosau und Pönitz

Was war passiert? In der zweiten Halbzeit bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Pönitz-Kicker Oscar Herzog verwandelte zur 4:3-Führung für den Tabellendritten. Schiedsrichter Moritz Meier gab das Tor, hielt dann aber Rücksprache mit seinem zuständigen Assistenten: Doppelberührung des Balles durch den Strafstoßschützen? Bis hierhin alles noch regelkonform.

Neue Regel beim Elfmeter

Doch als Spielfortsetzung gab es einen indirekten Freistoß für die SG Sarau/Bosau. Nach den alten Regeln auch konform. Doch seit dem 1. Juli 2025 hat das International Football Association Board (IFAB), das für die Regeln im Fußball zuständig ist, eine Anpassung bei einem Elfmeter vorgenommen. Vereinfacht gesagt: Geht der Ball bei einer Doppelberührung ins Tor, wird der Elfmeter wiederholt. Landet der Ball nicht im Tor, gibt es einen indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft. Letzteres war der Fall und somit nicht die richtige Entscheidung laut den Regeln. Aufseiten der Gastgeber bemerkte man, dass ein Pönitzer Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen sei. In diesem Fall hätte der Elfmeter auch wiederholt werden müssen.

Kein Protest der SVG Pönitz

„Einen Einspruch gegen die Spielwertung werden wir nicht einlegen“, erklärte SVG-Cheftrainer Christian Born, der die Punkteteilung gerne mitnimmt. Schließlich stand die Begegnung beim Tabellenzweiten personell unter keinem guten Stern. „Wir hatten mehr Spieler im Bett als auf dem Platz und liefern einen der größten Kämpfe der Spielzeit. Ich bin unfassbar stolz auf diese Mannschaft, auf diese 13 Spieler“, lagen viele Spieler nicht aufgrund von Vergnügen unter der Bettdecke und fehlten Born somit krankheitsbedingt.

Furiose erste Sechs-Tore-Halbzeit

Die Partie begann mit hohem Tempo. Pönitz hatte früh die erste große Chance, doch SG-Keeper Fabian Schacht rettete stark. Danach übernahm die SG das Kommando und ging folgerichtig durch Maximilian Möhr in Führung (15.). Statt nachzulegen, unterliefen den Gastgebern anschließend jedoch gleich mehrere kapitale Fehler in der Defensive.

Team von Tony Böhme verteilt Gastgeschenke

Innerhalb von weniger als 20 Minuten drehte Pönitz die Partie – Finn Kleinewächter (19.), Ray-Colin Ebeling (32.) und erneut Kleinewächter (35.) trafen zum 3:1 für die Gäste. Zwei der Gegentore resultierten aus unglücklichen Aktionen der Sarauer Abwehr, darunter ein Eigentor und ein Missverständnis zwischen Innenverteidiger und Torwart.