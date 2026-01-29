Regelschulung beim Türk Spor Rosenheim sorgt für mehr Klarheit

Beim Türk Spor Rosenheim e.V. hat kürzlich eine Schiedsrichter-Regelschulung stattgefunden. Zahlreiche Spieler und Trainer nahmen an der Veranstaltung teil, um ihr Regelwissen zu vertiefen und typische Spielsituationen aus dem Amateurfußball gemeinsam zu beleuchten.

In ruhiger und sachlicher Atmosphäre wurden unter anderem Themen wie Abseits, Handspiel, Vorteilsauslegung und Zweikampfbewertung besprochen. Dabei ging es vor allem darum, Entscheidungen auf dem Platz besser einordnen zu können und das Verständnis für die Arbeit der Schiedsrichter zu stärken. Viele Fragen aus der Praxis fanden Platz, sodass ein lebendiger und konstruktiver Austausch entstand.