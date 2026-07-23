 2026-07-23T06:38:08.609Z

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Regeländerungen: Auch in der Kreisliga heißt’s aufgepasst

Teaser REGELN: +++ Die Fußball-Weltmeisterschaft war ein Schaufenster für Regeländerungen, die auch Kreisligakicker künftig tunlichst beachten sollten – doch nicht alles wird eins zu eins übernommen +++

von Redaktion · Gestern, 23:38 Uhr · 0 Leser
Biedenkopfs stellvertretender Kreisschiedsrichter Sebastian Spies. (rechts) erläutert, wie die neuen Fußballregeln auf unterer Ebene umgesetzt werden. Auch Kreisliga-Klassenleiter Volkmar Pfeiffer hört aufmerksam zu. © Christoph Heuser
Biedenkopfs stellvertretender Kreisschiedsrichter Sebastian Spies. (rechts) erläutert, wie die neuen Fußballregeln auf unterer Ebene umgesetzt werden. Auch Kreisliga-Klassenleiter Volkmar Pfeiffer hört aufmerksam zu. © Christoph Heuser

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Kreisliga B Biedenk.

Marburg-Biedenkopf. Bei den Rundenbesprechungen der heimischen Fußballligen ging es nicht nur um den Spielplan und Eintrittspreise. Sebastian Spies, stellvertretender Kreisschiedsrichterobmann in Biedenkopf, erläutert auch mehrere Regelanpassungen, die Fußballfans in ähnlicher Form bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, den USA und Kanada beobachten konnten – und die nun auch im Kreisfußball eine Rolle spielen werden. Nicht alles wird eins zu eins übernommen. Einige Punkte aber sollen auch auf heimischen Sportplätzen zu mehr Spielfluss und Klarheit beitragen.

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