Regeländerung geplant: FIFA plant Elfmeter-Revolution

Das International Football Association Board (IFAB) ist für die regeltechnische Weiterentwicklung des Fußballs verantwortlich. Das Board hat unter anderem die Kapitänsregel abgesegnet und nach der Weltmeisterschaft 2022 durchgesetzt, dass Torhüter den Elfmeterschützen nicht mehr ablenken dürfen. Nun plant die IFAB gemeinsam mit dem Welt-Fußballverband FIFA eine Revolution des Elfmeters.

IFAB und FIFA beabsichtigen, den Nachschuss nach einem Elfmeter zu streichen. Soll heißen: Wenn der Torhüter den Elfmeter hält oder der Ball prallt nach einem Pfosten- oder Lattentreffer zurück in das Spielfeld, soll das Spiel mit einem Abstoß für den Torhüter weitergehen. Die Rede ist von einer "One-shot"-Regel. "Alle Regeln pro Torwart sind natürlich super", sagt Manuel Neuer auf Nachfrage zur möglichen Änderung der Bild-Zeitung. Die Torhüter und natürlich die verteidigende Mannschaft wären die großen Nutznießer dieser möglichen Anpassung.

Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, seien FIFA-Präsident Gianni Infantino und Schiedsrichter-Chef wie Ex-Weltschiedsrichter Pierluigi Collina große Befürworter der angedachten Revolution des Elfmeters. Die Schiedsrichter sollen durch diese Anpassung entlastet werden, denn es gäbe rund um den Elfmeter weniger mögliche Verstöße wie zu frühes Reinlaufen der wartenden Spieler. Gleichzeitig steigt der Druck auf den Schützen, denn ein normaler Strafstoß wäre dann gleichzusetzen mit einem Schuss im Elfmeterschießen, schließlich gibt es im Falle des Scheiterns garantiert keinen zweiten Versuch mehr.

Da die IFAB laut übereinstimmender Berichte diese mögliche Regeländerung aktuell prüft, ist eine Implementierung alles andere als unrealistisch. Die Frage muss aber erlaubt sein, ob diese Maßnahme wirklich im Sinne des Sports wäre, denn das Spiel würde einerseits verlangsamt werden. Andererseits würden ikonische Konter wie aus dem Playoff-Spiel zur Premier League zwischen Watford FC und Leicester City im Jahr 2013 der Vergangenheit angehören. Nur wenige Sekunden nach der Doppel-Parade von Manuel Almunia schoss Troy Deeney Watford ins Playoff-Finale.

Die Veränderung des Regelwerks durch die IFAB kann frühestens zur Saison 2026/27 durchgesetzt werden. Die Regelhüter sind in den vergangenen Jahren recht innovationsfreudig gewesen, ob eine Nachschuss-Anpassung wirklich eine regeltechnische Weiterentwicklung des Fußballs wäre, bleibt abzuwarten. Aus Sicht des Fußballers und Berichterstatters würde dem Spiel gewiss eine Komponente der Spannung und Dramaturgie fehlen.

Regelanpassungen durch die IFAB gelten für den Profi- und Amateurfußball.