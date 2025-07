Regeländerung am Niederrhein: Entscheidungsspiele abgeschafft

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat seine Durchführungsbestimmungen für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Entscheidend ist vor allem Punkt 23, der nämlich eine Regeländerung bei Punktgleichheit vorsieht: Die umstrittenen Entscheidungsrunden, die die abgelaufene Spielzeit mitunter bis Ende Juni verlängerten, gehören der Vergangenheit an. Ab sofort zählt im Auf- oder Abstiegsfall wieder der direkte Vergleich.

Es war die absehbare Verlängerung der vergangenen Saison. Die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt ging in zwei der drei Fälle teilweise erst ein bis zwei Wochen später los, weil wegen Punktgleichheit erst noch Entscheidungsrunden ausgetragen wurden. Das sah nämlich eine Regelanpassung des FVN zum Saisonstart 2023/24 vor; im Falle der Bezirksliga, Gruppe 4, waren mit dem späteren VfB Uerdingen (Niederlage nach Hin- und Rückspiel in der eigentlichen Relegation gegen Ratingen 04/19 U23), TSV Krefeld-Bockum und Alemannia Pfalzdorf sogar drei Teams betroffen - und beinahe wäre wegen erneuter Punktgleichheit die Entscheidungsrunde in Teilen sogar wiederholt worden.

Volumen von Entscheidungsspielen wird enorm reduziert