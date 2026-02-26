Regazzi: „riskieren auf einen angeschlagenen Boxer zu treffen“

Ob Fola in Bettemburg jubeln kann? – Foto: Marco Bertamé

City hat einen Lauf und wird diesen gegen Sorgenkind Koeppchen weiterführen wollen. Doch Vorsicht ist geboten, da der Drittletzte im neuen Jahr noch kein Spiel verloren hat. Schlusslicht Steinsel sorgte am vergangenen Sonntag für eine faustdicke Überraschung und begrüßt jetzt Monnerich auf seinem heimischen Kunstrasen. Formentwicklungen und die bisherige Bilanz 2026 sind in etwa gleich, der Gast muss auf der Hut sein und man kann sich einen offenen Schlagabtausch erwarten. Berburg wartet seit drei Spielen auf einen Sieg und muss nun gegen den formstarken Leader Ettelbrück antreten. Eine denkbar schwere Aufgabe, doch im Falle eines Heimsieges könnte der FC Berdenia den direkten Kontakt zu den Top 4 wiederherstellen.

Lorentzweiler steckt weiter ganz unten fest und trifft nun auf Walferdingen, einen Rivalen aus dem Alzette-Tal, der in der Rückrunde noch so seine Probleme hat. Doch noch hat der FC Résidence Anschluss nach ganz oben und sollte aufgrund seines Potenzials und mit dem Topstürmer der Liga gut genug sein, um beim FCL zu bestehen. Spannend dürfte es im Park zu Rümelingen werden: der Tabellenzweite hat nach dem Winter erst einen Punkt holen können im Gegensatz zu seinen Gästen aus Mersch, die zwei Siege aus zwei Spielen verbuchten, das Nachholspiel gegen Wiltz ausgeklammert. Trotz Niederlage am vergangenen Freitag dürfte Feulen Schifflingen in der Favoritenrolle begrüßen.