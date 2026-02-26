Regazzi: „riskieren auf einen angeschlagenen Boxer zu treffen“

City hat einen Lauf und wird diesen gegen Sorgenkind Koeppchen weiterführen wollen. Doch Vorsicht ist geboten, da der Drittletzte im neuen Jahr noch kein Spiel verloren hat. Schlusslicht Steinsel sorgte am vergangenen Sonntag für eine faustdicke Überraschung und begrüßt jetzt Monnerich auf seinem heimischen Kunstrasen. Formentwicklungen und die bisherige Bilanz 2026 sind in etwa gleich, der Gast muss auf der Hut sein und man kann sich einen offenen Schlagabtausch erwarten. Berburg wartet seit drei Spielen auf einen Sieg und muss nun gegen den formstarken Leader Ettelbrück antreten. Eine denkbar schwere Aufgabe, doch im Falle eines Heimsieges könnte der FC Berdenia den direkten Kontakt zu den Top 4 wiederherstellen.
Lorentzweiler steckt weiter ganz unten fest und trifft nun auf Walferdingen, einen Rivalen aus dem Alzette-Tal, der in der Rückrunde noch so seine Probleme hat. Doch noch hat der FC Résidence Anschluss nach ganz oben und sollte aufgrund seines Potenzials und mit dem Topstürmer der Liga gut genug sein, um beim FCL zu bestehen. Spannend dürfte es im Park zu Rümelingen werden: der Tabellenzweite hat nach dem Winter erst einen Punkt holen können im Gegensatz zu seinen Gästen aus Mersch, die zwei Siege aus zwei Spielen verbuchten, das Nachholspiel gegen Wiltz ausgeklammert. Trotz Niederlage am vergangenen Freitag dürfte Feulen Schifflingen in der Favoritenrolle begrüßen.
Aufsteiger Beles ist in der zweiten Saisonhälfte noch ungeschlagen und begrüßt den Aufstiegsaspiranten Wiltz, der mit einem neuen Trainergespann in den Süden reisen wird. Lorenzo Lucania und Noah Reinertz werden auf Interimsbasis an der Seitenlinie stehen und versuchen, den Negativtrend der Gäste umzukehren. Ob dies die Herangehensweise auf Beleser Seite beeinflusst, wollten wir von Trainer Joyce Regazzi wissen.
„Wir haben uns wie gewohnt vorbereitet, befinden uns aber im Unklaren nach den Trainerrücktritt in Wiltz. Jeder Trainer hat seinen eigenen Stil. Wir haben ihre beiden letzten Spiele analysiert, doch wir riskieren auf einen angeschlagenen Boxer zu treffen. Sie werden mit großen Ambitionen zu uns kommen, ich erwarte mir ein schweres Spiel. Wir sind uns aber bewusst, dass wir eigentlich nicht in derselben Liga wie Wiltz spielen, doch wir werden versuchen sie zu ärgern und Revanche für die Hinspielniederlage zu nehmen. Selber befinden wir uns auf derselben sehr positiven Welle wie vor dem Winter, auf der wir weiter surfen wollen. Unsere Vorbereitung war gut.“
Das Spitzenspiel zwischen dem Fünften und Dritten wird am Sonntag erst um 17:30 Uhr angepfiffen. Die Gastgeber vom SC Bettemburg kamen einen Tick weniger gut in die Rückrunde als Fola Esch. Es ist ein richtiges Sechs-Punkte-Spiel, dessen Ausgang völlig offen scheint.
Am Sonntag
