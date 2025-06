Reformierter Bezirkspokal: Die Paarungen im Überblick

Insgesamt gehen 86 Vereine an den Start, darunter alle Landes- und Bezirksligisten sowie die Kreispokalsieger. Bislang besaßen Zweitvertretungen kein Startrecht. Zur neuen Saison passte der NFV Lüneburg die Regel jedoch an die in in vielen Kreispokalen schon vorherrschenden Gegebenheiten an. Das heißt: Teams wie die SV Drochtersen/Assel II, der FC Verden 04 II, Heeslinger SC II oder der Lüneburger SK Hansa II dürfen im Bezirkspokal antreten. Darüber hinaus wird der Standard, zunächst möglichst nur Teams aus dem eigenen Landkreis aufeinandertreffen zu lassen, gelockert. Schon ab der Qualifikationsrunde kommt es zu überregionalen Duellen. So trifft etwa Neuling Drochtersen/Assel II nicht auf einen Stader Vertreter, sondern auf den VSK Osterholz-Scharmebck.