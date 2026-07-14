Reform im Nordschwarzwald: Neue Zeiten für den Ü32-Fußball

– Foto: Carsten Trebuth

Der Ü-Spielbetrieb im Bezirk Nordschwarzwald verzeichnet seit Jahren eine positive Entwicklung, getragen von großer Leidenschaft und starker Gemeinschaft. Um diesen Erfolg zukunftsfähig fortzuführen, werden die Ü32-Bezirksmeisterschaften ab der Saison 2026/2027 organisatorisch neu aufgestellt. Die Modernisierung bietet den Vereinen sowie der Staffelleitung eine bessere Übersicht, eine flexiblere Planung im DFBnet und durch einen vorgezogenen Spieltag im Herbst eine spürbare gesundheitliche Entlastung für die Spieler angesichts der sommerlichen Hitzewellen.

Der Ü-Spielbetrieb im Bezirk Nordschwarzwald erfreut sich seit Jahren einer positiven Entwicklung. Immer mehr Vereine engagieren sich im Ü-Bereich und tragen dazu bei, dass der Fußball auch nach der aktiven Laufbahn mit viel Leidenschaft und Gemeinschaft gelebt wird. Damit diese Entwicklung auch künftig erfolgreich fortgesetzt werden kann, sollen die Ü32-Bezirksmeisterschaften ab der Saison 2026/2027 organisatorisch neu aufgestellt und weiterentwickelt werden. Das erklärte Ziel der Verantwortlichen ist es, den Wettbewerb moderner, transparenter und einfacher zu organisieren – sowohl für die teilnehmenden Vereine als auch für den Staffelleiter.

Vorgezogener Spieltag als Schutz vor sommerlichen Hitzewellen

Die Ü32-Bezirksmeisterschaften sollen weiterhin in Gruppen mit drei bis vier Mannschaften ausgetragen werden, wobei perspektivisch möglichst Vierergruppen gebildet werden, um einen einheitlichen Wettbewerb zu schaffen. Die Spiele werden als Einzelspiele ausgetragen. Neu ist jedoch, dass bereits im Herbst 2026 ein erster Spieltag stattfinden soll. Hintergrund hierfür sind die in den vergangenen Jahren immer häufiger auftretenden Hitzewellen in den Sommermonaten. Bereits in vergangenen Saison mussten Begegnungen bei sehr hohen Temperaturen durchgeführt werden, was gerade im Ü-Bereich eine erhebliche körperliche Belastung bedeutet. Mit einem Spieltag im Herbst soll der Spielbetrieb entzerrt und gleichzeitig die gesundheitliche Belastung der Spieler deutlich reduziert werden.

Flexible Terminplanung und administrative Erleichterungen

Die Meisterschaft wird künftig zentral im DFBnet angelegt, wo zunächst Rahmentermine veröffentlicht werden. Für jeden Spieltag ist ein Zeitraum von rund einem Monat vorgesehen, innerhalb dessen die beteiligten Mannschaften ihren Spieltermin flexibel miteinander abstimmen können. Spielverlegungen bleiben weiterhin unkompliziert möglich – entweder über das DFBnet-E-Postfach oder wie bisher in Abstimmung mit dem Staffelleiter per WhatsApp.

Die neue Struktur biete zahlreiche Vorteile: eine bessere Übersicht und Planung im DFBnet, eine frühzeitige Saisonplanung für alle Vereine, eine flexible Terminvereinbarung innerhalb großzügiger Zeitfenster, die gesundheitliche Entlastung durch einen Spieltag im Herbst, eine einfachere Schiedsrichteransetzung durch die Schiedsrichtergruppen, weiterhin unkomplizierte Spielverlegungen sowie einen geringeren organisatorischen Aufwand für Vereine und Staffelleitung. Selbstverständlich bleibt es zudem möglich, dass die Heimmannschaft bei Bedarf eigenverantwortlich einen Schiedsrichter stellt.

Das erfolgreiche Modell aus dem Bezirk Oberschwaben als Vorbild

Als Vorbild für diese Umstrukturierung dient das bereits erfolgreich umgesetzte Modell im Bezirk Oberschwaben. Dort erhalten die Vereine zunächst einen vorläufigen Spielplan und haben bis zu einem festgelegten Stichtag Zeit, ihre Spieltermine gemeinsam mit dem jeweiligen Gegner verbindlich festzulegen. Nach Ablauf dieser Frist wird der Spielplan offiziell veröffentlicht. Erfolgt bis dahin keine Rückmeldung, gilt der angesetzte Termin als akzeptiert. Auch danach bleiben Spielverlegungen selbstverständlich weiterhin möglich.

Anmeldeaufruf zur aktiven Mitgestaltung der Zukunft

Die Ü32-Bezirksmeisterschaften leben von engagierten Vereinen und motivierten Mannschaften, weshalb sich der Bezirk über jede Anmeldung freut – ganz gleich, ob Teams bereits regelmäßig teilnehmen oder erstmals mit einer Ü32-Mannschaft an den Start gehen möchten. Die Anmeldung zur Ü32-Bezirksmeisterschaft der Saison 2026/2027 erfolgt ab sofort über eine Microsoft Forms-Abfrage, wobei die Frist bis spätestens 01.09.2026 läuft. Die abgefragten Informationen helfen bei der Planung der Spielrunde und sollen dazu beitragen, den Ü-Spielbetrieb im Bezirk weiter auszubauen. Denn der Ü-Fußball ist weit mehr als ein Wettbewerb – er steht für Kameradschaft, Gemeinschaft und die Freude am Fußball über viele Jahre hinweg.

Mit der Neustrukturierung wird die Grundlage für einen modernen, flexiblen und zukunftsfähigen Spielbetrieb geschaffen. Matthias Pakai, Referent für Freizeit und Breitensport, stellv. Bezirksvorsitzender, Staffelleiter Turniere, Staffelleiter Senioren und DFBnet Berater im Bezirk Nordschwarzwald, ruft daher dazu auf: „Macht mit, meldet eure Mannschaft an und gestaltet gemeinsam mit uns die Zukunft der Ü32-Bezirksmeisterschaften im Bezirk Nordschwarzwald. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und auf eine erfolgreiche Saison 2026/2027.“