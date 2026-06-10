Reform im Frauenfußball: 3. Liga kommt ab 2027/28 Zur Saison 2027/28 gibt es bei den Frauen eine neue 3. Liga. Wie sich diese zusammensetzt und was sich ändert. von Marcel Eichholz · Heute, 11:33 Uhr · 0 Leser

Die Frauen des MSV Duisburg spielen in der kommenden Saison in der Regionalliga West. – Foto: Marcel Eichholz

Eine große Veränderung steht im Frauenfußball in Deutschland bevor. Ab der Saison 2027/28 wird eine neue 3. Liga eingeführt, die dreigleisig laufen soll. Unter der Regie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) soll so die Sichtbarkeit des Frauenfußballs unterhalb der beiden Bundesligen gestärkt werden. Welche Auswirkungen das auf die Regionalliga hat und wie der Qualifikationsprozess läuft.

Sportlich steht eine spannende Saison in der Frauen-Regionalliga West bevor. Neben großen Namen wie Borussia Dortmund, FC Schalke 04 oder dem MSV Duisburg gibt es mit Alexandra Popp auch eine der herausragendsten Spielerinnen der vergangenen Jahrzehnten. Sie wechselt vom VfL Wolfsburg zur Dortmunder Borussia. Die kommende Spielzeit steht derweil ganz im Fokus der Qualifikation für die neue 3. Liga, die ab der Saison 2027/28 eingeführt wird. Auf Anfrage dieser Redaktion teilt der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) mit, dass es demnach bis zu acht Aufsteiger aus der Regionalliga West geben kann, abhängig davon, wie viele NRW-Teams aus der 2. Bundesliga absteigen. "Der Meister der Frauen-Regionalliga West qualifiziert sich für die Relegationsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga in der Saison 2027/28. Gewinnt unser Meister die Relegationsspiele steigt er direkt in die 2. Frauen-Bundesliga auf. Verliert er die Relegationsspiele spielt er in der Saison 2027/28 in der neuen 3. Liga der Frauen", heißt es in der Mitteilung.