Reform im FLVW: Sechs Kreis-Fusionen sind so gut wie beschlossen

Im Fußball-Kreis Lüdenscheid wurde in der vergangenen Woche der Vorschlag der Kommission Kreisentwicklung des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) vorgestellt, der auch der FuPa-Redaktion vorliegt. Demnach sind sechs Kreis-Fusionen fest geplant. Weitere fünf Kreise stehen vor der Auflösung bzw. Erweiterung und sollen genauer als Einzelfall betrachtet werden. Vieles davon habt ihr schon im Februar gelesen, als die FuPa-Redaktion euch mögliche Fusionen vorgestellt hat.

Arnsberg - Hochsauerland

Iserlohn - Lüdenscheid

Lippstadt - Soest

"Magische Grenze" von 90 Mannschaften

Als Kennzahl soll künftig eine Mindestgröße von 90 Herren-Mannschaften pro Fußball-Kreis gelten. Dies bezieht die überkreislichen Mannschaften mit ein.

So fallen nach derzeitigem Stand auch die Kreise Gütersloh, Herne und Höxter knapp unter diese Marke und müssen wohl eine Veränderung erwarten. Gütersloh könnte Mannschaften aus dem benachbarten "Kleinst-Kreis" Beckum erhalten, der sich definitiv auflösen wird, und wäre dann wieder groß genug.

Herne liegt inmitten der großen Fußball-Kreise Recklinghausen, Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen, so dass hier - wie schon im Februar angedeutet - alle Vereine wahrscheinlich frei sein werden, wem sie sich anschließen möchten. Der Kreisvorsitzende Reinhold Spohn hat aber bereits angekündigt, dass er für die Aufrechterhaltung des Kreises kämpfen wird.

Höxter grenzt an den neuen Kreis Detmold-Lemgo (möglicherweise bald Lippe genannt) sowie Paderborn, wohin die Mannschaften abwandern könnten.

Letztlich fällt noch der Kreis Herford unter die "magische Grenze" von 90 Mannschaften. Auch hier dürften sich die Mannschaften möglicherweise in alle Richtungen umsehen, entweder Minden-Lübbecke, Detmold-Lemgo oder Bielefeld.

Der Kreis Olpe erreicht so gerade die geforderten 90 Mannschaften und steht demnach aktuell nicht in Frage. Nach FuPa-Informationen wird zudem erwartet, dass nicht alle Vereine des Kreises Lüdenscheid die Fusion mit Iserlohn mitgehen möchten, sondern sich möglicherweise Olpe anschließen werden.

Durch den bisherigen Vorschlag der Kommission Kreisentwicklung würden die Fußball-Kreise von 29 auf 19 reduziert. Spätestens zur Spielzeit 2029/30 sollen die Veränderungen vollzogen sein. Die Ständige Konferenz des FLVW, die sich aus den Mitgliedern des Verbandspräsidiums und den 29 Kreisvorsitzenden zusammensetzt, wird im September darüber abstimmen und den Startschuss für die Strukturreform geben.

Die Anzahl der Herren-Mannschaften pro Fußball-Kreis:

Dortmund | 226

Recklinghausen | 170

Bochum | 166

Münster | 150

Ahaus-Coesfeld | 148

Siegen-Wittgenstein | 130

Paderborn | 128

Unna-Hamm | 128

Bielefeld | 121

Hagen | 108

Gelsenkirchen | 107

Olpe | 90

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Gütersloh | 89

Herne | 89

Höxter | 84

Tecklenburg | 82

Herford | 80

Steinfurt | 78

Hochsauerlandkreis | 76

Minden | 75

Lemgo | 73

Soest | 68

Lübbecke | 68

Iserlohn | 66

Detmold | 63

Lippstadt | 63

Arnsberg | 63

Lüdenscheid | 58

Beckum | 49

So sehen die Fußball-Kreise im FLVW aktuell aus: