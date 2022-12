Referees suchen händeringend nach Nachwuchs - „Wir sind dringend auf neue Schiris angewiesen“ Lehrgänge im Januar und Februar

Die Männer und Frauen an der Pfeife werden immer weniger. Deshalb wird nun im Schiedsrichterkreis Ammersee/FFB die Werbetrommel gerührt.

Landkreis – Bei den Fußball-Schiedsrichtern herrscht akuter Nachwuchs-Mangel. Aus diesem Grund hat der Schiri-Chef der Schiedsrichtergruppe FFB/Ammersee, Christian Erdle, heuer bereits zum zweiten Mal die Vereine angeschrieben und aufgefordert, in ihrem Umfeld die Werbetrommel zu rühren. Ganz nach dem Motto „Ohne Schiri läuft es nicht“ bittet er um Anmeldungen für den Neulingskurs, der an fünf Abenden im Januar und Februar 2023 im Gasthaus Hartl in Türkenfeld von Gruppenlehrwart Wolfgang Klotz durchgeführt wird. Die Termine sind der 25. und 27. Januar, sowie der 1., 3. und 8. Februar. Die Prüfung wird am 10. Februar abgenommen.

„Wir sind dringend auf neue Schiris angewiesen“, schreibt Erdle. Weil wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren Präsenzkurse nicht möglich waren, sei der Bedarf an neuen Schiedsrichtern noch dringlicher als sonst. „Der Lehrgang ist für alle, die Interesse haben, zugänglich. Es müssen nicht nur junge Leute sein. Der Lehrgang ist genauso für erwachsene Spieler offen, die ihre aktive Laufbahn beendet haben“, so Erdle. Natürlich können sich auch Mädchen und Frauen anmelden.

In seinem Schreiben weist Erdle auch auf die Vorteile hin, die man als aktiver Schiedsrichter genießt. Die meisten Vereine gewähren ihren Schiedsrichtern Beitragsfreiheit und übernehmen die Kosten für die Ausrüstung. Vor allem aber zahlen die Schiris keinen Eintritt, wenn sie ein Fußballspiel besuchen, und zwar in allen Ligen. (Dieter Metzler)