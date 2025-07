Schiedsrichter Yasin Iletmis wurde offenbar rassistisch beleidigt. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Referee wirft Zuschauer rassistische Beleidigung vor Yasin Iletmis hat nach der Partie zwischen dem SV Budberg und dem TuS Xanten einen Sonderbericht geschrieben.

Es war zeitweise ein sehr hitziges Testspiel, das Yasin Iletmis am 23. Juli als Unparteiischer begleitete. Der SV Budberg stand dem TuS Xanten im Scania-Sportpark gegenüber. Der Schiedsrichter aus Moers zeigte in der 54. Minute Gästetrainer Marcel Zalewski wegen einer Unsportlichkeit die Ampelkarte, kurz vor dem Schluss schmiss er noch Wito Wojciechowski vom Kunstrasen. Der TuS-Spieler habe ihn, so Iletmis, zweimal verunglimpft. Deshalb zog er die Rote Karte.

Doch was sich nach der Partie ereignete, macht Iletmis auch Tage später noch fassungslos. „Ein Zuschauer hat mich rassistisch beleidigt“, sagt der 20-Jährige auf Nachfrage. Yasin Iletmis hat natürlich einen Sonderbericht geschrieben, der der Redaktion vorliegt. Darin schildert er den Vorfall wie folgt: „Rassistischer Vorfall nach dem Spiel. Ein Zuschauer, klar identifizierbar von Xanten, ist nach dem Spiel an mir vorbei gelaufen, als ich mit jemanden gerade gesprochen habe. Und dann sagte der Zuschauer von Xanten: ,Richtig schlechte Leistung heute, geh‘ zurück in dein Land, da, wo du herkommst!’ Die Person, mit der ich sprach, erwiderte: ,Das sind Aussagen, wenn man keine Argumente hat.’ Der Zuschauer von Xanten sagte dann: ‚Ab in den Flieger und zurück mit dem. Geh‘ zurück in dein Land, ab in den Flieger!’“