Reese glänzt doppelt: VfL feiert 11:0-Schützenfest Testspielauftakt des Zweitligisten geglückt von red · Heute, 15:34 Uhr · 0 Leser

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Der VfL Wolfsburg ist mit einem torreichen Erfolg in die Testspielphase der Sommervorbereitung gestartet. Die Mannschaft von Cheftrainer Tobias Strobl setzte sich im traditionsreichen AZ/WAZ-Test gegen die regionale Anheuser-Busch-Bud-Auswahl in Gifhorn klar mit 11:0 (3:0) durch. Besonders Neuzugang Fabian Reese wusste bei seinem Debüt mit zwei Treffern und mehreren Vorlagen zu überzeugen. Ebenfalls erstmals im VfL-Trikot im Einsatz waren Hauke Wahl, Robert Glatzel und Alessio Besio.

Die Gastgeber hielten in der Anfangsphase engagiert dagegen und kamen durch Marvin Friedrich sogar zu einer guten Gelegenheit. Den ersten Treffer erzielte jedoch der VfL: Lovro Majer traf nach einer starken Einzelaktion in der 13. Minute zur Führung. Der kroatische Mittelfeldspieler bereitete anschließend auch das Premierentor von Alessio Besio vor, der nach 26 Minuten aus zentraler Position zum 2:0 einschob. Kurz vor der Pause erhöhte Majer mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:0 und krönte damit einen starken ersten Durchgang mit insgesamt drei Torbeteiligungen. Acht Tore nach der Pause Zur zweiten Halbzeit wechselte Tobias Strobl seine komplette Mannschaft durch – am Offensivdrang änderte das nichts. Bereits zwei Minuten nach Wiederbeginn verwertete Dzenan Pejcinovic eine Hereingabe von Isaiah Seretis zum 4:0. Vinicius Souza (49.) und Seretis mit einem sehenswerten Distanzschuss (53.) sorgten schnell für klare Verhältnisse.

In der Schlussphase schraubten die Grün-Weißen das Ergebnis weiter in die Höhe. Fabian Reese traf zweimal selbst (69., 85.) und bereitete darüber hinaus weitere Treffer vor. Cleiton verwandelte eine Reese-Ecke zum 7:0 (72.), Pejcinovic machte mit zwei weiteren Toren seinen Dreierpack perfekt (73., 80.), ehe Reese mit dem 11:0 den Schlusspunkt setzte. Strobl zufrieden mit erstem Auftritt Für Cheftrainer Tobias Strobl war es das erste Spiel an der Seitenlinie des VfL – und entsprechend ein besonderer Moment.„Der heutige Tag war für mich persönlich etwas ganz Besonderes. Es hat sich sehr gut angefühlt, das erste Mal auf der Trainerbank zu sitzen. Heute wollten wir sehen, wie die Jungs die Inhalte, an denen wir seit dem Trainingsauftakt gearbeitet haben, umsetzen. Gleichzeitig ging es auch um die kleinen Dinge, die für das Teamgefüge wichtig sind. Von Woche zu Woche wollen wir uns athletisch und inhaltlich weiterentwickeln.“