Reese entscheidet Niedersachsen-Duell spät

Der VfL Wolfsburg hat im zweiten Saisonspiel den ersten Dreier eingefahren. Im Niedersachsen-Duell bei Hannover 96 setzte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl mit 1:0 (0:0) durch. Fabian Reese verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter und sorgte damit für die Entscheidung in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie.
Die Gastgeber erwischten den aktiveren Start und setzten Wolfsburg früh unter Druck. Die erste große Gelegenheit hatten dennoch die Gäste: Nach Zuspiel von Fraser Hornby scheiterte Yannick Gerhardt aus zwölf Metern an Hannovers Torwart Weinkauf. Wenig später verhinderte Joakim Maehle nach einer Hereingabe von Oudenne einen Abschluss von Bundu.
Hannover blieb gefährlich. Neubauer tauchte nach einem Pass von Marcel Hartel frei vor Jakub Zielinski auf, doch der junge Wolfsburger Torhüter bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem Rückstand. Kurz vor der Pause zwang Maehle Weinkauf mit einem Distanzschuss noch einmal zu einer Parade.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Wolfsburg zunächst mehr Kontrolle. Robert Glatzel kam für Hornby, später folgten weitere Wechsel durch Strobl. Eine kurze Unterbrechung wegen Rauchs aus dem Hannoveraner Fanblock unterbrach die Partie zusätzlich.
Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich wieder ein offener Schlagabtausch. Hannover hatte durch Okon, dessen Kopfball an die Latte ging, und Pichler weitere Möglichkeiten. Auf der anderen Seite prüfte Jonas Adjetey Weinkauf aus der Distanz.
Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor Schluss. Hugonet hielt Glatzel im Strafraum fest, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Reese übernahm die Verantwortung und setzte den Ball sicher ins rechte untere Eck. Der Neuzugang machte damit den ersten Wolfsburger Saisonsieg perfekt.
„Es war ein Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können“, sagte Strobl anschließend. Wolfsburg habe nach der Pause seine beste Phase gehabt, am Ende aber auch das nötige Glück besessen. „Deshalb sind wir heute sicherlich der glückliche Sieger, nehmen den Sieg aber sehr gerne mit.“
Sein Gegenüber Christian Titz sah die entscheidenden Unterschiede ebenfalls in den Details. Hannover habe vor der Pause vieles gut umgesetzt, nach der Wolfsburger Druckphase aber wieder besser ins Spiel gefunden. Gefehlt habe letztlich die Konsequenz im Abschluss. Gegen einen Gegner mit dieser Qualität könnten „Kleinigkeiten ein solches Spiel entscheiden“, sagte Titz.