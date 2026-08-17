Reese entscheidet Niedersachsen-Duell spät Der VfL Wolfsburg feiert bei Hannover 96 seinen ersten Zweitliga-Sieg. Ein Elfmeter in der Schlussphase bringt den Wölfen den 1:0-Erfolg von red · Heute, 13:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ryan Evans

Der VfL Wolfsburg hat im zweiten Saisonspiel den ersten Dreier eingefahren. Im Niedersachsen-Duell bei Hannover 96 setzte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl mit 1:0 (0:0) durch. Fabian Reese verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter und sorgte damit für die Entscheidung in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie.

Die Gastgeber erwischten den aktiveren Start und setzten Wolfsburg früh unter Druck. Die erste große Gelegenheit hatten dennoch die Gäste: Nach Zuspiel von Fraser Hornby scheiterte Yannick Gerhardt aus zwölf Metern an Hannovers Torwart Weinkauf. Wenig später verhinderte Joakim Maehle nach einer Hereingabe von Oudenne einen Abschluss von Bundu. Hannover blieb gefährlich. Neubauer tauchte nach einem Pass von Marcel Hartel frei vor Jakub Zielinski auf, doch der junge Wolfsburger Torhüter bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem Rückstand. Kurz vor der Pause zwang Maehle Weinkauf mit einem Distanzschuss noch einmal zu einer Parade.

Reese behält vom Punkt die Nerven Nach dem Seitenwechsel übernahm Wolfsburg zunächst mehr Kontrolle. Robert Glatzel kam für Hornby, später folgten weitere Wechsel durch Strobl. Eine kurze Unterbrechung wegen Rauchs aus dem Hannoveraner Fanblock unterbrach die Partie zusätzlich. Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich wieder ein offener Schlagabtausch. Hannover hatte durch Okon, dessen Kopfball an die Latte ging, und Pichler weitere Möglichkeiten. Auf der anderen Seite prüfte Jonas Adjetey Weinkauf aus der Distanz.