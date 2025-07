Rees-Bocholt: Staffeleinteilung & Spielpläne sind da

1. Spieltag Fr., 15.08.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Krechting Fr., 15.08.25 20:00 Uhr DJK Rhede - TuB Bocholt So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SC TuB Mussum 1926 So., 17.08.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Spellen So., 17.08.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - VfB Rheingold Emmerich So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Brünen - SV Emmerich-Vrasselt So., 17.08.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Bislich So., 17.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - FC Olympia Bocholt So., 17.08.25 15:15 Uhr TV Voerde - SV Biemenhorst II 2. Spieltag Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - PSV Wesel II So., 24.08.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TuS Haffen-Mehr So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Brünen So., 24.08.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - RSV Praest So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Krechting - DJK Rhede So., 24.08.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - TV Voerde So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Spellen - SC Grün-Weiß Vardingholt So., 24.08.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - GSV Viktoria Suderwick So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - VfR Mehrhoog 3. Spieltag Mi., 27.08.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Spellen Do., 28.08.25 20:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - VfB Rheingold Emmerich So., 31.08.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Emmerich-Vrasselt So., 31.08.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Brünen - FC Olympia Bocholt So., 31.08.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926 So., 31.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Biemenhorst II So., 31.08.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Krechting So., 31.08.25 15:15 Uhr TV Voerde - TuS Haffen-Mehr 4. Spieltag Do., 04.09.25 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SC Grün-Weiß Vardingholt Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Brünen So., 07.09.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - GSV Viktoria Suderwick So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Bislich - RSV Praest So., 07.09.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - DJK Rhede So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Krechting - TV Voerde So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - PSV Wesel II So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - TuB Bocholt So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - VfR Mehrhoog

Kreisliga B1 Rees-Bocholt 2025/26 - der Spielplan

1. Spieltag

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr DJK Barlo - 1. FC Heelden

So., 17.08.25 12:45 Uhr Westfalia Anholt II - SC TuB Mussum 1926 II

So., 17.08.25 15:00 Uhr DJK Rhede II - TuB Bocholt II

So., 17.08.25 15:00 Uhr Hemdener SV - STV Hünxe II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Werth - BV Borussia Bocholt

So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Stenern II - Eintracht Emmerich

So., 17.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - VfL Rhede II



2. Spieltag

Do., 21.08.25 19:30 Uhr STV Hünxe II - DJK Barlo

Do., 21.08.25 19:30 Uhr 1. FC Heelden - VfL 45 Bocholt

So., 24.08.25 13:00 Uhr VfL Rhede II - TuS Stenern II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 II - DJK Rhede II

So., 24.08.25 13:00 Uhr TuB Bocholt II - Sportfreunde 97/30 Lowick II

So., 24.08.25 15:00 Uhr Eintracht Emmerich - SV Werth

So., 24.08.25 15:00 Uhr BV Borussia Bocholt - Hemdener SV



3. Spieltag

Do., 28.08.25 19:30 Uhr DJK Barlo - BV Borussia Bocholt

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr DJK Rhede II - Sportfreunde 97/30 Lowick II

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Westfalia Anholt II - 1. FC Heelden

So., 31.08.25 15:00 Uhr VfL 45 Bocholt - STV Hünxe II

So., 31.08.25 15:00 Uhr Hemdener SV - Eintracht Emmerich

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Werth - VfL Rhede II

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Stenern II - TuB Bocholt II



4. Spieltag

So., 07.09.25 13:00 Uhr VfL Rhede II - Hemdener SV

So., 07.09.25 13:00 Uhr TuB Bocholt II - SV Werth

So., 07.09.25 13:15 Uhr STV Hünxe II - Westfalia Anholt II

So., 07.09.25 15:00 Uhr Eintracht Emmerich - DJK Barlo

So., 07.09.25 15:00 Uhr BV Borussia Bocholt - VfL 45 Bocholt

So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Heelden - SC TuB Mussum 1926 II

So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - TuS Stenern II

___________

Kreisliga B2 Rees-Bocholt 2025/26 - der Spielplan

1. Spieltag

So., 17.08.25 13:00 Uhr SV Haldern II - Fortuna Millingen

So., 17.08.25 13:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden III - Blau-Weiß Wertherbruch

So., 17.08.25 15:00 Uhr TV Voerde II - SV Ringenberg

So., 17.08.25 15:00 Uhr BSV Viktoria Wesel - SV Spellen II

So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Drevenack - Grün-Weiß Lankern

So., 17.08.25 15:00 Uhr Weseler SV - SV 08/29 Friedrichsfeld II

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SV Rees - STV Hünxe

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr PSV Wesel III - SV Blau-Weiß Bienen



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr SV Ringenberg - SV Blau-Weiß Dingden III

So., 24.08.25 12:45 Uhr SV Spellen II - Weseler SV

So., 24.08.25 13:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld II - TV Voerde II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Bienen - SV Haldern II

So., 24.08.25 15:00 Uhr Fortuna Millingen - SV Rees

So., 24.08.25 15:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - BSV Viktoria Wesel

So., 24.08.25 15:15 Uhr STV Hünxe - TuS Drevenack

Do., 28.08.25 20:00 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch - PSV Wesel III



3. Spieltag

Do., 28.08.25 19:30 Uhr SV Rees - SV Blau-Weiß Bienen

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr TV Voerde II - SV Blau-Weiß Dingden III

So., 31.08.25 12:30 Uhr PSV Wesel III - SV Ringenberg

So., 31.08.25 13:00 Uhr SV Haldern II - Blau-Weiß Wertherbruch

So., 31.08.25 13:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld II - SV Spellen II

So., 31.08.25 15:00 Uhr BSV Viktoria Wesel - STV Hünxe

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Drevenack - Fortuna Millingen

So., 31.08.25 15:00 Uhr Weseler SV - Grün-Weiß Lankern



4. Spieltag

Fr., 05.09.25 19:30 Uhr SV Ringenberg - SV Haldern II

So., 07.09.25 12:45 Uhr SV Spellen II - TV Voerde II

So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden III - PSV Wesel III

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Bienen - TuS Drevenack

So., 07.09.25 15:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - SV 08/29 Friedrichsfeld II

So., 07.09.25 15:15 Uhr STV Hünxe - Weseler SV

So., 07.09.25 15:30 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch - SV Rees

Do., 11.09.25 19:30 Uhr Fortuna Millingen - BSV Viktoria Wesel

___________

Kreisliga C1 Rees-Bocholt 2025/26 - der Spielplan

1. Spieltag

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr SG Heelden/Werth II - FC Fortuna Elten

So., 17.08.25 13:00 Uhr RSV Praest II - VfB Rheingold Emmerich II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Rees II - SV Emmerich-Vrasselt II

So., 17.08.25 15:00 Uhr DJK Hüthum-Borghees - Blau-Weiß Wertherbruch II

So., 17.08.25 15:00 Uhr Hamminkelner SV III - SC TuB Mussum 1926 IV

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Eintracht Emmerich II - SV Haldern III



2. Spieltag

So., 24.08.25 13:00 Uhr SG Bienen/Millingen II - SG Heelden/Werth II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt II - RSV Praest II

So., 24.08.25 13:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich II - Eintracht Emmerich II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Haldern III - Hamminkelner SV III

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Fortuna Elten - SV Rees II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 IV - TuS Haffen-Mehr II



3. Spieltag

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr TuS Haffen-Mehr II - DJK Hüthum-Borghees

So., 31.08.25 13:00 Uhr Eintracht Emmerich II - SV Emmerich-Vrasselt II

So., 31.08.25 13:00 Uhr RSV Praest II - FC Fortuna Elten

So., 31.08.25 13:00 Uhr SG Heelden/Werth II - Blau-Weiß Wertherbruch II

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Rees II - SG Bienen/Millingen II

So., 31.08.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 IV - SV Haldern III

So., 31.08.25 15:00 Uhr Hamminkelner SV III - VfB Rheingold Emmerich II



4. Spieltag

So., 07.09.25 13:00 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch II - SV Rees II

So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt II - Hamminkelner SV III

So., 07.09.25 13:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich II - SC TuB Mussum 1926 IV

So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Haldern III - TuS Haffen-Mehr II

So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Bienen/Millingen II - RSV Praest II

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Fortuna Elten - Eintracht Emmerich II

___________

Kreisliga C2 Rees-Bocholt 2025/26 - der Spielplan

1. Spieltag

Fr., 15.08.25 18:30 Uhr SV Biemenhorst III - Sportfreunde 97/30 Lowick III

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr BV Borussia Bocholt II - SV Rees III

So., 17.08.25 11:00 Uhr DJK Hüthum-Borghees II - SC TuB Mussum 1926 III

So., 17.08.25 13:00 Uhr DJK Barlo II - SV Krechting II

So., 17.08.25 13:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick II - FC Fortuna Elten II

So., 17.08.25 13:00 Uhr TuS Stenern III - FC Olympia Bocholt II

Do., 21.08.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt II - SuS Isselburg



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 18:30 Uhr SV Krechting II - VfL 45 Bocholt II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 III - TuS Stenern III

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Olympia Bocholt II - GSV Viktoria Suderwick II

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Fortuna Elten II - BV Borussia Bocholt II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Rees III - DJK Barlo II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SuS Isselburg - DJK Hüthum-Borghees II

So., 24.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick III - SC Grün-Weiß Vardingholt II



3. Spieltag

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt II - DJK Hüthum-Borghees II

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SV Biemenhorst III - SV Krechting II

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr BV Borussia Bocholt II - FC Olympia Bocholt II

So., 31.08.25 13:00 Uhr VfL 45 Bocholt II - SV Rees III

So., 31.08.25 13:00 Uhr DJK Barlo II - FC Fortuna Elten II

So., 31.08.25 13:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick II - SC TuB Mussum 1926 III

So., 31.08.25 13:00 Uhr TuS Stenern III - SuS Isselburg



4. Spieltag

Fr., 05.09.25 18:30 Uhr SV Krechting II - Sportfreunde 97/30 Lowick III

So., 07.09.25 11:00 Uhr DJK Hüthum-Borghees II - TuS Stenern III

So., 07.09.25 13:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 III - BV Borussia Bocholt II

So., 07.09.25 13:00 Uhr FC Olympia Bocholt II - DJK Barlo II

So., 07.09.25 13:00 Uhr FC Fortuna Elten II - VfL 45 Bocholt II

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Rees III - SV Biemenhorst III

So., 07.09.25 15:00 Uhr SuS Isselburg - GSV Viktoria Suderwick II

___________

Kreisliga C3 Rees-Bocholt 2025/26 - der Spielplan

Hinweis: Die Redaktion von FuPa erhielt zunächst den Hinweis, es würde nur zwei Gruppen geben. Der Fußballkreis hat auch zunächst nur zwei Staffeln veröffentlicht, die dritte wurde nachgezogen. Daher hier der Nachtrag der dritten C-Liga:

___________

