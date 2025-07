Rees-Bocholt: Staffeleinteilung & Spielpläne da, eine Staffel weniger Der Fußballkreis Rees-Bocholt hat die Staffeleinteilung und die Spielpläne für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Es gibt eine Gruppe weniger.

1. Spieltag Fr., 15.08.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Krechting Fr., 15.08.25 20:00 Uhr DJK Rhede - TuB Bocholt So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SC TuB Mussum 1926 So., 17.08.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Spellen So., 17.08.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - VfB Rheingold Emmerich So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Brünen - SV Emmerich-Vrasselt So., 17.08.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Bislich So., 17.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - FC Olympia Bocholt So., 17.08.25 15:15 Uhr TV Voerde - SV Biemenhorst II 2. Spieltag Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - PSV Wesel II So., 24.08.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TuS Haffen-Mehr So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Brünen So., 24.08.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - RSV Praest So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Krechting - DJK Rhede So., 24.08.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - TV Voerde So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Spellen - SC Grün-Weiß Vardingholt So., 24.08.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - GSV Viktoria Suderwick So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - VfR Mehrhoog 3. Spieltag Mi., 27.08.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Spellen Do., 28.08.25 20:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - VfB Rheingold Emmerich So., 31.08.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Emmerich-Vrasselt So., 31.08.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Brünen - FC Olympia Bocholt So., 31.08.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926 So., 31.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Biemenhorst II So., 31.08.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Krechting So., 31.08.25 15:15 Uhr TV Voerde - TuS Haffen-Mehr 4. Spieltag Do., 04.09.25 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SC Grün-Weiß Vardingholt Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Brünen So., 07.09.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - GSV Viktoria Suderwick So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Bislich - RSV Praest So., 07.09.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - DJK Rhede So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Krechting - TV Voerde So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - PSV Wesel II So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - TuB Bocholt So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - VfR Mehrhoog

Kreisliga B1 Rees-Bocholt 2025/26 - der Spielplan

1. Spieltag

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr DJK Barlo - 1. FC Heelden

So., 17.08.25 12:45 Uhr Westfalia Anholt II - SC TuB Mussum 1926 II

So., 17.08.25 15:00 Uhr DJK Rhede II - TuB Bocholt II

So., 17.08.25 15:00 Uhr Hemdener SV - STV Hünxe II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Werth - BV Borussia Bocholt

So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Stenern II - Eintracht Emmerich

So., 17.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - VfL Rhede II



2. Spieltag

Do., 21.08.25 19:30 Uhr STV Hünxe II - DJK Barlo

Do., 21.08.25 19:30 Uhr 1. FC Heelden - VfL 45 Bocholt

So., 24.08.25 13:00 Uhr VfL Rhede II - TuS Stenern II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 II - DJK Rhede II

So., 24.08.25 13:00 Uhr TuB Bocholt II - Sportfreunde 97/30 Lowick II

So., 24.08.25 15:00 Uhr Eintracht Emmerich - SV Werth

So., 24.08.25 15:00 Uhr BV Borussia Bocholt - Hemdener SV



3. Spieltag

Do., 28.08.25 19:30 Uhr DJK Barlo - BV Borussia Bocholt

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr DJK Rhede II - Sportfreunde 97/30 Lowick II

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Westfalia Anholt II - 1. FC Heelden

So., 31.08.25 15:00 Uhr VfL 45 Bocholt - STV Hünxe II

So., 31.08.25 15:00 Uhr Hemdener SV - Eintracht Emmerich

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Werth - VfL Rhede II

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Stenern II - TuB Bocholt II



4. Spieltag

So., 07.09.25 13:00 Uhr VfL Rhede II - Hemdener SV

So., 07.09.25 13:00 Uhr TuB Bocholt II - SV Werth

So., 07.09.25 13:15 Uhr STV Hünxe II - Westfalia Anholt II

So., 07.09.25 15:00 Uhr Eintracht Emmerich - DJK Barlo

So., 07.09.25 15:00 Uhr BV Borussia Bocholt - VfL 45 Bocholt

So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Heelden - SC TuB Mussum 1926 II

So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - TuS Stenern II

___________

Kreisliga B2 Rees-Bocholt 2025/26 - der Spielplan

1. Spieltag

So., 17.08.25 13:00 Uhr SV Haldern II - Fortuna Millingen

So., 17.08.25 13:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden III - Blau-Weiß Wertherbruch

So., 17.08.25 15:00 Uhr TV Voerde II - SV Ringenberg

So., 17.08.25 15:00 Uhr BSV Viktoria Wesel - SV Spellen II

So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Drevenack - Grün-Weiß Lankern

So., 17.08.25 15:00 Uhr Weseler SV - SV 08/29 Friedrichsfeld II

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SV Rees - STV Hünxe

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr PSV Wesel III - SV Blau-Weiß Bienen



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr SV Ringenberg - SV Blau-Weiß Dingden III

So., 24.08.25 12:45 Uhr SV Spellen II - Weseler SV

So., 24.08.25 13:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld II - TV Voerde II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Bienen - SV Haldern II

So., 24.08.25 15:00 Uhr Fortuna Millingen - SV Rees

So., 24.08.25 15:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - BSV Viktoria Wesel

So., 24.08.25 15:15 Uhr STV Hünxe - TuS Drevenack

Do., 28.08.25 20:00 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch - PSV Wesel III



3. Spieltag

Do., 28.08.25 19:30 Uhr SV Rees - SV Blau-Weiß Bienen

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr TV Voerde II - SV Blau-Weiß Dingden III

So., 31.08.25 12:30 Uhr PSV Wesel III - SV Ringenberg

So., 31.08.25 13:00 Uhr SV Haldern II - Blau-Weiß Wertherbruch

So., 31.08.25 13:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld II - SV Spellen II

So., 31.08.25 15:00 Uhr BSV Viktoria Wesel - STV Hünxe

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Drevenack - Fortuna Millingen

So., 31.08.25 15:00 Uhr Weseler SV - Grün-Weiß Lankern



4. Spieltag

Fr., 05.09.25 19:30 Uhr SV Ringenberg - SV Haldern II

So., 07.09.25 12:45 Uhr SV Spellen II - TV Voerde II

So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden III - PSV Wesel III

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Bienen - TuS Drevenack

So., 07.09.25 15:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - SV 08/29 Friedrichsfeld II

So., 07.09.25 15:15 Uhr STV Hünxe - Weseler SV

So., 07.09.25 15:30 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch - SV Rees

Do., 11.09.25 19:30 Uhr Fortuna Millingen - BSV Viktoria Wesel

___________

Kreisliga C1 Rees-Bocholt 2025/26 - der Spielplan

1. Spieltag

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr SG Heelden/Werth II - FC Fortuna Elten

So., 17.08.25 13:00 Uhr RSV Praest II - VfB Rheingold Emmerich II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Rees II - SV Emmerich-Vrasselt II

So., 17.08.25 15:00 Uhr DJK Hüthum-Borghees - Blau-Weiß Wertherbruch II

So., 17.08.25 15:00 Uhr Hamminkelner SV III - SC TuB Mussum 1926 IV

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Eintracht Emmerich II - SV Haldern III



2. Spieltag

So., 24.08.25 13:00 Uhr SG Bienen/Millingen II - SG Heelden/Werth II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt II - RSV Praest II

So., 24.08.25 13:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich II - Eintracht Emmerich II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Haldern III - Hamminkelner SV III

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Fortuna Elten - SV Rees II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 IV - TuS Haffen-Mehr II



3. Spieltag

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr TuS Haffen-Mehr II - DJK Hüthum-Borghees

So., 31.08.25 13:00 Uhr Eintracht Emmerich II - SV Emmerich-Vrasselt II

So., 31.08.25 13:00 Uhr RSV Praest II - FC Fortuna Elten

So., 31.08.25 13:00 Uhr SG Heelden/Werth II - Blau-Weiß Wertherbruch II

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Rees II - SG Bienen/Millingen II

So., 31.08.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 IV - SV Haldern III

So., 31.08.25 15:00 Uhr Hamminkelner SV III - VfB Rheingold Emmerich II



4. Spieltag

So., 07.09.25 13:00 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch II - SV Rees II

So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt II - Hamminkelner SV III

So., 07.09.25 13:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich II - SC TuB Mussum 1926 IV

So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Haldern III - TuS Haffen-Mehr II

So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Bienen/Millingen II - RSV Praest II

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Fortuna Elten - Eintracht Emmerich II

___________

Kreisliga C2 Rees-Bocholt 2025/26 - der Spielplan

1. Spieltag

Fr., 15.08.25 18:30 Uhr SV Biemenhorst III - Sportfreunde 97/30 Lowick III

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr BV Borussia Bocholt II - SV Rees III

So., 17.08.25 11:00 Uhr DJK Hüthum-Borghees II - SC TuB Mussum 1926 III

So., 17.08.25 13:00 Uhr DJK Barlo II - SV Krechting II

So., 17.08.25 13:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick II - FC Fortuna Elten II

So., 17.08.25 13:00 Uhr TuS Stenern III - FC Olympia Bocholt II

Do., 21.08.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt II - SuS Isselburg



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 18:30 Uhr SV Krechting II - VfL 45 Bocholt II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 III - TuS Stenern III

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Olympia Bocholt II - GSV Viktoria Suderwick II

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Fortuna Elten II - BV Borussia Bocholt II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Rees III - DJK Barlo II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SuS Isselburg - DJK Hüthum-Borghees II

So., 24.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick III - SC Grün-Weiß Vardingholt II



3. Spieltag

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt II - DJK Hüthum-Borghees II

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SV Biemenhorst III - SV Krechting II

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr BV Borussia Bocholt II - FC Olympia Bocholt II

So., 31.08.25 13:00 Uhr VfL 45 Bocholt II - SV Rees III

So., 31.08.25 13:00 Uhr DJK Barlo II - FC Fortuna Elten II

So., 31.08.25 13:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick II - SC TuB Mussum 1926 III

So., 31.08.25 13:00 Uhr TuS Stenern III - SuS Isselburg



4. Spieltag

Fr., 05.09.25 18:30 Uhr SV Krechting II - Sportfreunde 97/30 Lowick III

So., 07.09.25 11:00 Uhr DJK Hüthum-Borghees II - TuS Stenern III

So., 07.09.25 13:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 III - BV Borussia Bocholt II

So., 07.09.25 13:00 Uhr FC Olympia Bocholt II - DJK Barlo II

So., 07.09.25 13:00 Uhr FC Fortuna Elten II - VfL 45 Bocholt II

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Rees III - SV Biemenhorst III

So., 07.09.25 15:00 Uhr SuS Isselburg - GSV Viktoria Suderwick II

___________

____

