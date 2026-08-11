Redzepi vor Liga-Auftakt des SV Groß Borstel: „Vertraue meinen Jungs“

Das ist Dehran Redzepi. – Foto: privat

Der erste Pflichtspielauftritt ist gelungen, nun beginnt für den SV Groß Borstel auch der Ligaalltag. Nach dem klaren 16:1-Erfolg beim SV DJK Hamburg im Lotto-Verbandspokal Hamburg richtet sich der Blick auf den Start in der Bezirksliga Hamburg, Gruppe 2. Am Sonntag, 16. August, empfängt Groß Borstel um 12.45 Uhr den TuS Berne.

Für Trainer Dehran Redzepi kommt der Auftakt nach einer Vorbereitung, in der wichtige Themen bereits intensiv bearbeitet wurden. Das Pokalergebnis liefert Selbstvertrauen, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Ligaauftakt eine andere Aufgabe wird. Berne ist für Redzepi kein unbekannter Gegner.

„Wir gehen mit viel Selbstvertrauen und großer Vorfreude in unser erstes Saisonspiel gegen Berne“, sagt Redzepi, der zuvor den Meiendorfer SV trainierte, im Gespräch mit FuPa. „Natürlich habe ich mir Berne angeschaut und kenne die Truppe auch noch aus meiner letzten Saison. Die Jungs können kicken, das wissen wir und davor haben wir Respekt.“

Kato und Appiah ergänzen den Kader

Personell sieht sich Groß Borstel weitgehend aufgestellt. Die Transferaktivitäten sind nach aktuellem Stand nahezu abgeschlossen, auch wenn noch einige Probespieler mittrainieren. Redzepi betont jedoch, dass es nicht nur um sportliche Qualität geht. Wer dazukommt, müsse auch zur Gruppe passen.

So., 16.08.2026, 12:45 Uhr SV Groß Borstel Groß Borstel TuS Berne TuS Berne 12:45 PUSH

„Eigentlich sind wir mit unseren Transferaktivitäten durch“, erklärt der Trainer. Mit Sota Kato konnte Groß Borstel einen spielstarken Innenverteidiger verpflichten. Aron Appiah bringt über die Außenbahn Geschwindigkeit, Zweikampfstärke und Torgefahr mit. „Genau solche Spielertypen komplettieren unsere Mannschaft sehr gut“, meint Redzepi.

Gleichzeitig bleibt der Blick offen. Probespieler sind weiterhin dabei, doch der Verein legt großen Wert auf die richtige Mischung. „Neben der sportlichen Qualität ist für uns aber auch die Teamchemie extrem wichtig. Es muss menschlich passen und ein gutes Miteinander herrschen“, sagt Redzepi. Sportlicher Leiter Ferhan Aksoy habe in diesem Bereich „einen mega Job“ gemacht.

Diese Aussage zeigt, worauf Groß Borstel vor dem Saisonstart setzt. Es geht nicht nur darum, den Kader aufzufüllen. Redzepi will eine Mannschaft, die funktioniert, sich gegenseitig unterstützt und die gemeinsame Idee trägt.

Trainingslager bringt Fortschritte

Inhaltlich lagen die Schwerpunkte zuletzt vor allem auf Zusammenspiel und Chancenverwertung. Diese Themen wurden im Trainingslager intensiv bearbeitet. Redzepi sieht Fortschritte, weiß aber auch, dass eine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt der Saison nie fertig ist.

„Natürlich wollen wir uns immer weiterentwickeln und an den Feinheiten arbeiten“, analysiert der Coach. Besonders zufrieden ist er mit der Haltung seiner Spieler. „Die Jungs ziehen richtig gut mit, sind hungrig und gewillt, alles zu geben.“

Das passt zum Eindruck aus dem Pokalspiel. Ein 16:1 ist kein Ergebnis, das man überbewerten sollte, weil die Liga andere Anforderungen stellt. Es zeigt aber, dass Groß Borstel offensiv direkt in Schwung kommen konnte. Gerade mit Blick auf die angesprochene Chancenverwertung dürfte der klare Sieg ein gutes Gefühl geben.

Nun geht es darum, diese Energie in die Bezirksliga mitzunehmen. Der Auftakt gegen Berne wird zeigen, wie stabil Groß Borstel gegen einen Gegner auftritt, der Redzepi deutlich mehr abverlangen dürfte als der Pokalgegner.

„Wir können jedem Gegner Probleme bereiten“

Di., 18.08.2026, 19:00 Uhr SV Bergstedt Bergstedt SV Groß Borstel Groß Borstel 19:00 PUSH

Redzepi spricht mit Respekt über Berne, aber auch mit großem Vertrauen in die eigene Mannschaft. „Ich weiß vor allem, was in meiner eigenen Mannschaft steckt. Ich vertraue meinen Jungs zu 100 Prozent“, verrät der Trainer.

Er sieht in seinem Team mehrere Eigenschaften, die für eine erfolgreiche Saison wichtig werden können: Qualität, Mentalität, Tempo und eine Gruppe, die füreinander arbeitet. Genau diese Mischung soll Groß Borstel auf den Platz bringen. „Wenn wir das zeigen, was uns auszeichnet, können wir jedem Gegner Probleme bereiten“, versichert Redzepi.

Der Saisonstart ist für Groß Borstel direkt eng getaktet. Nach dem Ligaauftakt gegen Berne folgt bereits am Dienstag, 18. August, das nächste Pokalspiel beim SV Bergstedt. Danach warten in der Liga die Auswärtspartie beim Duvenstedter SV und das Spiel bei HEBC Hamburg II.

Groß Borstel bekommt also früh mehrere Prüfungen. Für Redzepi steht zunächst aber der Auftakt gegen Berne im Mittelpunkt. Nach den vergangenen Wochen will seine Mannschaft zeigen, dass sie nicht nur im Pokal Tore schießen kann, sondern auch in der Bezirksliga bereit ist.

„Die Jungs haben in den letzten Wochen richtig Gas gegeben und sich reingehauen. Jetzt wollen wir uns dafür belohnen und zeigen, was in dieser Mannschaft steckt“, sagt Redzepi. Seine Grundstimmung vor dem Start ist eindeutig: „Ich bin sehr positiv gestimmt und überzeugt von meinen Jungs.“

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: