Redzepi und Meiendorfer SV trennen sich

Der Meiendorfer SV und Cheftrainer Dehran Redzepi haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt. Fußballabteilungsleiter Ervin Kasa und Redzepi arbeiteten seit der Landesliga-Saison 2022/23 eng zusammen. Der frühere Coach des Rahlstedter SC übernahm die Mannschaft in einer schwierigen Phase, nachdem zuvor zwei Spiele wegen Personalmangels abgesagt werden mussten, und stabilisierte das Team nachhaltig.

Unter Redzepi gelang dem MSV der erfolgreiche Neuaufbau mit einer jungen Mannschaft. In der Saison 2023/24 folgte prompt die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga, und auch im Folgejahr 2024/25 spielte der Klub bis zuletzt um den Aufstieg mit, ehe er erneut Rang zwei hinter dem Oststeinbeker SV belegte. In der laufenden Spielzeit 2025/26 mischt Meiendorf erneut in der Spitzengruppe mit.

„Wir haben heute in freundschaftlicher Atmosphäre über die aktuelle Situation gesprochen und gemeinsam entschieden, getrennte Wege zu gehen“, erklärte Fußballabteilungsleiter Ervin Kasa. Der Verein bedankte sich zugleich bei Redzepi und Co-Trainer Vadim Nashkov für ihr Engagement und die erfolgreiche gemeinsame Zeit.