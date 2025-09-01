Kämpferisch präsentierte sich der SV Miesbach (weiß) beim Tabellenersten Forstinning. – Foto: Stefan Roßmann

"Redlich verdient": Miesbach punktet beim Spitzenreiter Fußball Bezirksliga Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost Forstinning Miesbach

Der SV Miesbach punktet mit einem Unentschieden beim Ligaprimus VfB Forstinning. Damit sind auch die Niederlagen der vergangenen Woche wieder gutgemacht.

Miesbach – Mit einem überraschenden Punktgewinn ist der SV Miesbach am Freitagabend vom Auswärtsspiel beim VfB Forstinning zurückgekehrt. Die Hausherren hatten bis dahin alle sechs Spiele gewonnen und mussten beim 1:1 gegen die Kreisstädter erstmals Federn lassen. Forstinning zeigte seine spielerische Klasse von der ersten Minute an, die Miesbacher hielten mit Kampfgeist und Einsatz dagegen und erarbeiteten sich mit viel Laufarbeit einen verdienten Zähler. Nach den drei Niederlagen der vergangenen Woche war dies genau die richtige Antwort des SV-Teams. Die Leistungskurve der Kreisstädter zeigt also wieder nach oben.

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr VfB Forstinning Forstinning SV Miesbach Miesbach 1 1 Abpfiff „An diesem Auftritt sieht man den Charakter der Mannschaft“, resümiert SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir haben uns das Unentschieden redlich verdient, und das tut auch gut für das Selbstvertrauen. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ In einer hochintensiven Partie ließen die Forstinninger schon zu Beginn keine Zweifel daran aufkommen, dass sie auch die siebte Partie in der Bezirksliga Ost für sich entscheiden wollen und die Rückkehr in die Landesliga im Visier haben. Doch die Miesbacher Defensive stand sicher und ließ bis auf einige Abschlüsse aus der Distanz nichts zu.