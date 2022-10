Reden über Rehden – Weiche trifft auf BSV Am Samstag reist Weiche in den Landkreis Diepholz.

Seit drei Spielen ist der SC Weiche Flensburg 08 nun ohne „Dreier“. Hat die Mannschaft das Siegen verlernt? Am bevorstehenden 13. Spieltag der Regionalliga hat sie die nächste Chance, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Bevor es aber am Samstagnachmittag in den Rehdener Waldsportstätten ernst werden wird, haben wir für Euch wieder ein paar Fakten zusammengestellt. Lasst uns also über Rehden reden.

Zur Lage: extrem ausgeglichene Liga

Der vergangene 12. Spieltag der Regionalliga zeigte einmal mehr, dass es aktuell in der Liga nur zwei Konstanten gibt: Der noch immer ungeschlagene VfB Lübeck gewinnt – wenn auch mit Problemen – seine Spiele, diesmal mit 3:1 gegen Atlas Delmenhorst, und am Tabellenende hinkt Neuling Kickers Emden hinterher. Die Ostfriesen zogen nach extrem früher Roter Karte (Notbremse von Bastian Dassel, 2. min.) am Ende daheim mit 0:3 gegen die zum dritten Mal in Folge siegreiche Phönix-Mannschaft aus Lübeck den Kürzeren. Klar im Aufwind sind die beiden anderen Aufsteiger. Lohne – ebenfalls mit drittem Sieg hintereinander – stutzte beim Drittliga-Absteiger TSV Havelse die Hoffnungen auf eine Wende zum Positiven nach dem Trainerwechsel mit einem 3:0-Auswärtssieg zurecht. Mit 3:2 zwang der Bremer SV die Jungstörche aus Kiel in die Knie. Der bisherige Spitzenreiter Drochtersen/Assel konnte aus Rehden mit einem torlosen Remis einen Zähler entführen, verlor aber die Tabellenspitze an den VfB. Weiche drehte gegen Teutonia 05 den 0:1-Pausenrückstand, um in der Nachspielzeit den unglücklichen 2:2-Ausgleich zu kassieren. So waren neben dem VfB Lübeck auch Jeddeloh mit einem 2:1-Heimsieg gegen den FC St. Pauli II und Hannover 96 II mit einem 2:0-Derby-Sieg gegen Hildesheim die großen Gewinner im Vorderfeld der Tabelle. Die Partie zwischen Norderstedt und Werder II wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig abgesagt. Regulär spielfrei war der Hamburger SV II.

Der anstehende 13. Spieltag wird am Freitagabend mit der Partie des erstarkten Aufsteigers Lohne gegen den Tabellendritten Jeddeloh eingeleitet. Spitzenreiter VfB Lübeck wird am Sonntag von Gastgeber Teutonia 05 gefordert werden, während Verfolger Drochtersen/Assel sein Heimspiel gegen Hildesheim erst am Mittwochabend, 19. Oktober, nachholen wird. Neben der Partie von Flensburg in Rehden gibt es am Samstag zwei weitere interessante Begegnungen. In Bremen steht das Nachwuchs-Derby zwischen Werder und dem HSV auf dem Programm, und in Delmenhorst wird Havelse nach Wegen aus dem Schlamassel suchen. Die übrigen Duelle des Sonntags haben ebenfalls ihren speziellen Reiz. In Kiel gibt es ein weiteres U-23-Treffen, da Hannover 96 II gastieren wird. Bei Phönix Lübeck gegen Bremer SV stehen sich zwei im Aufwind befindliche Mannschaften gegenüber. Und die Paarung FC St. Pauli II gegen Norderstedt hat Derby-Charakter, weil beide im gleichen Stadion ihre Heimspiele austragen. Spielfrei bleibt Schlusslicht Emden.

Zum BSV Rehden: Wiedersehen mit „unserem Griechen“

Als Weiche zuletzt auf den BSV Schwarz-Weiß Rehden traf, steckte Angelos Argyris noch im Weiche-Trikot. Im Sommer 2020 verließ der Grieche zum zweiten Mal Flensburg und kehrte – mal wieder – zu Niki Volou in sein Heimatland zurück. Zur Saison 2021/22 nahm ihn der BSV Rehden unter Vertrag, sodass es nun zum Wiedersehen kommen wird. Der Ex-Flensburg-Spieler trägt in Rehden die Nummer 25 und lief zuletzt sechsmal in Folge in der Startelf auf.

Insgesamt 14 Zu- und 15 Abgänge verdeutlichen einmal mehr die hohe Transferaktivität der Rehdener. Im Sommer kamen mit Alessio Arambasic, Ebrima Jobe und Kerem Sahan gleich drei Spieler vom abgestiegenen FC Oberneuland. Ebenfalls aus Bremen, allerdings aus der U23 von Werder, wurde Malik Memisevic verpflichtet. Wie Ka-ram Han (Sportfreunde Lotte) und Lovro Sindik (Greifswalder FC) handelt es sich um Stammspieler. Der aus dem eigenen Nachwuchs kommende Leonardo Cristescu (JFV Rehden-Wetschen-Diepholz U19) schaffte hingegen noch nicht den Durchbruch. Torhüter Flemming Niemann und die Abwehrspieler Julijan Popovic, Daniel Haritonov und Pierre Becken zählen ebenfalls zum absoluten Stamm. Dienstältestes Kadermitglied ist Josip Tomic, der seit Januar 2018 dabei ist. Ein ausgesprochener Torjäger ist im aktuellen BSV-Kader bislang nicht zu entdecken. Vielmehr verteilt sich die Last des Toreschießens auf mehreren Schultern. Der defensive Mittelfeldspieler Niklas Kiene erzielte wie Malik Memisevic und Linksaußen Shamsu Mansaray drei Saisontore. Etatmäßiger Kapitän ist der 35-jährige Abwehrspieler Pierre Becken. Zuletzt beim 0:0 gegen Drochtersen/Assel übernahm jedoch Niklas Kiene das Amt.

Trainer ist seit dem Januar 2022 Kristian Arambasic. Gegenüber dem Online-Portal „fussball.de“ sagte der 45-Jährige im Sommer zu den eigenen Ansprüchen: „Wir wollen eine entspanntere Saison spielen, als es zuletzt der Fall war. Je früher wir die nötigen Punkte für den Klassenverbleib holen, umso besser.“ Tabellarisch sieht es aktuell nicht nach einer entspannten Saison aus. Rehden steht mit nahezu ausgeglichener Bilanz – 3 Siege, vier Remis, vier Niederlagen und 13:14 Tore – auf Platz 14 und damit unmittelbar vor den Abstiegsrängen. Auf eigener Anlage ist der BSV allerdings noch ungeschlagen. Er hat bei fünf Auftritten in den Waldsportstätten lediglich drei Gegentore hinnehmen müssen.

Weiche Flensburg: Auswärtsstärke bestätigen

In der Auswärtstabelle steht Weiche mit 13 von 15 möglichen Punkten noch immer auf Platz 1. Auch die 13 Treffer, die die Mannen in fremden Stadien bislang gelangen, sind der Liga-Top-Wert. Es wird nicht einfach, diese Auswärtsstärke in Rehden zu bestätigen. Die Niedersachsen spielten zuletzt dreimal in Folge remis, und für Weiche gab es jüngst zwei 2:2-Unentschieden.

Personell kann Trainer Thomas Seeliger wieder auf den zuvor „Gelb“-gesperrten Niclas Nadj zurückgreifen. Ansonsten bleibt abzuwarten, inwiefern unser Verantwortlicher gegebenenfalls an der Systemumstellung, die er zur Pause im Heimspiel gegen Teutonia vorgenommen hatte, und an personellen Wechseln festhalten wird. Jonah Gieseler und Noel Kurzbach sandten am vergangenen Samstag jedenfalls Bewerbungsschreiben für einen Startelfplatz. Auch das kurze Liga-Comeback von Finn Wirlmann sollte die Optionen des Trainers erweitert haben. Die gegen Teutonia aus gesundheitlichen Gründen fehlenden Kevin Njie und Florian Meyer könnten wie andere zuletzt erkrankte Spieler ebenfalls wieder zur Verfügung stehen.

Das letzte Aufeinandertreffen mit dem BSV liegt bereits fast drei Jahre zurück. In Rehden gewann Weiche am 30. November 2019 mit 1:0, wobei Casper Olesen den goldenen Treffer markierte (49.). Damals spielte Angelos Argyris – wie kurz angedeutet – noch in der Flensburger Innenverteidigung. Zuvor hatte Weiche in den Waldsportstätten am 2. September 2017 mit 1:3 (Weiche-Torschütze zum Endstand: Fiete Sykora, 61.) und am 23. Februar 2019 mit 0:1 (Gegentor durch Addy Waku Menga, 74.) verloren.

Hinweise für alle Fans: „Warmlaufen“ beim SCW-Fan-Stammtisch am Donnerstag

Das Spiel wird am Samstag, 8. Oktober 2022, um 15 Uhr in den Waldsportstätten von Rehden angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist Yannick Rath (TSV Osterholz-Tenever), der von Lennart Wolff (Bremer SV) und Ralf Iwanowski (SC Borgfeld) assistiert wird. Einen Livestream bei „Sporttotal.tv“ wird es geben. Gewöhnlicherweise sind die Rehdener Heimspiele im Stream sehr gut zu verfolgen. Einen Ticker mit Infos zu Spielbeginn, Halbzeit und Abpfiff sowie den Toren werden auch auf der Facebook-Seite des Weiche Flensburg laufen.

Fans können sich mit allen Fragen sehr gern an Meikel Carstensen wenden. Der Fanbeauftragte ist unter 01 70/803 28 46 oder fanbetreuung@weicheflensburg08.de erreichbar. Er steht ebenso für Rückfragen zum zweiten „SCW-Fan-Stammtisch“ zur Verfügung, der am Donnerstag, 6. Oktober 2022, von 18.30 bis 20.30 Uhr im Treffpunkt Stadion, Arndtstraße 5, am Stadion in Mürwik stattfinden wird. Hier können Fans nicht nur über das aufregende vergangene Spiel gegen Teutonia, sondern selbstverständlich auch über die Aussichten zum Spiel in Rehden fachsimpeln. Alle Fans sind – selbstredend: ohne Voranmeldung – zum Stammtisch herzlich eingeladen!

Für die Reise ins – über die A 7, die A 1 und die B 51 – rund 325 km entfernte Rehden im Landkreis Diepholz müssen (ohne Staus) mit PKW etwa dreieinhalb Stunden eingerechnet werden. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln (über Hamburg, Bremen, Diepholz) sollte die Bushaltestelle „Kreissparkasse, Rehden“ angesteuert werden, wobei das letzte etwa 8 km lange Teilstück vom Bahnhof Diepholz idealerweise mit einem stündlich verkehrenden Bus (Linie 137 Richtung Sulingen) zurückgelegt werden muss. Inzwischen fährt der Bus auch noch am späten Samstagnachmittag von Rehden nach Diepholz (Abfahrt ab Rehden: 17.30 Uhr und 18.30 Uhr), sodass die Rückfahrt möglich ist. Bei Nutzung des ÖPNV ist mit einer Fahrzeit von knapp über fünf Stunden zu rechnen.

Ein Hinweis zum Wetter: In Rehden werden für Samstag angenehme Höchsttemperaturen um die 16 Grad erwartet. Allerdings ist nach trockenen Tagen ausgerechnet für Samstag die Regenwahrscheinlichkeit erhöht.