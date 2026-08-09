Redecker sichert Bremer SV knappen Auswärtssieg

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Der Bremer SV hat beim FC St. Pauli II die ersten Saisonpunkte in der Regionalliga eingefahren. Im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion setzten sich die Bremer knapp mit 1:0 durch und mussten den Vorsprung über weite Strecken der zweiten Halbzeit gegen aufkommenden Druck der Hamburger verteidigen.

St. Pauli II reagierte auf den Rückstand und kam zu eigenen Gelegenheiten. In der 16. Minute scheiterte Lucas Schulze mit einem Heber am Pfosten des Bremer Tores. Kurz darauf musste der BSV einen personellen Rückschlag verkraften: Torhüter Tobias Duffner spielte den Ball unbedrängt ins Aus, offenbar verletzungsbedingt, und musste kurz darauf durch den jungen Nico Weide ersetzt werden. Bis zur Halbzeit blieb die Partie ohne größere Gefahr auf beiden Seiten.

Bastian Redecker hatte bereits in der 4. Minute die Führung auf dem Fuß, scheiterte dabei aber freistehend an St.-Pauli-Keeper Niklas Petzsch. Nur zwei Minuten später machte er es besser: Nach einem starken Ballgewinn von Daniel Michel verwertete Redecker aus zwölf Metern zur frühen Führung der Gäste.

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte St. Pauli II den Druck spürbar und tauchte wiederholt vor dem Bremer Tor auf, das nun von Weide gehütet wurde. Der BSV setzte in dieser Phase vor allem auf schnelle Umschaltmomente – zu Beginn der zweiten Halbzeit scheiterte Redecker dabei mit einem Pfostenschuss knapp an der Vorentscheidung (46.). Im weiteren Verlauf konzentrierten sich die Bremer überwiegend auf die Verteidigung ihrer knappen Führung und brachten den Vorsprung über die Zeit.

Am Ende reichte die enge Führung zum ersten Saisonsieg des Bremer SV in der Regionalliga.