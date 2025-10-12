Redebedarf nach desaströser Pleite: Oberweikertshofen geht in Manching unter

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der SC Oberweikersthofen beim Auswärtsspiel in Manching. Gleich sechsmal schlug es im SCO-Kasten ein.

Oberweikertshofen – Eines steht fest: Sollte sich der SC Oberweikertshofen noch weitere solche desolaten Auftritte in dieser Saison erlauben, wie beim 0:6 (0:5) am Freitagabend beim SV Manching, dann geht’s nach vier Jahren Landesliga-Zugehörigkeit im freien Fall wieder zurück in die Bezirksliga.

Weikertshofens Sportlicher Leiter Dominik Widemann rang nach dem Schlusspfiff nach Worten. „So einen Totalausfall der gesamten Mannschaft habe ich noch nie erlebt“, stellte er konsterniert fest. „Der Ball kam wie ein Bumerang jedes Mal wieder zurück. Nach vorne ging gar nichts. Hätte Manching in der zweiten Halbzeit nicht fünf Gänge zurückgeschaltet, wäre es wohl zweistellig geworden. Da gibt es die Woche über Redebedarf.“ Fußball-Vorstand Martin Steininger, die beiden Trainer Simon Schröttle und Maximilian Schuch sowie der Sportliche Leiter Widemann werden wohl erst einmal die Köpfe zusammenstecken. „Wir werden uns zusammensetzen müssen, vorerst ohne die Mannschaft.“

Aber auch außerhalb des Teams wurden Schuldige ausgemacht: Er sage sonst nie etwas über die Schiedsrichter, meinte Schröttle unmittelbar nach dem Schlusspfiff in Manching. Aber das Gespann habe keinen guten Tag erwischt, drückte sich der Weikertshofener Spielertrainer vorsichtig aus. Die Elfmeterentscheidung, die früh zum 0:1 führte, war eine „bodenlose Frechheit“, so der Spielertrainer. Und auch die anschließenden Treffer zum 0:2 und 0:3 seien aus klarer Abseitsposition erzielt worden.

Die Manchinger Gastgeber nutzten jedenfalls die Schwächephase des SCO. Nach 45 Minuten war das Spiel bereits entschieden. In schöner Regelmäßigkeit wechselten sich vor 150 Zuschauern im Sportpark Manching die drei Torschützen Fabian Neumayer (7. und 26.), Sebastian Graßl (8. und 35.) und Rainer Meisinger (22. und 52.) ab. Dass im Kader des SCO einige Akteure verletzungsbedingt fehlten, ließ Schröttle nicht als Ausrede für den desolaten Auftritt gelten.

Nach der nunmehr zehnten Saisonpleite rutschte der SCO auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz ab und könnte von Memmingen II und Aufsteiger Hollenbach noch auf einen der direkten Abstiegsplätze verbannt werden. Denn bereits am Samstag empfangen die Weikertshofener den Tabellenneunten TSV Aindling. Zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde sei jetzt jedes Spiel bereits schon ein Spiel gegen den Abstieg. (Dieter Metzler)