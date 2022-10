Redebedarf bei der Fehlersuche in Grafenhausen Trainer sind besonders hilfreich, wenn sie auch bei Ratlosigkeit etwas zu sagen haben, etwa in Grafenhausen und Eisenbach.

Der Ball macht was er will? Nö, denken sich Kicker, die sich überschätzen. Schon möglich, vermuten Trainer, die wissen, dass ein Fußballspiel bei allem Können natürlich eine mehr oder minder lange Kette aneinandergereihter Fehler sein kann. Wer weniger Patzer macht als der Gegner und dann auch noch diesen riesengroßen, mit einem Netz bespannten Kasten trifft, hat gute Chancen, ein Spiel zu gewinnen. Damit das so ist, braucht es gute Trainer, die nicht nur zuhören, sondern auch deutlich und manchmal (sehr) laut reden können.

Deutlich, energisch, auf den Punkt. Nils Boll, Trainer des A-Kreisligisten SV Grafenhausen, fand am Freitagabend, wie zuvor in der BZ angekündigt, deutliche Worte. "Es waren alle da", erinnert er sich an die Aussprache, in der er an den Teamgeist und den Zusammenhalt appellierte und klar machte, "dass es jetzt an jedem ist, persönliche Termine auch mal hintanzustellen". Eine Ansprache, die auf offene Ohren stieß und ein erhofftes Ergebnis möglich machte. "Egal wie, Hauptsache drei Punkte", hatte Boll seinen Kickern am Sonntag beim Heimspiel gegen den Tabellenletzten SV Öfingen mit auf den Weg gegeben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.