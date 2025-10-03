Red Stars und Hehn im Kellerduell, Otzenrath lauert auf Tabellenspitze

Das andere Freitags-Duell läuft zwischen dem SC Rheindahlen und dem Rheydter SV. Es ist ein Spiel der Gegensätze, denn während die Rheydter noch ungeschlagen sind und im Kreispokal in das Halbfinale einzogen, sind die Rheindahlener seit dem ersten Spieltag sieglos. Der Auftaktsieg gegen Otzenrath ist der einzige Dreier, den der SC in der bisherigen Spielzeit holte. Im kommenden Heimspiel gegen den Favoriten aus Rheydt soll sich dies ändern, damit sich der SC Luft im Tabellenkeller verschaffen kann. Der SV will hingegen einen weiteren Erfolg einholen, um weiterhin Druck auf Tabellenführer Süchteln auszuüben.

Auch im vergangenen Spiel sicherte sich der Polizei SV Mönchengladbach einen Dreier und ist somit seit vier Liga-Spielen ungeschlagen. Die SpVg Odenkirchen II musste hingegen nach der ersten Niederlage gegen Süchteln, auch direkt im darauffolgenden Aufeinandertreffen mit Neuwerk eine Pleite hinnehmen und fiel somit auf den siebten Tabellenplatz zurück. Um keine Negativserie aufkommen zu lassen benötigt die SpVg etwas Zählbares im Duell mit dem SV. Die Gladbacher können derweil mit einem weiteren Sieg auf Rang Vier springen.

Am vergangenen Spieltag mussten die Sportfreunde Neersbroich nicht ran. Dafür sorgten sie mit einem 2:2-Remis am vorherigen Spieltag für den ersten Punktverlust des Rheydter SV. Hinzu kommt, dass die Sportfreunde seit vier Liga-Duellen ungeschlagen sind und schon zwei Kantersiege in der noch jungen Spielzeit einfuhren. Im kommenden Duell wartet der FC Blau-Weiß Wickrathhahn, der die vergangenen vier Liga-Partien allesamt verlor und ganze 20 Gegentore in diesen vier Pleiten hinnehmen musste. Der FC hofft in der Begegnung mit Neersbroich mal wieder auf einen Punktgewinn, während die Neersbroicher ihre ungeschlagene Serie fortsetzen wollen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II 15:00 PUSH

Der SV Otzenrath spielt eine bis dahin ausgezeichnete Saison. Mit 14 Zählern und dem Erfolg im Top-Spiel gegen Süchteln steht der SV auf dem zweiten Tabellenplatz, mit nur zwei Zählern Rückstand auf die Spitze. Außerdem sind die Otzenrather seit sechs Liga-Duellen ungeschlagen und wollen diese Serie nun auch am kommenden Spieltag fortsetzen, um den zweiten Rang zu sichern und möglicherweise den ersten Platz zu erklimmen. Der kommende Gegner sind die Sportfreunde Neuwerk II, die im vergangenen Spiel gegen die Zweitvertretung aus Odenkirchen ihren ersten Dreier der aktuellen Spielzeit einfuhren. Daran wollen sie im Aufeinandertreffen mit Otzenrath anknüpfen.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG DJK Hehn DJK Hehn 15:15 PUSH