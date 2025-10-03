 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Red Stars Mönchengladbach trifft am achten Spieltagauf die DJK Hehn
Red Stars Mönchengladbach trifft am achten Spieltagauf die DJK Hehn – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Red Stars und Hehn im Kellerduell, Otzenrath lauert auf Tabellenspitze

Kreisliga A , Mönchengladbach/Viersen: Am kommenden Wochenende stehen spannende Duelle auf dem Programm, in denen Teams aus der oberen Tabellenregion, wie der ASV Süchteln II, wichtige Punkte sammeln wollen. Die Kellerkinder hingegen haben die Chance, mit einem Sieg etwas Luft nach unten zu gewinnen.

Der achte Spieltag der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach/Viersen steht an und bringt einiges an Spannung mit sich. Während der ASV Süchteln II und der SV Otzenrath im Fernduell um die Tabellenspitze kämpfen, treffen die Red Stars Mönchengladbach und die DJK Hehn im Kellerduell aufeinander. Das ist der achte Spieltag:

Heute, 20:00 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
20:00

Den Anfang des Spieltags macht der Tabellenführer Süchteln beim VfB Korschenbroich. Im vergangenen Liga-Duell gegen Otzenrath kassierte der ASV die erste Saisonniederlage. Auf diese Pleite wollen die Süchtelner im Spiel gegen den VfB eine Reaktion zeigen, um die Tabellenspitze zu verteidigen. Die kommende Begegnung wird allerdings schwer für Süchteln, denn die Korschenbroicher sind seit vier Liga-Spielen ungeschlagen und setzten ein weiteres Zeichen mit einem 7:2-Erfolg in Wicktrathhahn am vergangenen Spieltag. Mit einem weiteren Dreier könnte der VfB bis auf den zweiten Platz klettern, während der ASV gewinnen muss, um den ersten Rang halten zu können.

Heute, 20:00 Uhr
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
20:00

Das andere Freitags-Duell läuft zwischen dem SC Rheindahlen und dem Rheydter SV. Es ist ein Spiel der Gegensätze, denn während die Rheydter noch ungeschlagen sind und im Kreispokal in das Halbfinale einzogen, sind die Rheindahlener seit dem ersten Spieltag sieglos. Der Auftaktsieg gegen Otzenrath ist der einzige Dreier, den der SC in der bisherigen Spielzeit holte. Im kommenden Heimspiel gegen den Favoriten aus Rheydt soll sich dies ändern, damit sich der SC Luft im Tabellenkeller verschaffen kann. Der SV will hingegen einen weiteren Erfolg einholen, um weiterhin Druck auf Tabellenführer Süchteln auszuüben.

Morgen, 18:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
18:30live

Auch im vergangenen Spiel sicherte sich der Polizei SV Mönchengladbach einen Dreier und ist somit seit vier Liga-Spielen ungeschlagen. Die SpVg Odenkirchen II musste hingegen nach der ersten Niederlage gegen Süchteln, auch direkt im darauffolgenden Aufeinandertreffen mit Neuwerk eine Pleite hinnehmen und fiel somit auf den siebten Tabellenplatz zurück. Um keine Negativserie aufkommen zu lassen benötigt die SpVg etwas Zählbares im Duell mit dem SV. Die Gladbacher können derweil mit einem weiteren Sieg auf Rang Vier springen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
15:00

Am vergangenen Spieltag mussten die Sportfreunde Neersbroich nicht ran. Dafür sorgten sie mit einem 2:2-Remis am vorherigen Spieltag für den ersten Punktverlust des Rheydter SV. Hinzu kommt, dass die Sportfreunde seit vier Liga-Duellen ungeschlagen sind und schon zwei Kantersiege in der noch jungen Spielzeit einfuhren. Im kommenden Duell wartet der FC Blau-Weiß Wickrathhahn, der die vergangenen vier Liga-Partien allesamt verlor und ganze 20 Gegentore in diesen vier Pleiten hinnehmen musste. Der FC hofft in der Begegnung mit Neersbroich mal wieder auf einen Punktgewinn, während die Neersbroicher ihre ungeschlagene Serie fortsetzen wollen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
15:00

Der SV Otzenrath spielt eine bis dahin ausgezeichnete Saison. Mit 14 Zählern und dem Erfolg im Top-Spiel gegen Süchteln steht der SV auf dem zweiten Tabellenplatz, mit nur zwei Zählern Rückstand auf die Spitze. Außerdem sind die Otzenrather seit sechs Liga-Duellen ungeschlagen und wollen diese Serie nun auch am kommenden Spieltag fortsetzen, um den zweiten Rang zu sichern und möglicherweise den ersten Platz zu erklimmen. Der kommende Gegner sind die Sportfreunde Neuwerk II, die im vergangenen Spiel gegen die Zweitvertretung aus Odenkirchen ihren ersten Dreier der aktuellen Spielzeit einfuhren. Daran wollen sie im Aufeinandertreffen mit Otzenrath anknüpfen.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
15:15

Im Kellerduell des achten Spieltags treffen die Red Stars Mönchengladbach und die DJK Hehn aufeinander. Beide Mannschaften stehen aktuell bei drei Zählern - Allerdings haben die Gladbacher im Gegensatz zu den Hehnern schon einen Dreier feiern können. Die Red Stars schlugen die Sportfreunde aus Neuwerk am sechsten Spieltag mit 4:1, konnten jedoch im vergangenen Spiel gegen den Polizei SV nicht nachlegen und verloren das Duell mit 0:3. Für beide Teams hat das direkte Aufeinandertreffen eine große Bedeutung, denn mit einem Sieg könnten beide Vereine ein paar Ränge nach oben klettern und zeitgleich ein Zeichen im Tabellenkeller setzen.

Aufrufe: 03.10.2025, 09:00 Uhr
Tristan-Yannick BentenAutor